防水鞋推薦｜19款絕美易襯雨靴防水鞋：NIKE、PALLADIUM 高質百搭

防水鞋推薦19款必買！雨靴及防水鞋該如何挑選？近日偶爾會有幾陣驟雨，真的很需要一雙防水鞋或雨靴，才不會弄髒和濕漉漉一整天。這次《01女生》為大家集合了19款適合雨天穿著的雨靴及水鞋，包括：NIKE、PALLADIUM、Crocs等品牌，不同款式、風格都有，讓大家即使無論在陰天還是晴天，都能維持亮麗的造型！



防水鞋推薦1. Hunter Original Tall 威靈頓雨靴 HK$1,539

備受時尚人士追棒的雨靴品牌Hunter，在雨季時總會看到不少人穿著它們品牌的雨鞋。其中最受歡迎的定必是這款經典威靈頓雨靴，長靴的設計不僅在下滂沱大雨時，可以更好的保護，還能穿出時尚感，而且在雨季時又怎能少了長雨靴呢！這款雨靴除了有黑色款外，還有鮮黃色、綠色等多款顏色，都是不錯的選擇！

防水鞋推薦2. Hunter Commando Chelsea boots HK$1,309

美國品牌Hunter的雨靴款色多、顏色，絕對能從中選出心儀的防水靴，而且深受不少時尚達人喜愛，在雨天時會把它當作單品來搭配！其中這款Commando chelsea ankle boots，是品牌熱賣款之一，採用來自森林的天然橡膠製成，是按照品牌嚴格標準手工製作的100%防水，加上鞋型修腳顯腿長，大受女生喜愛！

防水鞋推薦2. Hunter Commando Chelsea boots HK$1,309（Hunter）

防水鞋推薦3. adidas TERREX HYDROTERRA 輕盈涼鞋 HK$249 （原價HK$499）

購買方法：adidas官網

輕盈舒服的涼鞋，不僅能在雨天便利行走外，還能在平日休閑外出時穿著。adidas的這款TERREX HYDROTERRA輕盈涼鞋配色溫柔好看，而且採用了輕盈EVA中底帶來緩衝效能，長時間穿著都能保持舒適，以及選用Traxion橡膠外底，即使走在濕滑岩石上，依然能步履穩定，實用又好穿！

防水鞋推薦3. adidas TERREX HYDROTERRA 輕盈涼鞋 HK$249 （原價HK$499）

防水鞋推薦4. PALLADIUM PAMPA TRAVEL LITE+ WATERPROOF HK$654 （原價HK$1,090）

PALLADIUM的PAMPA TRAVEL LITE 抽繩機能防水靴，鞋面使用科技纖維面料製成，以極度輕量化結合鞋身結構支撐，強韌支撐舒適包覆，即使長時行走也能提供舒適的穿著。此外，防水靴採用了防水可再生科技纖維鞋面和EVA經典橡膠底，提供良好防水效能，同時搭配FAST LACING快速綁帶系統，單手及時調整鬆緊，打破靴款不易穿脫的刻板印象。

防水鞋推薦4. PALLADIUM PAMPA TRAVEL LITE+ WATERPROOF HK$654 （原價HK$1,090）（圖片來源：PALLADIUM官網）

防水鞋推薦5. NIKE JUNIPER TRAIL 2 GORE-TEX HK$679（原價HK$849）

NIKE Juniper Trail 2 GORE-TEX 女子防水越野跑步鞋，採用防水GORE-TEX鞋面、抓地坑紋及柔軟緩震中底，有助應對雨水或是當山路泥漿四濺時，鞋款能讓你保持腳趾乾爽，特別適合戶外活動時穿著。

防水鞋推薦5. NIKE JUNIPER TRAIL 2 GORE-TEX HK$679（原價HK$849）（NIKE）

防水鞋推薦6. The North Face W EXPLORE CAMP SHANDAL HK$798

The North Face專注生產戶外連動產品，是不少專業運動員的愛牌！這款W EXPLORE CAMP SHANDAL採用耐用且注重永續發展的設計，透氣且防水的鞋面部分均以可回收P.E.T.製成，加上SURFACE CTRL™的橡膠外底重量輕，無論是溯溪和登山等戶外探索活動，還是日常穿著也舒適，且能從容應對突發天雨。

