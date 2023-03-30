GUCCI手袋2023｜10款奶茶色新品推介　GG MARMONT柔和優美必收！

GUCCI手袋2023｜除了黑白灰之外，奶茶色系也算是百搭易襯的時尚配色，加上奶茶色調柔和優美，尤其適合早春的時尚穿搭造型。GUCCI 在今年春夏系列之中注入了不少奶茶色手袋新品，《01女生》為大家盤點8大GUCCI 奶茶色手袋推介，大家也趕快入手一個迎接春夏吧！



GUCCI手袋2023｜中型絎縫肩揹袋 HK$ 27,500

GUCCI 這款中型絎縫肩揹袋採用玫瑰米色絎縫皮革，配以玫瑰米色皮革飾邊製造而成，玫瑰米色調略帶優柔氣質感。品牌透過絎縫設計襯托各款取材自典藏設計的標誌性元素，例如復古感皮革飾邊、雙色互扣GG配件等，令手袋充滿復古感覺。手袋設有滑式鏈帶，大家可作手挽或肩背佩戴！

GUCCI手袋2023｜中型絎縫肩揹袋 HK$ 27,500（GUCCI 官網）

GUCCI手袋2023｜GG MARMONT絎縫肩揹袋 HK$ 13,200

GUCCI 的 GG MARMONT 系列自推出以來已深受大眾歡迎，系列以品牌標誌性字母組合圖案配件和絎縫皮革作為特色，品牌今次GG MARMONT 系列手袋注入玫瑰米色，增添了一份柔和感！這款GG MARMONT絎縫肩揹袋採用玫瑰米色絎縫V形圖案皮革製造而成，袋上綴以同色調琺瑯黃銅配件，手袋袋身挺立相當實用，值得入手一個作為日常時尚配件吧！

GUCCI手袋2023｜GG MARMONT絎縫肩揹袋 HK$ 13,200（GUCCI 官網）

GUCCI手袋2023｜GUCCI DECO LARGE TOTE BAG US$ 4,980（約HK$ 39,100）

最近時尚界掀起一陣大手袋熱潮，而 GUCCI 的 DECO LARGE TOTE BAG 也同樣地為女生們提供大容量，方便在平日外出時擺放個人物品，時尚且實用。手袋採用玫瑰米色絎縫皮革配以玫瑰米色皮革飾邊製造而成，雙色互扣GG配件亦別具標誌性，手袋也設有可調節式手柄，適合以不同的形式佩戴！不過，這款玫瑰米色 DECO LARGE TOTE BAG 暫時在香港官網未有上架！

GUCCI手袋2023｜GUCCI DECO LARGE TOTE BAG US$ 4,980（約HK$ 39,100）（GUCCI 官網）

GUCCI手袋2023｜GG MARMONT LARGE TOTE BAG US$ 2,490（約HK$ 19,500）

GUCCI 另一款同樣響應著大手袋熱潮的 GG MARMONT LARGE TOTE BAG 也相當值得入手！手袋採用了標誌性的馬特拉塞凸紋皮革製成，配以同色調雙G標誌，加上玫瑰米色調，充滿柔和優美感，佩戴起來瞬間氣質滿滿！這款手袋同樣暫時未有在香港官網上架，目前在美國官網可以看到，價錢為US$ 2,490，即港幣約$ 19,500！

GUCCI手袋2023｜GG MARMONT LARGE TOTE BAG US$ 2,490（約HK$ 19,500）(GUCCI 官網）

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