買名牌手袋=虛榮？二手精品店主：奢侈品的作用就是拉開階層差距

Lily從2016年開始做二手奢侈品生意，她在深圳後海有一間名為「舊時光中古」的氣派店面，她的二手奢侈品推廣賬號，在不同的社交平台上擁有數十萬的粉絲用户。她接待了大量的客人，其中9成以上為女性，有人來賣，有人來買。她的生意，也是觀察慾望，階層，男女關係，性別權力的窗口。



奢侈品，曾讓葉子經歷過不少掙扎。讀大學時，家境普通的葉子渴望擁有一件名牌包，有了，才能跟室友、學長學姐説得上話，出去玩才不會被上海人陰陽怪氣。工作以後，葉子的困擾來自現實壓力，男友認為，應該送她一個奢侈品包，這樣出門「顯得他有面子」。男友的同事會跟他灌輸一個觀點——「男生的價值，體現在他是否有能力給女生買好包包上」。女性意識覺醒的葉子，認為這種觀念非常荒謬。

以下為Lily和葉子的講述：

「給女友買奢侈品，是男性價值的體現」？

Lily ：

前段時間，一個女孩來我們店裏，她要賣掉一對對戒。對戒買後不久，她跟前男友分手了。跟我們店長南南説起這段感情經歷，女孩子痛哭流涕，傷心的呀！當初兩人買對戒，錢還是女孩出的。唉，這種男的，真的是不太行。我們店裏主要賣包，奢侈品牌的珠寶、衣服、鞋子，佔不到10%。像對戒這種寄託了感情意義的東西，二手其實不太好賣。誰談戀愛買二手對戒，二手，那肯定代表一手主人感情崩了嘛，意頭不怎麼吉利。我們接了，也只能以很便宜的價格，賣給一些拿來做配飾玩兒的客人。1000個人客人裏面，可能只有1個男的。這個男的買包，十有八九也是拿來送人的。但是我也很奇怪，很少有男的主動提要求，不會要求配件齊全（發票、包裝盒、包裝袋均在），不會要求「必須全新」。他們傳遞的意思就是，二手也可以， vintage 也可以，二三年前的包也可以。你也搞不清楚，男生是對這些東西完全不懂，還是不上心。我想上心的話，他還是會去主動做點功課的。

很用心的男生我們也接待過。前一陣子，一對情侶來看一款售價接近4萬的包。兩人猶豫了兩個月，男生陪着女生做足了各種功課，去香港、澳門的專櫃看了，去廣州的中古店裏看過，都沒找到合適的。女生在我們店裏，選中那款包後，還是有點糾結。男生就在旁邊説，我給你做了那麼多攻略了，實用性什麼都給你列好了，喜歡就入手吧，女生這才買了。所以，還是有很貼心的男生的。做這一行，也會碰到個別女孩子，會同時讓幾個男性，送她同一款保值度比較高（回收價格較高）的包包，然後只留下一個，再把其他幾個賣掉。

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葉子：

跟男友在一起後，我又一次因奢侈品而困擾。上一次是在讀大學時。同宿舍的同學，陸陸續續都擁有了名牌包包，那種渴望，是不自信帶來的虛榮心——「必須得有一件」。有了，才能跟室友、學長學姐説得上話，出去玩才不會被上海人陰陽怪氣。

跟他談戀愛後，奢侈品這個事情，對我是一種現實的壓力。他在互聯網行業，收入高，同事都穿名牌。互聯網行業好像也有他們的消費特徵——「我不講究穿，但是大家都買這個牌子，我也就買了」。我第一次跟他逛北京的SKP,，還是APM的時候，不好意思，我對這些分不太清。那是我頭一回逛高端商場，每個店都是我不理解的貴，他買了一件T恤，打折後2000多塊，我在他刷卡時都愣住了，他很自如，還慶幸自己撿了漏。我在紀錄片行業，剛畢業時月薪四千多，現在也就八九千，這個收入在北京生活並不寬綽，所以我一直比較節省。我的很多衣服是從二手網站上買的，夏天的連衣裙一般不會超過100塊。他總覺得我的衣服有點土，或者質量不太好，總想給我買「穿得出去的戰袍」。