防水鞋推薦7. AIGLE MYRICA RUBBER BOOTS HK$1,980

即使是雨天，也要保持時尚亮麗造型，AIGLE的全新MYRICA天然橡膠靴，設計同樣優雅，但會多了一份中性俐落感，輕易打造出時尚又百搭的造型。其中這雙以法式簡約深藍色配上橙紅色條紋的短筒橡膠靴，充滿夏日感！短筒橡膠靴採用了柔軟舒適的鞋筒與速乾內襯，並具良好抓地及緩震功能的鞋底，使這雙短靴即使有小鞋跟，在雨天也能放心走路！

防水鞋推薦7. 袁澧林Angela Yuen也換上AIGLE MYRICA RUBBER BOOTS（AIGLE）

防水鞋推薦8. MERRELL HYDRO MOC HK$490

MERRELL 所推出的HYDRO MOC是適合水陸活動時穿著的鞋履，鞋身以鏤空洞孔設計，使鞋子能迅速排出水分，保持腳部乾爽舒適，即使在濕潤的環境下也能穩健抓地，提供絕佳的穩定性。此外鞋身採用輕量EVA泡棉製成，配備柔軟舒適的中底和彈性外底，提供了極佳的穿著感受和步行體驗，讓大家可以輕鬆自如地在陸地或水中活動。現時品牌更是每年都會推出不同新配色，無論是單色、漸層變色或渲染色都能在其中找到，輕鬆能找到心儀顏色。

防水鞋推薦8. MERRELL HYDRO MOC HK$490（MERRELL）

防水鞋推薦9. Canada Goose Vancouver 雨靴 HK$5,000

Canada Goose Vancouver雨靴設計型格實用兼備，採用完全防水設計，同時擁有超輕盈特性，配有透氣保暖的柔軟內襯以及抓地力強的橡膠外底，讓大家在潮濕夏日亦仍舒適出門。雨靴共推出黑色、雪峰白及夢幻藍三種顔色選擇，在雨天仍然可以時尚地盡情暢遊。

防水鞋推薦9. Canada Goose Vancouver 雨靴 HK$5,000（Canada Goose）

防水鞋推薦10. PALLADIUM RETRO HIKER日本限定配色防水靴 HK$1,180.6 （原價HK$1,388.9）

PALLADIUM這個型號防水靴，採用了 WATERPROOF PLUS 抗撕裂防水科技纖維拼接WATERPROOF防水塗層麂皮，配上WATERPROOF透氣防水科技薄膜，提供高度防水效能，不論是雨天行走還是進行水陸活動，都可以放心穿著。而這款防水靴選用了灰綠色、薄荷綠以及粉色，多款低調飽和度的顏色拼接而成，充滿少女感，即使日常穿搭也能輕鬆駕馭。

防水鞋推薦10. PALLADIUM RETRO HIKER日本限定配色防水靴 HK$1,180.6 （原價HK$1,388.9）（Pinkoi）

防水鞋推薦11. Timberland® Premium 6吋防水靴 HK$1,899

Timberland的黃靴是不少文青都有一雙，容易搭配不同衣服，品牌其中的這對Premium 6吋防水靴，同樣是四季皆宜的款式。防水靴採用優質防水皮革與車縫來密縫靴子，以及內部使用防水與透氣薄膜，使雙腳時刻保持乾爽。

防水鞋推薦11. Timberland® Premium 6吋防水靴 HK$1,899（Timberland）

防水鞋推薦12. Dr.Martens JADON 光面厚底皮靴 HK$1,799

下雨天走在路上，總會看到有人穿著Dr.Martens的靴子，時尚又好看！Dr.Martens的靴子由靴身到鞋舌的設計都容易讓雨水滑走，可以保持雙腳乾爽，而且靴子外型充滿個性、設計獨特，鞋型又修腳，是不少潮流達人的愛鞋。

