UNIQLO全新春夏系列透膚質感極致舒適！附9款限定優惠內衣褲推介

【UNIQLO春夏2023｜UNIQLO減價2023】UNIQLO與日藉時裝設計師黑河內真衣子（Maiko Kurogouchi）合作，即將推出全新春夏設計師聯名系列，以漸變藍色為重點色彩，帶來一系列充滿夏日沁涼感的內衣褲及針織時尚單品！除此之外，《01女生》亦會為大家盤點多款期間限定優惠內衣推介，立即看看！



UNIQLO春夏2023｜UNIQLO與日藉時裝設計師黑河內真衣子（Maiko Kurogouchi）合作，即將推出全新春夏設計師聯名系列。（UNIQLO 提供）

UNIQLO春夏2023｜以漸變藍色為重點色彩，帶來一系列充滿夏日沁涼感的內衣褲及針織時尚單品！（UNIQLO 提供）

UNIQLO春夏2023｜UNIQLO全新春夏聯名系列 漸變藍色＋透膚質感如裸膚般舒適

UNIQLO與日藉時裝設計師黑河內真衣子（Maiko Kurogouchi）合作，將於4月28日正式推出全新Uniqlo and Mame Kurogouchi 2023 春夏設計師聯名系列！品牌特意為今個聯乘系列，研發出全新透膚布料，設計出多款觸感柔軟舒適的單品，為女生提供無備的舒適度，採用曲線美學的設計元素，也致力希望女性的優雅線條。

UNIQLO春夏2023｜UNIQLO全新春夏聯名系列！（UNIQLO 提供）

整個系列以漸變藍色為重點色彩，配合單品的透膚特性，呈現出夏日的清爽涼感。在今個系列中，強調了每款單品均可作內衣或單獨穿著，模糊了內衣及外穿的界線，助女生從內到外散發出時尚活力感。

品牌的無鋼線胸圍向來深受女生喜愛，以無縫及極致舒適感為最大賣點，今次推出的Mame Kurogouchi 無鋼線胸圍採用了透膚感布料，觸感相當柔軟細膩，穿上身後就仿如裸膚般一樣，配合同系列的透膚內褲、透膚吊帶背心、透膚襪褲穿著，絕對是舒適感滿分的內搭之選！

除了一系列透膚單品之外，Uniqlo and Mame Kurogouchi 2023 春夏設計師聯名系列亦有推出各種針織時尚品，例如Mame Kurogouchi 3D 織法連身裙，3D 織法網紋針織衫等，以貼身的設計配合輕柔質感，讓女生們呈現出美的身材曲線。

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UNIQLO減價2023｜9款限定優惠內衣褲推介

以上系列將於4月28日公開發售，距離開售還有一段時間，如果大家想入手內衣褲的話，UNIQLO現進行期間限定優惠，多款內衣褲產品均有折扣優惠，《01女生》為大家盤點8款抵買內衣褲產品吧！

UNIQLO減價2023｜女裝 無鋼線胸圍 (超舒適) HK$129（原價：HK$149）

深受不少女生喜愛的 UNIQLO 無鋼線胸圍 (超舒適) ，採用無縫線、無痕設計，配合溫和親膚的布料，為女生們帶來無備的舒適感，v領設計更能令鎖骨更顯優美。

購買方法：UNIQLO

UNIQLO減價2023｜女裝 無鋼線胸圍 (超舒適) HK$129（原價：HK$149）（UNIQLO 官網）

UNIQLO減價2023｜女裝 無鋼線胸圍 [3D貼合] HK$129（原價：HK$149）

UNIQLO這款無鋼線胸圍 [3D貼合] 採用了品牌原創立體罩杯，可以完美貼合不同的胸型，胸圍的剪裁亦有助令胸型更顯優美！

購買方法：UNIQLO

UNIQLO減價2023｜女裝 無鋼線胸圍 [3D貼合] HK$129（原價：HK$149）（UNIQLO 官網）

UNIQLO減價2023｜女裝 運動無鋼線胸圍 [方領] HK$129（原價：HK$149）

這款運動無鋼線胸圍採用了升級罩杯設計，有助打造出更優美的胸型線條，採用了熱黏合法取代一般使用的縫製方式，令整個運動胸圍看起來更覺俐落，觸感也更加舒適。

購買方法：UNIQLO

UNIQLO減價2023｜女裝 運動無鋼線胸圍 [方領] HK$129（原價：HK$149）（UNIQLO 官網）

UNIQLO減價2023｜女裝 無鋼線胸圍 [舒適 • 蕾絲] HK$129（原價：HK$149）

這款無鋼線胸圍採用了具有彈性的蕾絲物料製作而成，添加了蕾絲飾邊細節，令胸圍看起來更具時尚優雅氣質。

購買方法：UNIQLO

UNIQLO減價2023｜女裝 無鋼線胸圍 [舒適 • 蕾絲] HK$129（原價：HK$149）（UNIQLO 官網）

UNIQLO減價2023｜女裝 高腰內褲 HK$59／1；HK$79／2

這款高腰內褲採用了親膚舒適的布料製造而成，高腰設計令女生們穿起來更覺舒適，也有助藏起腰間鬼祟肉。

購買方法：UNIQLO

UNIQLO減價2023｜女裝 高腰內褲 HK$59／1；HK$79／2（UNIQLO 官網）

UNIQLO減價2023｜女裝 高腰印花內褲 HK$59／1；HK$79／2

高腰款式的印花內褲穿起來感覺相當放心舒適，印花設計配以腰口及腳口的蕾絲細節，更顯時尚優雅。

購買方法：UNIQLO

UNIQLO減價2023｜女裝 高腰印花內褲 HK$59／1；HK$79／2（UNIQLO 官網）

UNIQLO減價2023｜女裝 高腰内褲 HK$59／1；HK$79／2

內褲採用了蕾絲設計細節，配合舒適的質料，打造出優美外觀與舒適度兼備的內褲款式，加上這款內褲高腰及襠長較深，令穿著時更覺安心。

購買方法：UNIQLO

UNIQLO減價2023｜女裝 高腰内褲 HK$59／1；HK$79／2（UNIQLO 官網）

UNIQLO減價2023｜女裝 三角低腰內褲 HK$59／1；HK$79／2

這款三角低腰內褲採用親膚舒適的棉質平紋布製造而成，採用純色及低腰設計，即使外面穿低腰褲，也顯得方便俐落。

購買方法：UNIQLO

UNIQLO減價2023｜女裝 三角低腰內褲 HK$59／1；HK$79／2（UNIQLO 官網）

UNIQLO減價2023｜女裝 中腰蕾絲內褲 HK$59／1；HK$79／2

這款內褲採用的布料觸感柔滑，穿起來相當舒適自在，飾有蕾絲的光澤織帶設計，令內褲更顯高雅！

購買方法：UNIQLO