Uniqlo x Mame Kurogouchi系列今開售　無鋼線胸圍、內褲新色必入

每年時尚迷最期待的Uniqlo設計師聯名又來了！這次迎來第五個季度與Mame Kurogouchi 黑河內真衣子的合作推出2023春夏聯名，從服裝、內著、配件打造出兼具精緻剪裁和優雅藍色調的春夏系列。



系列今天（4/28）於指定門店及網站開賣，千萬不能錯過用Uniqlo價格，買到知名設計師的作品的難得機會！

Uniqlo春夏聯名新單品4大特點，快入手迎接今個夏天！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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藍色主視覺

本季以海洋深藍色為基調，像是夏日海邊的浪花，融合了優雅透明感與清爽涼意。黑河內真衣子曾在 Issey Miyake 擔任設計與統籌，Tod's 也曾跨界邀請合作，設計師非常擅長運用自然的手法，展現女性身體的曲線美學和自在模樣。就像本季的讓人感到安穩的一抹深藍，在炎炎夏日中帶來一股寧靜的力量。

夏天也能穿的透膚針織

覺得夏日每天都穿T恤實在了無新意？那麼本季全新推出的「3D織法透膚」系列非常適合你，完美展現設計師的曲線美學與無縫 3D 針織技術，呈現立體剪裁且舒適的貼膚體驗，打造出夏天也能穿的時尚針織單品！藍色透膚的針織衫、針織背心，上身透氣又冰涼，細密的針織在陽光下彷彿散發著水光粼粼般的優雅光芒。

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內著再升級

Uniqlo的「無鋼圈美型胸罩」一直以來都高質感和滿分CP值，深受消費者喜愛！本季再推出適合春夏的海洋藍與冰灰色，還有透膚款、背心款、深V款不同類型可以選擇。同步推出相同色系「AIRism超無痕內褲」、「無縫內褲（高腰）」等成套單品，優美的剪裁完美貼合臀部，帶來無比舒適的貼身感受。

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一件搞定的Bra top

悶熱春夏不可或缺的涼爽單品，本紀全新推出「無縫 Bra top 細肩帶背心」羅紋材質搭配精緻的剪裁設計，提供全罩杯的支撐力，也可做為時尚上衣直接單穿。同系列還有深V款Bratop、細肩帶洋裝，讓你這個春夏可以輕鬆一件出門，簡約又優雅。

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