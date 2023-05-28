Gucci 2024早春系列大玩「扣子戲法」10重點手袋：變奏版Horsebit

Gucci2024早春系列｜時尚品牌Gucci日前在南韓景福宮舉辦的2024早春系列時裝展，結合當地文化和傳統，引來無數的話題。除了狀觀的場地佈置，新款手袋也是焦點之一，不僅將原來的袋款，打造出新穎變化，同時保持了品牌的復古特色，相信將會掀起一番搶購熱潮。以下為大家盤點其中10大新款，不知哪個是大家的心水？



Gucci2024早春系列手袋焦點一：傾斜版Horsebit袋

深受新生代歡迎的Gucci經典復古袋款Horsebit，設計靈感源自馬術運動，將金屬裝置「馬銜扣」，加到袋面上，成為手袋的標誌。今次品牌沿用這元素，並配搭不同的外形設計，糅合經典和現代玩味，將「馬銜扣」的魅力發揮極致。其中引人注目的，是不規則的梯形款式，以左右不一的高度，締造出個性味道，加上鮮明和簡潔的輪廓線條，打造出型格的時尚感覺。

Gucci2024早春系列｜今次Gucci將Horsebit袋中的「馬銜扣」設計，發揮得淋漓盡致。(IG@gucci)

Gucci2024早春系列手袋焦點二：將Horsebit放大成手提包

另一款同以Horsebit為主的手袋，則將「馬銜扣」放大，搭以流線外形，展現出優雅和活力感，同時方便單手抓起，散發悠閒舒適氛圍。手袋設有鏈帶和皮帶，有著多種造型揹法，而且手袋透過不同皮革紋理，打造出不同的造型風格，相信會得到不少人追捧。

Gucci2024早春系列｜「馬銜扣」放大後可作手提款式。(IG@gucci)

Gucci2024早春系列手袋焦點三：低調優雅的Horsebit款

若然喜歡低調的優雅感，這款手袋將「馬銜扣」融入袋中，少了金屬元素，並增添手袋的立體感覺，予人可愛和活力的魅力。手袋底部亦貼心設有手提帶，方便配合服飾，使用不同的揹法，打造不同的造型氛圍。

Gucci2024早春系列｜手袋看來低調優雅。(IG@gucci)

Gucci2024早春系列手袋焦點四：上班必備幼長Horsebit款

在工作或莊重的場合，這或是不二之選，以簡潔鮮明的長方形線條，加上三角形翻蓋，設計出優雅的信封袋。品牌特別將「馬銜扣」的連接位置，改成幼長款式，看來經典優雅，同時不失活力感。

Gucci2024早春系列｜筆者特別喜歡「馬銜扣」的幼長設計。(IG@gucci)

Gucci2024早春系列手袋焦點五：簡約可愛Hobo袋

除了Horsebit款式，Gucci亦有其他新設計，其中以簡潔剪裁的Hobo袋，便以可愛的金屬圓扣帶，加上活力色彩，俘虜粉絲的心。手袋繫有兩條皮帶，可以放置不同物品，大為增加手袋容量，同時展現出街頭時尚活力。

Gucci2024早春系列｜新款Hobo袋充滿街頭時尚活力。(IG@gucci)

▼▼▼ 按圖點擊更多Gucci2024早春系列手袋焦點 ▼▼▼