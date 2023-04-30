台灣潮人推3大香港二手精品店！鑑定師稱升值快的Hermès袋為它？

在追求奢華的同時，不少女生都會精明消費，並選擇於二手精品店尋寶，購買罕見的款式。有台灣時尚潮人日前趁來港旅遊期間，走訪3間二手精品店，並講解各自的特式，其中一間更有多款Hermès手袋，包括罕見的Kelly Doll及影子包，店員更透露升值最高的款式。



對於大部分女生而言，都想擁有至少一個名牌袋，但由於一袋難求，於是都會轉到二手精品店尋寶。台灣時尚潮人崔咪，日前於YouTube分享影片《香港必逛三家二手精品店逛街地圖！》，紀錄下每家店鋪的特色和風格，讓各位想要「尋寶」的女生作參考。

香港二手精品店推薦一：充滿年代古著的BANG BANG 70’s

近年流行復古，因此不少舊款或中古手袋，都成為潮人的搶購單品。崔咪推薦位於中環的BANG BANG 70’s，鋪面位置較細小，卻整齊地排列著不同款式。她表示，這是香港知名的古著店，有種日本下北澤古著店的感覺，雖沒太多奢華品牌手袋，款式全都充滿年代感，特別有紀念價值，價錢也較相宜，非常適合喜歡古董的人。

BANG BANG 70’s擺放不少充滿年代感的中古款式。(IG@bangbang70s)

香港二手精品店推薦二：擁多款CHANEL時裝的HULA

另一家位於中環的HULA，也是崔咪的推薦店鋪之一。驟眼看店內大部分都是時尚服飾，以知性優雅風格為主，崔咪更提到，裡面特別多CHANEL的手袋服飾，像是「明星造型師的後花園」。她亦在店內購買了一件T恤，約為1萬台幣（約2,550港元），質感厚實，前面印有雙C標誌圖案，估計為希臘系列那一季，即老佛爺Karl Lagerfeld生前的設計之一。

HULA店內大部分都是時尚服飾，以知性優雅風格為主，片內更提到，就像是「明星造型師的後花園」。(IG@joinhula)

她最終在店內購買了一件T恤，約為1萬台幣，估計為老佛爺生前的設計之一。(YouTube@崔咪Tramy)

香港二手精品店推薦三：齊集Hermès罕見款的GINZA XIAOMA

若是Hermès的粉絲，可選擇位於中環的GINZA XIAOMA，為亞洲數一數二的Hermès回收寄賣店，亦可找資深鑑定師免費估值。店內空間非常敞大，牆櫃擺滿多款不同大小的Hermès手袋，也有著不同難買的配飾，讓人看得入迷。崔咪亦指出，手袋售價合理，囊括多款罕見手袋，包括Kelly Doll和影子包，可以現場試揹。店內的鑑定師Nova亦向她表示，近年升值最高的Hermès手袋，為較受歡迎的Mini Kelly 2代及Kelly Pochette。

店內的鑑定師Nova亦向崔咪表示，近年升值最高的Hermès手袋，為較受歡迎的Mini Kelly 2代及Kelly Pochette。(YouTube@崔咪Tramy)

位於中環的GINZA XIAOMA，為亞洲數一數二的Hermès回收寄賣店。(IG@ginza.xiaoma.hk)

此外，她亦在店內入手CHANEL外套，價錢約為6萬台幣（約1.53萬港元），非常超值，「這價錢只能在專門店買到T恤或背心！」

崔咪亦在店內入手CHANEL外套，價錢約為6萬台幣（約1.53萬港元），「這價錢只能在專門店買到T恤或背心！」(YouTube@崔咪Tramy)

資料來源：YouTube@崔咪Tramy