在辦公室裏，他的同事也會跟他「灌輸」類似的觀點，比如男生的價值，體現在他是否有能力給女生買好包包上，他一直覺得，應該給我買個奢侈品牌的包包，這樣出門也顯得他比較有面子。其實工作以後，我對奢侈品已經祛魅了，也充分接受了自己就是個「窮人」的現實。可男友這樣一直唸叨，給了我很大壓力，我不想花他的錢。這期間，他拉着我逛過很久的包包店，最後我在二手平台上，花400塊買了個輕奢品牌的包。他提出給我買個更貴的，被我拒絕了，大可不必嘛。其實，這包連奢侈品的邊兒都探不上，買這個，完全是因為他。我平時背帆布袋，他認為我需要一個「能拿得出手的包包」。買了以後，因為實在用不上，我又把這個包掛在了閒魚（編按：買賣閒置品網購平台）上。

在他上一段感情經歷裏，送女孩貴重的禮物，是兩人相處模式裏一項重要內容。那女生最後跟他分手，是因為他還不夠有錢。這些觀念和經歷，會導致我拒絕他（送包包或衣服）後，他會有壓力，會反覆糾結、掙扎，一來他覺得這是一個男性的責任，二來還是社交上的壓力，隔三差五他會念叨，哪個同事或朋友，送了女朋友一個新包什麼的。第一次聽他説「買包是愛你的表現」時，我就正式跟他聊過一次，後面因為這個觀點，我倆又斷斷續續爭論過一段時間。

説實話，爭論的過程當中，我也有過動搖。怎麼説呢，當一個「女利」擺在你的面前，你還是會甘之若飴的。這中間我搖擺過，要不要買一個的心思也有過。之所以忍住了這種誘惑，其中一個很重要的原因，還是女性主義的影響。近幾年，讀了上野千鶴子的一些書後，你逐漸知道這些對於「更貴」的需求，本身就是消費主義的偽需求。女性是不是隻能通過消費，實現自我激勵和自我確認？只能通過物品的價值，實現自我肯定？那顯然，女性建立身份，實現自我確認的方式都不止這一種，消費應該是最壞的一種。在一個男權社會裏，這種消費主義偽需求產生的壓力，最終轉嫁到男性的身上。我感覺，我在女性主義上的一些堅持，以及在消費上的態度，對他來説，最開始是有點偷着樂的心態，他應該覺得跟我在一起，比較省錢，也比較好對付。

我們最近在籌備婚禮，兩人在買房這事上也有分歧。他想買更大更貴的，我覺得壓根沒有必要買房。對我來講，這跟女性主義、消費觀念關係不大，我不太想生孩子，沒有學位的訴求，對房子就沒有太多渴望。當然，現實情況是，我們根本湊不出北京的上車首付。我在房子上的態度，無形中減輕了父權社會帶給他的壓力。他身邊也有朋友，因為買房這事，跟女友最後就談崩了。還有把父母的養老錢全拿出來做首付那種。他父母身體不太好，所以在房子這事上 ，他之前的壓力是非常大的。

女性主義對他的一些影響，我感覺是潛移默化的。除了我日常踐行的一些觀念，他身邊的一些女性處境，像互聯網行業的性騷擾醜聞，公司女同事在晉升上的困境，逐漸讓他意識到，父權制、消費主義這一套，是對女性的壓迫，對男性來説，在婚姻關係裏要承受的經濟壓力，比如買房等現實問題，同樣是在受父權社會的壓迫。

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「奢侈品的作用之一，是拉開階層差距」

Lily：

奢侈品它有一個專櫃的標價和二手市場流通價。在包包的奢侈品牌中，Hermes（愛馬仕）和CHANEL（香奈兒），算是保值度比較高的品牌。這種保值是相對的，二手的價格，很難超過你在專櫃購買時的價格。有些奢侈品包，專櫃買3萬塊，在二手市場只值5000塊。那像香奈兒一些款式，3萬買回來，你還能賣2萬，這就是相對保值。某些品牌的包包，在國外專櫃的價格，比國內便宜很多。或者有些品牌的某些款式，打折比較厲害。如果這樣，二手市場上這些包就賣不了太好的價錢。奢侈品的作用之一，就是拉開階層差距。它會出一些相對親民的款式。但它肯定有「更貴」的產品，價格一定要保持在某個高度，起到門面的作用。至於消費者願不願意買單，那要看多少人選擇理性。對於絕大多數人來説，收入決定了他必須要理性。

