5大防漏褲生理期不再怕漏M！Nike單車褲、Uniqlo生理褲必收！

女生每個月遇上生理期不方便，外出時總在擔心會漏M，出現尷尬情況！多個時尚品牌都將防漏技術融入在時尚單品之中，推出防漏生理內褲及吸水運動褲，讓女生們在生理期間都可以放心運動，《01女生》為大家盤點5款生理期必備的防漏褲款推介，女生們不妨參考一下吧！



生理期必備防漏褲推介1：Nike One 防漏系列 女款中腰 "7" 公分自行車短褲 TWD2,180（港幣約$560）

深受大眾歡迎的運動服飾品牌 Nike，最近研發出全新超薄內襯物料「Period」，幫助防止女生在經期時出現滲漏情況，品牌亦將這物料應用於女性 Nike One Short 款式系列之中。這款女款中腰 "7" 公分自行車短褲萬用百搭，作為運動或日常休閒穿搭服飾也相當適合，加上採用了防止滲漏物料，讓女生們在經期時也可以放心地活動。

購買方法：Nike

生理期必備防漏褲推介1：Nike One 防漏系列 女款中腰 "7" 公分自行車短褲 TWD2,180（港幣約$560）（Nike 官網）

生理期必備防漏褲推介2：Marks & Spencer Go Move 高吸力防漏緊身褲 HK$479

Marks & Spencer 亦有推出防漏緊身褲，採用了透氣、快乾布料，有助吸濕排汗，為女生們在穿上身時帶來無備的舒適感。另外設口袋設計，方便在運動或平日外出時擺放手機或其他鎖碎小物。

購買方法：Marks & Spencer

生理期必備防漏褲推介2：Marks & Spencer Go Move 高吸力防漏緊身褲 HK$479（Marks & Spencer 官網）

生理期必備防漏褲推介3：ADIDAS techfit period-proof biker short tights HK$379

ADIDAS 這款運動緊身短褲，採用了Flow Shield 三層內墊，可以作為防漏膜幫助吸濕，再配合 Techfit Period Proof，令女生在經期期間也無需擔心滲漏，可以安心活動。運動短褲採用高腰設計及緊身剪裁，有助修飾腿部線條，展現出修長美腿！

購買方法：Zalora

生理期必備防漏褲推介3：ADIDAS techfit period-proof biker short tights HK$379（Zalora 官網）

生理期必備防漏褲推介4：UNIQLO 女裝 AIRism 生理內褲 HK$149

除了外穿的運動褲外，選擇一條具防漏效果的生理內褲對防漏M也是相當重要！UNIQLO 這款 AIRism 生理內褲向來大受女生歡迎，採用AIRism物料及無縫設計，具有乾爽、抗菌除臭的功能，物料透薄穿起來不悶熱，加上內褲吸水力強，可以做到不錯的防漏效果，令女生們更安心！

購買方法：UNIQLO

生理期必備防漏褲推介4：UNIQLO 女裝 AIRism 生理內褲 HK$149（UNIQLO 官網）

生理期必備防漏褲推介5：AerieREAL Period™防漏生理內褲 HK$149

專為女生而設的休閒服飾品牌 Aerie by American Eagle 推出了 AerieREAL Period™防漏生理內褲，採用柔軟且具有彈性的透氣棉質內褲，而且採用了獨有防漏設計，內襯吸收力強，同時具有抗菌、除異味功能，可以滿足到女生們對舒適性和保護性的需求。

購買方法：American Eagle