5款AIGLE防水鞋、服飾推薦︰法國人手製橡膠靴、簡約多功能外套

5款不可錯過的易襯防水鞋飾！初夏來到當然要親親大自然，不過玩樂同時最怕沾上泥巴，又或者碰上時雨時晴，一不留神就會令服飾、鞋靴沾上污垢，同樣有這些困擾的大家，防水、易襯的鞋及服飾就是你的好伙伴了。擔心防水鞋、雨靴、服飾過於笨重？《01女生》當然明白，因而為你介紹這個法式時尚品牌AIGLE，它們以人手製造的MYRICA天然橡膠靴、MTD以及GORE—TEX防水外套等，都能令你毫無負擔地玩樂！



AIGLE 自1853年成立，品牌已經有過百年歷史，更是法國運動時尚品牌MF Brands Group的子公司，AIGLE 的產品除了易襯、時尚外，更具有功能性。AIGLE擁有法國唯一一間天然橡膠靴的製造廠，以匠人們精緻手工藝技術打造能夠應付日常生活、適合各種天氣的服裝和配飾。

除此之外，AIGLE亦致力推動可持續發展，除了以天然原材料製造橡膠靴外，亦會重用在生產過程中衍生的剩餘物料，品牌亦在2021年以書面形式對環境作出承諾，並且持續增加產品系列中使用可回收的材料。

防水鞋、服飾推薦1. 法國製手工MYRICA 高筒天然橡膠靴（女裝） HK$1,880

AIGLE的天然橡膠靴需要經過60多個獨特人手工序：切割、組件、高壓、利用硫化技術塑型以及檢查防水性，質素相當有保證。而這次AIGLE春夏新推出的 MYRICA 天然橡膠靴系列，以馬術為設計靈感，配上時尚易搭的小鞋跟，造型隨性、簡約帶點中性俐落感。

防水鞋、服飾推薦1. 法國製手工MYRICA 高筒天然橡膠靴（女裝） HK$1,880（品牌提供）

當中具有兩款顏色：經典的深藍色配紅邊設計以及型格簡潔的黑色，兩款都十分好襯，而且同時提供三款不同高度：高筒、中筒、低筒，能滿足不同女生的穿搭需要！

+ 1

防水鞋、服飾推薦2. GORE-TEX 乾濕褸 （女裝）HK$4,280

這款由新生代演員袁澧林所演繹的橙紅色GORE-TEX 乾濕褸，看似要相當的穿搭技巧，但其實十分好襯，輕易打造精神、夏日風情。這款GORE-TEX 乾濕褸選用再生布料，綴以雙排鈕扣設計，配備可拆卸式帽子，能夠防水同時防風，絕對是一年四季必備單品。

防水鞋、服飾推薦3. MTD 防水長外套（女裝） HK$4,280

米白的MTD 防水長外套，採用蝙蝠袖設計及配以可自由調適的腰帶，能夠擺脫外套笨重的印象，反而突顯女性曲線，而且MTD 物料具有防水、防風、透氣特性，能夠應付自如任何天氣。

防水鞋、服飾推薦4. MTD 連帽防水外套（女裝） HK$2,980

長外套百搭又具功能性，若果矮個子女生擔心長外套會令身形比例變差的話，這個品牌標誌的MTD連帽防水外套就會是你的好選擇！

防水鞋、服飾推薦4. MTD 連帽防水外套（女裝） HK$2,980（品牌提供）

這款MTD 連帽防水外套以短身造型，背後更有魚尾設計，衣領加入了T-KIT鈕扣，防風、透氣同時能夠展現更好的身形比例，顏色上有四種選擇：活力充沛的橙紅色、深穩百搭的深藍色、三文魚粉紅以及少女感的淡粉色。

防水鞋、服飾推薦5. 輕薄撥水外套 （女裝） HK$2,080

喜歡中性、俐落的打扮，追求更簡單設計的話，不妨入手這款輕薄撥水外套！輕薄撥水外套具有輕薄撥水防紫外線功能，以類似飛行外套的設計，衣領配備拉繩可以自由調較領口，穿著更個性化及舒適。

有興趣入手AIGLE 服飾及鞋靴的女生，不要錯過AIGLE 與#HAPi 生活概念店的聯乘合作。

AIGLE 會在位於上環普仁街的#HAPi 生活概念店中特設品牌展覽區及推出期間限定下午茶套餐，下午茶套餐由即日起到6月11日期間供應，大家記緊把握時機，在都市中感受法式風情與品嚐精緻下午茶。

【AIGLE x #HAPi 生活概念店聯乘合作詳情】

地點：上環普仁街11號地下2-4號舖

時間：上午10時至下午8時



【AIGLE x #HAPi 生活概念店下午茶詳情】

價錢：一位港幣228元

下午茶包括：

鹹點：迷你蟹肉、牛角包配魚籽、 黑松露蘑菇醬配法式麵包

甜點：薄荷朱古力慕斯盆栽、開心果焦糖燉蛋、橡膠靴造型招牌曲奇餅、雜錦馬卡龍

飲品一杯

