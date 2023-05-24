UNIQLO夏日感謝節10大必買款！高腰寬褲激減$150、AIRism都推優惠

「UNIQLO夏日感謝節」又到！UNIQLO將在本周五（26日）開始，直至6月8日，推出一連兩周的優惠活動，當中包括多款經典女裝，價錢低至59港元起，實在不容錯過！因此以下為大家整理出10大必買款，大家不妨預早記下自己的購物清單。



有時候服飾愈簡單，更能清晰地表達出重點。這亦是UNIQLO的魅力之處，簡潔設計更易襯衫，以打造不同的風格，而且質料柔軟舒適，因此性價比算高。今次的「UNIQLO夏日感謝節」，主推日常易搭款式，亦有皇牌AIRism背心，讓大家度過一個清爽的夏天。作為UNIQLO的粉絲，筆者已率先整理出心水購買款式，大家不妨參考一下。

「UNIQLO夏日感謝節」推介一：羅紋短身圓領T恤(短袖) $59 (原價$79)

相較平滑的布料，羅紋織法更顯活力甜美，大為減少沉悶感覺。今個夏天流行露腰款式，展現出健康性感，加上T恤顏色易搭，無論配襯高腰褲、吊帶裙或工人褲等，都非常適合。

購買方法︰UNIQLO

UNIQLO夏日感謝節｜羅紋短身圓領T恤(短袖) (品牌提供)

「UNIQLO夏日感謝節」推介二：棉質抽褶襯衫(無袖) $99 (原價$149)

若要展現小清新性感，這款是個不錯的選擇，以皺褶肩帶增添女生魅力，加上平口剪裁，讓上圍更顯豐滿，散發性感魅力。襯衫以碎花圖案，營造夏日的清新氛圍，而A字型下襬，亦可打造出輕盈飄逸感覺，配襯高腰款下身，更能夠遮住肚腩，有顯瘦的功效。

購買方法︰UNIQLO

UNIQLO夏日感謝節｜棉質抽褶襯衫(無袖) (UNIQLO)

「UNIQLO夏日感謝節」推介三：AIRism背心 $99 (原價$149)

UNIQLO的夏日皇牌，便是AIRism系列，透過革新舒適科技，打造出透氣清爽的內搭，即使外面穿上薄身襯衫，也不太有焗促感覺，可以襯搭多個造型時尚，而且也適合運動時穿著。背心採用大U領設計，看來健康性感，可搭高腰寬褲，展現型格性感的魅力。

購買方法︰UNIQLO

UNIQLO夏日感謝節｜AIRism背心 (品牌提供)

「UNIQLO夏日感謝節」推介四：棉質刺繡抽褶連身裙(無袖) $199 (原價$299)

每逢遇上減價優惠，一般都會留意連身裙和褲款，認為最為抵買。因此特別推薦這款連身裙，肩帶位置較粗，有效減少手臂的肉感，而A字型裙襬，亦能夠遮肚腩，帶來修身效果。今年夏天流行編織或刺繡圖案，可以減輕沉悶感，同時增添一點復古活力。

購買方法︰UNIQLO

UNIQLO夏日感謝節｜棉質刺繡抽褶連身裙(無袖) (UNIQLO)

「UNIQLO夏日感謝節」推介五：打褶寬版長褲 $149 (原價$299)

今次減價最多的款式，而且非常易搭，無論悠閒風格或正式場合，都可以駕馭，是衣櫥必收的褲子之一。寬褲以高腰設計，增長雙腿比例，同時寬闊褲管亦可修飾腿型，展現出高挑身材。褲頭設有扣帶，可以穿上標誌腰帶，打造個性魅力。

購買方法︰UNIQLO

UNIQLO夏日感謝節｜打褶寬版長褲 (UNIQLO)

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除了購物優惠，UNIQLO亦新推超人氣UT系列，包括受女生們熱捧的POP MART圖案。而在5月26日至6月1日期間，單次購物滿400港元，更可以1港元換購BRUNO保冷袋，看來既時尚又實用。