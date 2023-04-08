lululemon 8大春季新款休閒時尚服飾推介！瑜伽褲、防水風褸必收

lululemon 是大受女生歡迎的運動服飾品牌，lululemon服飾向來以質地舒適親膚及具備功能性，而成為運動女生的不二之選，為女生們打造一身專業且時尚的運動穿搭造型！今個春季，lululemon推出了一系列性能與時尚兼備的「On The Move」新品，致力讓女生在任何時候、任何場合都可以保持最佳狀態！《01女生》為大家盤點8款春日必入手的lululemon時尚單品。



lululemon Cinchable Wide-Leg High-Rise Pant HKD 1,780

這款闊腿休閒褲，採用了防水及輕微皺紋的質料製造而成，褲子下擺位置設有束緊帶，方便女生們調整適合自己的長度，至於腰間位置亦設有雙腰帶，可把腰帶收緊至你想要的合身度，設計細節相當貼心！

購買方法：lululemon

lululemon｜Cinchable Wide-Leg High-Rise Pant HKD 1,780（lululemon 官網）

lululemon Pull-On Zip-Front High-Rise Pant HKD 1,280

瑜伽褲是不少女生近來喜愛的運動同休閒時尚造型，入手一條功能性及時尚感兼備的瑜伽褲絕對是必要的！這款 Pull-On Zip-Front High-Rise Pant 採用了 Ultralu™ 面料，具有吸汗、排汗及速乾功效，而且具四向接伸及透氣特性，配合前拉鏈設計，提供更大的舒適及方便度。

購買方法：lululemon

lululemon｜Pull-On Zip-Front High-Rise Pant HKD 1,280（lululemon 官網）

lululemon Cinchable Cuff High-Rise Jogger HKD 1,480

這款輕便休閒褲採用了高腰設計及寬鬆版型，能更有效地修飾下半身線條，採用吸汗排汗及速乾面料，作為運動服飾也能提供無備舒適感，而且褲子設計別具時尚感，日常外出、旅行，甚至工作等場合也適合穿著。

購買方法：lululemon

lululemon｜Cinchable Cuff High-Rise Jogger HKD 1,480（lululemon 官網）

lululemon Relaxed-Fit Super-High-Rise Cargo Short 4" HKD 980

春夏將至，女生衣櫥必備一個時尚短褲，這款高腰工裝短褲採用了寬鬆版型，提供無備舒適感。淡黃配色清新柔美，而且充滿春日感，從衣著開始塑造一個繽紛活力感春日！

購買方法：lululemon

lululemon｜Relaxed-Fit Super-High-Rise Cargo Short 4" HKD 980（lululemon 官網）

lululemon Open Back Half-Zip Sweater HKD 850

這款半拉鍊針織無袖上衣，尤其適合作為日常的時尚穿搭，採用了背面鏤空及正面半拉鏈設計，各種設計細節令單品充滿時尚感，配合短身剪裁，有助突顯腰線，塑造完美身形比例。產品有黑白兩色，兩款均是百搭易襯，值得入手！

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lululemon｜Open Back Half-Zip Sweater（Bone）HKD 850（lululemon 官網）

lululemon｜Open Back Half-Zip Sweater（Black）HKD 850（lululemon 官網）

lululemon Asymmetrical Ribbed Cotton Long-Sleeve Shirt HKD 880

這款長袖上衣採用了柔軟的羅紋紋理面料製作而成，質料輕盈、具彈性，而且具有吸汗排汗及速乾作用，無論是運動時還是日常穿搭中也適合穿著，拼色設計配合不對稱接縫細節，也時尚感十足！

購買方法：lululemon

lululemon｜Asymmetrical Ribbed Cotton Long-Sleeve Shirt HKD 880（lululemon 官網）

lululemon Cinch-Waist Stretch Shirt Jacket HKD 1,780

在最近日夜溫差大的日子，必備一件薄外套，這款外套採用寬鬆版型，穿起來十分舒適，另外外套採用了雙向拉鏈及可收緊的腰身，為本來簡約的單品增添細節，更顯時尚感！

購買方法：lululemon

lululemon｜Cinch-Waist Stretch Shirt Jacket HKD 1,780（lululemon 官網）

lululemon Mixed Fabric Full-Zip Hoodie HKD 1,580

今個春日，這款連帽外套也是另一款值得入手的單品，寬鬆版型及運動型設計，略帶型格感，剛剛好的衣長亦有助修飾線條。

購買方法：lululemon