我們接待的客人中，絕大多數是女孩子，年齡段集中在20出頭到40歲出頭，80%的客户都是在這個年齡區間。有些年輕的女孩子，一走進店裏就兩眼放光，哇，這裏貨好全啊，好多包啊，好漂亮啊，臉上散發着由衷的開心，你就知道，她肯定剛入坑不久，還在上頭期。我的一些老客户，她買着買着就不買了，出坑了，逐漸開始把手裏的奢侈品，一點點地賣掉。我接觸過最小的客人還在讀中學，他們一般會選幾千塊的款式。一些學生是又想買，又沒有經濟能力。我遇到不止一次，對方説自己是學生，讓你給他打折，恨不得你半賣半送那種。我不提倡這種消費觀，學生做好學生的事情，現在背什麼奢侈品。有一些女孩子，我感覺大部分應該算是工薪階層，她們到年底會獎勵自己一兩個奢侈品包包。她的抉擇過程一般比較久，會反覆地糾結，然後選一個心心念唸的，自己覺得性價比等更方面最適合自己的，一年就固定背那一兩個包，過了這一年，她可能會把舊包賣掉，然後再種草新的款式。

這個羣體，大概佔了我的客人羣體的一半。説高級一點，這就是西方提倡的循環利用，也是中古行業一直在講的概念。我們之前也接待過一個客人，説家裏有房貸壓力，想把手裏的奢侈品賣了。其實，願意跟我們交這個底的人，在客人裏是極少數。絕大部分客人，是不會跟我講出手的原因的。

絕大多數人買奢侈品，還是希望它作為一個身份，或者社交名片的象徵。當然，也有人是出於喜歡或者收藏。我發現，經濟條件更好的，像中產再往上的人羣，面對奢侈品的心態要平和一些，他們不太需要這些東西去證明自己。很多剛富起來，或者沒那麼富有的人，會更看重奢侈品帶來的社交價值。我認識一些身家過億的人，他們買奢侈品，也就是為了社交場合，他們本身並不怎麼喜歡這些東西。我有個老客户，是真假包混背的，比如有些爆款，她在專櫃買不到，我也沒能幫她找到二手的，她會説「我等不及了，先買個羅湖版或廣州版的背一背，你找到了告訴我」。

她不差錢，我一找到她就買了，但她也確實不在意真貨假貨，她有能力買真的，這不代表她會保護正版。講個比較搞笑的事情，有個車友就説過，他只要從保時捷上走下來，身上的手錶也好，包包也好，無論真假，在別人眼裏都是真的。

葉子：

我父母是普通工人。從小到大，他們對我的教育也是「窮養」，能省則省，量入為出。我第一次接觸奢侈品，是在大一。我大學是在上海讀的，當時在宿舍裏，我不小心把上海室友掛在椅背上的小包碰掉了，她不太高興，嘴裏嘀咕了一句「這是某某牌子」。我還不知道這個牌子有多貴，沒太在意，隨口哦了一聲。她聽到這個，特別不高興，問我知道這包多少錢嗎。我一頭霧水，心想一個小包能有多少錢，她説一萬多。我驚呆了，當時我一個月生活費才800多塊，一年學費才5000塊。

上海室友，經常跟來自廣州的室友，交流包包、衣服牌子。那件事之後，我有時會留意一嘴她們的對話，偶爾也會偷偷查下價格，那些牌子大都貴得離譜。這種消費能力上的差距，讓我和她們，彼此都有意識地保持了距離，我們宿舍很少有聚餐。大二時宿舍調整，我的舍友都換了。跟大一那兩個女孩比起來，新舍友家境相對中產一些，還有一個跟我一樣是貧困生。她們也陸陸續續地，擁有了名牌包包或者衣服，有些是家人或男友送的，有的是生日朋友送的，有的是攢下實習工資買的。當時確實挺羨慕的，這會讓你產生錯覺——這是不是上海生活的標配。在上海，你的衣着打扮不夠好，別人會有看法的。上海人普遍更在意外表、穿着、品牌這些外在標籤，他們會上下打量，然後再決定與你説話的態度。大二下半學期到大三，是我特別掙扎的階段，想買，但確實沒錢，家裏對生活費卡的很死，我的實習工資才400塊，好不容易拿到的獎學金，也用來買了相機。大概就在這個掙扎的過程中，慢慢就接受了自己很窮的現實。

