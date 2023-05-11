法國時尚品牌Alaïa深受Jennie、孫藝珍喜愛　10款手袋、鞋履必收

Alaïa｜作為權威時尚網站的「Lyst」，每季度整合出的話題手袋、話題單品、年度品牌排行榜，是不少女生入手時尚單品時的參考指標！在2023年第1季「Hottest Products」最熱門單品之中，法國時尚品牌Alaïa的 Le Coeur Bag 心形手袋亦意外地上榜，Alaïa原來亦深受BLACKPINK Jennie、孫藝珍等大星喜愛！《01女生》就為大家盤點10款Alaïa人氣時尚單品，手袋、鞋履、泳衣等也充滿設計特色，值得入手！



法國品牌Alaïa深受不少女星喜愛，不難發現在她們的私服以及劇中穿搭中都會背上Alaïa手袋！孫藝珍因劇集《愛的迫降》而爆紅，她在劇中用上的時尚單品頓時引起大眾關注，其中一款在劇中亮相的手袋就是Alaïa 的 LEONIE19 袋款，手風琴袋形配搭她的一身以白色為主色調的正式套裝，更顯高貴優雅，金喜愛在《夫妻的世界》中亦有用上這袋款！

孫藝珍手上的是Alaïa 的 LEONIE19 袋款，手風琴袋形配搭她的一身以白色為主色調的正式套裝，更顯高貴優雅！（《愛的迫降》劇照）

金喜愛在《夫妻的世界》中亦有用上這袋款！（《夫妻的世界》劇照）

除了手袋之外， 原來 Alaïa 最開始是以緊身衣而聞名！Alaïa創立人、有「緊身衣之王」之稱的傳奇設計師 Azzedine Alaia將雕塑特性與時裝設計結合，致力設計出能夠完美突顯女性身材曲線美態的緊身衣。憑著 Azzedine Alaia 對「展現女性美態」的執着，加上他的超凡創作力，品牌的緊身性感設計叱吒了80年代的時裝天橋！

直至現時為止，Alaïa 的緊身衣及禮服依然深受超模、女星喜愛，在 BLACKPINK、Beyoncé等 MV 之中也看到它的蹤跡！例如在 BLACKPINK 《Pink Venom》中 Jennie 一開場穿上的紅色高領連身服、Beyoncé 《Renaissance》中穿上的蕾絲連身魚尾裙及黑色低胸連身褲都是出自 Alaïa，看到女星們的示範，也確確實實看得出 Alaïa 的緊身設計，怎樣展現出女性線條美態！

BLACKPINK 《Pink Venom》中 Jennie 一開場穿上的紅色高領連身服。（YouTube@BLACKPINK 影片截圖）

Beyoncé 《Renaissance》中穿上的蕾絲連身魚尾裙。（Beyoncé 《Renaissance》MV）

Beyoncé 《Renaissance》中的黑色低胸連身褲！（Beyoncé 《Renaissance》MV）

除此之外，在 BLACKPINK Jennie 的私服中也曾出現過 Alaïa 手袋，Alaïa 時尚單品如此深受一眾女星喜愛，這款 Le Coeur Bag 心形手袋登上 Lyst 2023 第1季熱門單品排行榜亦不足為奇，《01女生》也立即為大家盤點10大Alaïa人氣時尚單品！

BLACKPINK Jennie 的私服中也曾出現過 Alaïa 手袋！（jennierubyjane＠IG）

10大Alaïa人氣時尚單品

Alaïa單品推介1：ALAÏA Le Coeur 心形皮革單肩包

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ALAÏA 的 Le Coeur 心形皮革單肩包登上Lyst 2023 第1季熱門單品排行榜前10名，手袋以光滑皮革打造而成，配以同色系肩帶，以簡約設計突顯獨特的心形袋形，盡顯甜蜜浪漫感！