防水鞋推薦12. Dr.Martens JADON 光面厚底皮靴 HK$1,799（Dr.Martens）

防水鞋推薦13. 花見小路 咖啡色防水雨鞋 NT$2,080（約HK$490）

台灣品牌花見小路的手製鞋，以舒適耐穿、設計文藝好看，是不少台灣人都很喜歡的鞋履品牌。而這款咖啡色防水雨鞋在網店上已售出多雙，不少人都留言稱雨靴柔軟舒服。防水雨鞋的鞋底還特別採用了耐磨防滑材料製成，雨天走在路上不用擔心會滑掉，很貼心的設計！

防水鞋推薦13. 花見小路 咖啡色防水雨鞋 NT$2,080（約HK$490）（花見小路官網）

防水鞋推薦14. Crocs Unisex Classic Marbled Clog HK$498

雨天防水鞋先想到的定必是Crocs洞洞鞋，在鞋子選材上就已經防水物料，而且在設計上，就算弄濕了也能讓雙腳很快回復乾爽，最適合在雨天穿著！而且近年Crocs不時會與名人推出限量聯名款，或是可以在洞洞鞋上加入喜歡的Jibbitz™ Charms，使鞋子的變化有更多，成為了不少人的夏天穿搭重點之一！

防水鞋推薦14. Crocs Unisex Classic Marbled Clog HK$498（Crocs）

防水鞋推薦15. Teva ORIGINAL UNIVERSAL HK$499

Teva是美國潮流戶外運動品牌，推出的鞋子大多很適合戶外運動時穿著，部分更兼具適合水上運動使用，所以一到夏季不少人都會入手一對﹐即使不運動，下雨時穿著也很舒適！Teva的ORIGINAL UNIVERSAL涼鞋就是其中之一，色彩繽紛且顏色選擇多，簡單的魔術貼開口，方便快速穿脫，設計也很貼合腳型，長時間穿著很舒服！而織帶部分採用快乾Unifi®可追溯、可驗證的REPREVE®聚酯紗線回收塑料製成，環保又舒適、實用！

防水鞋推薦16. NIKE NIKE ACG AIR DESCHUTZ+

NIKE推出過很多適合不同類型運動的跑鞋，且設計多元成為了不少女生穿搭造型必備元素之一，近年品牌更推出不少山系運動鞋，成了潮流單品！而NIKE的這款厚底涼鞋，設計亮眼，採用經典90 年代造型配搭靈感源自戶外活動的耐穿設計，以透氣物料製成，更加入柔軟緩震效能，讓大家無時無刻也能走路靈活且無礙。

防水鞋推薦17. Birkenstock Arizona Essentials Eva HK$500（Birkenstock）

防水鞋推薦17. Birkenstock Arizona Essentials Eva HK$500

提到Birkenstock總是第一時間想起軟木塞鞋底的涼鞋，只能在晴天時穿著，那就錯了！Birkenstock近年也推出了具防水功能的涼鞋，而且在款式設計上更新穎，顏色也更繽紛，像是這款Arizona Essentials Eva就以淺藍、粉橙和白色作暈染效果，充滿夏日氣息，而且可以輕鬆搭配不同類型的衣服！

防水鞋推薦17. Birkenstock Arizona Essentials Eva HK$550（Birkenstock）

防水鞋推薦18. Keen WOMEN'S UNEEK CANVAS HK$990

備受不少潮人喜愛的Keen綁帶涼鞋，亦推出適合水上運動的款式，不論任何時候都提供全方位的舒適度，而且設計結合時尚與功能性，能完美服貼腳型。涼鞋使用的PU鞋墊為足弓提供良好的承托力與全日的舒適感，而且涼鞋採用環保抗臭技術，即使下雨天弄濕了雙鞋也不用擔心有異味。

防水鞋推薦18. Keen WOMEN'S UNEEK CANVAS HK$990（Keen）

防水鞋推薦19. IZSEL Classic 系列雨靴 HK$3,280

鞋身以優質輕盈的PVC材質製作，而且堅固耐穿，加上TPU混合鞋底及獨特坑紋，走路時不僅舒適輕鬆，而且抓地力強及防滑。雨靴設有經典黑色及活力鵝黃色，而且鞋型經典易襯，可為造型添置生氣動力，即便雨天亦能擁有好心情！