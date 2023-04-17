GUCCI｜4款今季Gucci必入手袋推介 不用三萬即擁有Hanni同款！

GUCCI｜購買名牌手袋是不少女生的夢想，但到底應該入手哪個品牌才好呢？除了美觀之外，相信包款的保值能力亦是不少女生的考量之一。而美國二手寄賣平台「The RealReal」在2022年8月就發佈了「2022二手市場年度報告」，報告中發現在二手市場中極受歡迎的Louis Vuitton排名第二，而年年加價的Chanel亦只排名第三，第一位則是由大受Gen Z（千禧世代）所愛的GUCCI，證明GUCCI美觀與投資潛力兼備！



GUCCI深受Gen Z（千禧世代）喜愛，其一原因是品牌創新與經典碰撞的火花，GUCCI會就著不同地區、種族等去挑選品牌大使，IU、NewJeans的Hanni、肖戰、《創造安娜》中的Julia Garner等，以他們去介紹一個品牌理念：所有人都能找到合適的「GUCCI style」。

GUCCI 這個超過百年歷史的工藝傳奇，於1906年在義大利佛羅倫斯由創辦人Guccio Gucci開始，其精緻質料與工藝技術使得GUCCI 在1950至60年代間深受不少人愛戴，連美國知名第一夫人Jackie Kennedy亦是其一，GUCCI 漸成為了財富與奢華的象徵。不過，眾多的GUCCI品項又該如何入手呢？大家不妨參考一下台灣化妝師兼YouTuber Kevin老師對於今季4款必須入手的GUCCI袋款分享吧！

GUCCI 該如何入手呢？大家不妨參考一下Kevin老師的分享（YouTube@「Kevin老師的時尚美妝頻道」一不小心買了滿屋子的GUCCI！NewJeans Hanni最愛馬銜包 IU出門都在揹的賈姬包 ）

必入手GUCCI 袋款1: GUCCI Horsebit 1955

4款必須入手的GUCCI袋款｜1: GUCCI Horsebit 1955 mini bag HKD$ 27,300（GUCCI）

GUCCI Horsebit 1955最顯眼的就是有著70多年歷史GUCCI 經典的馬銜扣細節，馬銜扣一開始只存在於男裝樂福鞋上，後來慢慢成為一個經典裝飾。 Kevin老師指這款的袋型實用、大容量，另外迷你款今季更推出Tone On Tone的設計，統一感更顯高雅，當中更附有兩條肩帶：金屬鏈帶及寬背肩帶，造型變化更百搭。

另外小型的GUCCI Horsebit 1955十分適合OL女生選擇，連IU、NewJeans的Hanni都曾揹它出席場合，如果大家想女性化多些的話可以選擇今季的橫型設計，更顯優雅！

必入手GUCCI 袋款2: GUCCI Jackie 1961

另一經典、保值的手袋，就是大受時尚達人喜愛的Gucci Jackie 1961。這款1958年首度登場的手袋，以60年代的時尚指標美國第一夫人Jacqueline Kennedy命名，以輕巧、扁身但富立體厚度剪裁工藝而成的水餃袋形俐落而簡約，非常百搭，女生們可當作Hobo斜跨包使用，另外亦可以以附有兩條肩帶：金屬鏈帶及寬背肩帶去變化造型。

必入手GUCCI 袋款3: GUCCI Bamboo1947

這款作為又一經典設計的GUCCI Bamboo1947，被稱為「竹節包」，源自二戰後物資短缺，品牌喜愛東方文化而採用輕盈、耐用的竹節打造手挽，布料光澤感配上獨特的竹節工藝，整體高雅又時尚。除了具備高顏值外，手袋造型亦多變，竹節手挽可供手挽，配以附有的兩條皮及寬背肩帶可以側背以及單背。這款備有大、中、小三種尺寸，今季由NewJeans Hanni 所揹過的迷你款，小巧、可愛，令人非常心動！

必入手GUCCI 袋款4: GUCCI Diana

喜歡竹製手挽工藝的就更不能錯過這款，GUCCI Bamboo Bag於1991年推出，屬戴安娜王妃最愛的手袋之一，現代版更命名為Diana。這款會比Bamboo1947 更具玩味，中性盒形、水桶、小巧Tote設計都有提供，而當中最為獨特的是竹製手挽中的可拆式皮革搭帶，實用尺寸配以現代感的新配色，例如焦糖啡、奶油白、祖母綠等，令手袋添置一些活潑感覺。