Alaïa單品推介1：ALAÏA Le Coeur 心形皮革單肩包（NET-A-PORTER 官網）

Alaïa單品推介2：ALAÏA Mina 50 激光切割皮革單肩包

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ALAÏA Mina 50 激光切割皮革單肩包大容量的設計，可讓妳收受所有必需物，採用光面皮革製造而成，配合整個鏤空設計，充滿時尚感！

Alaïa單品推介2：ALAÏA Mina 50 激光切割皮革單肩包（NET-A-PORTER 官網）

Alaïa單品推介3：ALAÏA Khaima 皮革手提包

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ALAÏA 的 Khaima 皮革手提包採用了弧形切割皮革拼接而成，加上廓形的設計看起來超像一件雕塑藝術品，散發著獨特氣質感！

Alaïa單品推介3：ALAÏA Khaima 皮革手提包（NET-A-PORTER 官網）

Alaïa單品推介4：ALAÏA Le Mina 16 “Vienne Wave” 皮革手提包

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ALAÏA 的激光雕花工藝經典又精緻，採用了雕花工藝的單品亦因而大受歡迎，這款 Le Mina 16 “Vienne Wave” 皮革手提包是品牌的經典袋款之一，手袋小巧迷人，值得入手！

Alaïa單品推介4：ALAÏA Le Mina 16 “Vienne Wave” 皮革手提包（NET-A-PORTER 官網）

Alaïa單品推介5：ALAÏA Babel 挖剪皮革小號單肩包

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水桶袋形的手袋每逢春夏都會掀起一陣熱潮，ALAÏA 這款 Babel 挖剪皮革小號單肩包，採用了多條皮革拼接而成，線條感設計令手袋看起來別具質感，同時也致敬了品牌在90年袋推出的經典條紋連衣裙！

Alaïa單品推介5：ALAÏA Babel 挖剪皮革小號單肩包（NET-A-PORTER 官網）

Alaïa單品推介6：ALAÏA Mina 16 金屬感單肩包

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ALAÏA 的 Mina 16 金屬感單肩包，採用金屬感設計，散發出高貴時尚氣質，剛好的大小正好可以擺放得下手機、卡套、唇膏等，作為日常外出袋款就最適合不過！

Alaïa單品推介6：ALAÏA Mina 16 金屬感單肩包（NET-A-PORTER 官網）

Alaïa單品推介7：ALAÏA Rose Marie 激光雕花皮革小號水桶包

購買方法：NET-A-PORTER

這款 Rose Marie 水桶包同樣採用了品牌經典的激光雕花細節，完美彰顯品牌的精湛工藝。手袋採用黑色皮革製造而成，配合水桶形設計，充滿高雅感！

Alaïa單品推介7：ALAÏA Rose Marie 激光雕花皮革小號水桶包（NET-A-PORTER 官網）

Alaïa單品推介8：Alaïa 帶綴飾掛脖連體泳衣

購買方法：NET-A-PORTER

以緊身衣而聞名的Alaïa，推出的泳衣款式也絕對不會令人失望吧！這款帶綴飾掛脖連體泳衣採用低開領口及大露背設計，性感迷人且不失時尚高貴感！

Alaïa單品推介8：Alaïa 帶綴飾掛脖連體泳衣（NET-A-PORTER 官網）

Alaïa單品推介9：Alaïa 虹彩掛脖連體泳衣

購買方法：NET-A-PORTER

另外一款虹彩掛脖連體泳衣也同樣值得入手，泳衣採用虹彩布料，穿上這套泳衣，在陽光下展現出夢幻光澤，在夏日泳裝派對上穿上，還不成為全場焦點？

Alaïa單品推介9：Alaïa 虹彩掛脖連體泳衣（NET-A-PORTER 官網）

Alaïa單品推介10：Alaïa 漆皮涼鞋

購買方法：NET-A-PORTER

最後也想為大家推介一下 Alaïa 的鞋履款式，這款涼鞋以漆皮製造而成，相當優雅，設交叉寬袢帶和搭扣，加上透明粗跟設計，盡顯修長美腿！