大學畢業後，我進了紀錄片這行。這個行業就是賺不到什麼錢，幹這行的兩類人，要麼特別理想主義，他們熱愛這行，只要能活下去，就會堅持做這事，要麼家境特別優越，根本沒有生存壓力。這個圈子相對比較純粹，同事們也不會像大學同學那樣，那麼喜歡在消費上較勁兒。不過，工作以後，你能更清晰地感受到，你沒辦法憑勞動賺那麼多錢，這個差距裏，有時代的因素，有行業的因素，不可彌補。你沒辦法，只能接受這個事實。我有個特別有錢的同事，上班第一天開了一個全園區最貴的豪車，我們都以為是哪個公司老闆買了新車，後來知道是她的。她在公司領的月薪，是她家保姆一週的工資。哪怕都是做紀錄片，也是有錢人跟有錢人走的更近。説實話，不太可能出現階層差的特別大， 還特別能玩到一起的情況。大家在資源分享的對等性上，是不一樣的。

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奢侈品的真相

Lily：

其實，消費者心態也是一門玄學，尤其是奢侈品，它不像生活必需品，今天10塊我買，明天20塊我也得買。在對方付款前那一刻，你經常能感覺到那種百爪撓心的糾結。按照我的經驗，夜裏11點之後付款的，第二天跑單概率非常大，人到了晚上，腦袋好像更容易衝動。我經常碰到一些客人，過來問幾款包，你跟她説只有其中的a款有貨，她可能就不願意買a款了。什麼東西沒有，她就越想要，得不到的才是最好的。

很多搞直播的，也很懂人性，專門找一堆託在那裏搶，三二一沒有了，你再隔二十分鐘去看，又有了。所以奢侈品專櫃，在拿捏消費者心理上，是很有一套的。我自己做這一行的，走進專櫃，也很難保證不被忽悠。前兩天我拉着南南去逛專櫃，本來想着身邊有個人做參謀，Sales推銷時能冷靜一點。結果倆人都被洗腦刷了卡。專櫃的燈光、櫥窗擺放，鏡子前的打光，導購的讚美，都會讓你覺得，一切都那麼好。只要跨進那道門，就沒有醜的人，沒有不適合你的東西，一切都是美的，好看的。他們會在一旁會不停地誇你，好美，你穿這條裙子太好看了，你背這隻包太合適了。人在那種blingbling的環境裏，確實容易不理智。其實，專櫃後面的倉庫，裏面大都堆得亂七八糟的，很多奢侈品珠寶，就那麼胡亂塞在各種小抽屜裏。但是這樣的場景，專櫃永遠都不會讓你看到。

專櫃還會留一些款式，不在櫥窗裏陳列，我感覺也是弔客人的胃口。導購會把你帶進小房間，試穿這些款式。導購還會建議，最好一個人進去，同伴要在外面等。説白了，就是方便給你洗腦。這種情況下，你是很容易上鈎的。很多時候，顧客一出門就冷靜下來，它不適合我，或者根本沒有背它的場合，那隻能再拿到二手店賣掉。來我們這裏出包的客人，有一些就是這種情況。還有一種情況，很多奢侈品店都有非明面的規則，你想買一些稀缺的款式，就必須搭配着買一款他們指定的產品，那一般都是不好賣的產品，比如某奢侈品牌出的鋼絲球，還有某大牌出的木桶，本來是拿來裝馬飼料的，那些沒有馬的人，在專櫃忍着肉痛買了，拿回家有什麼用，只能拿到二手店低價賣掉。

我在大學畢業前，就開始做二手奢侈品，到現在已經做了7年。生意是一點點從小到大的，並不是第一天就有很氣派的店面。接觸奢侈品以後，我也有過上頭期，會留一些喜歡的款式給自己，後面我發現，很多包一年到頭可能都背不到一次，有些實用性不高，有些確實太復古，能背的場合不多，最後還是把大部分出掉了。我是偏實用型的人，平時拎包，容量夠大就好了。唯一要背奢侈品牌的場合，應該是專櫃。做這行，你需要經常去專櫃看看，瞭解新款式的未來趨勢，會不會成為爆款，在二手市場保值度如何。你去專櫃，怎麼着也得稍微打扮一下，櫃姐確實會根據你的衣着，來決定接待你的方式。

奢侈品也是有壽命的，一些20年前的全皮中古款，從外面看好像一切都好，其實皮質、組件都老化得厲害。有些幾十年前的中古包，背幾次可能帶子就斷掉了，皮面掉粉掉渣的都有。打開這種高齡奢侈品包，是一種什麼感覺呢，你可以想象成一具風乾的木乃伊，棺材打開後，它就迅速地腐朽了。

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