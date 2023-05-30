灰色波鞋8推介百搭易襯！鞋櫃必備：New Balance、adidas顯腿長

灰色波鞋推介8大必買！小白鞋太容易弄髒、黑色鞋又太深沉，介於中間的灰色運動鞋是不錯的選擇，顏色輕盈柔和，更易搭配不同風格的服飾，可說是鞋櫃必備的鞋子之一。《01女生》就為大家集合了多款灰色運動鞋，包括：New Balance、NIKE、PUMA、adidas等品牌，都是帶有小清新，款式又百搭！



灰色波鞋推介1. NIKE AIR JORDAN 1 LOW SE HK$849

NIKE AIR JORDAN 1 LOW SE女裝運動鞋以柔和的灰色調，配上精緻的刺繡，不僅有著運動鞋的休聞感，還會帶有散發低調新潮氣息。這雙運動鞋鞋跟搭配內嵌式Air氣墊，提供輕巧的緩震效果，可安心進行日常各種運動，而且採用了低筒設計，更顯雙腿修長！此外這雙運動鞋的Swoosh是採用了特別版，會多了一份光澤感和獨特。

購買方法：NIKE官網

灰色波鞋推介2. adidas CAMPUS 2.0 運動鞋 HK$699

adidas Campus 運動鞋可說是品牌經典鞋款之一，亦相當經得起時間考驗，其配色及鞋子設計都是很實用又好看，所以由推出至今仍是不少人鞋櫃必備鞋子之一。這款CAMPUS 2.0運動鞋採用了絲質絨面鞋身，其中灰色配色溫和又百搭，再綴以招牌三間設計及新品牌標誌等獨特元素，讓這款運動鞋再次成為各位女生的愛鞋。

購買方法：adidas官網

灰色波鞋推介2. adidas CAMPUS 2.0 運動鞋 HK$699（adidas）

灰色波鞋推介3. adidas STAN SMITH 運動鞋 HK$719（原價HK$899）

adidas另一經典鞋款STAN SMITH，當中灰色款亦是長期熱賣！STAN SMITH運動鞋以極致簡潔的剪裁設計，並以白色皮革為主調，加上灰色作點綴，更加的俐落！此外運動鞋是以天然及可再生物料製成，對環保更友善。

購買方法：adidas官網

灰色波鞋推介4. adidas RETROPY E5 運動鞋 HK$999

adidas的RETROPY E5 運動鞋備有品牌新舊元素，靈感是取自70年代的經典復古設計，再配合現代先進的Boost緩衝技術，有復古的外型但內裡卻是最新的技術，集合兩點時代的優點。而這款灰色調的運動鞋更是把復古味發揮得淋漓盡致，是一款無論是當作跑鞋，還是日常搭配外出服裝都很適合。

購買方法：adidas官網

灰色波鞋推介4. adidas RETROPY E5 運動鞋 HK$999（adidas）

灰色波鞋推介5. New Balance 996 青灰運動鞋 HK$799

New Balance的996系列女裝運動鞋，一直都是大熱款式，這次推出了清新的季節限定色號，其中這款是以青灰色及燕麥色為主調，帶來輕盈又柔和的配色。這款運動鞋除了沿用New Balance的傳統風格，鞋底更注入了緩震技術及雙密度EVA中底，穿著時更舒適和具承托力，以及更顯腿部修長線條！

灰色波鞋推介5. New Balance 996 青灰運動鞋 HK$799（New Balance）

灰色波鞋推介6. New Balance 996 Made in UK 991v1運動鞋 HK$1,899

New Balance的996 Made in UK 991v1將品牌經典的跑鞋款式改造成適合日常穿搭的款式，所以在設計上非常具復古風格，配色上亦是以灰、白及銀色為主調。這雙運動鞋鞋面以磨砂皮革及網眼布料製成，加入小巧的「N」字品牌標誌，並採用了ABZORB中底緩震技術，在穿著時更舒適。

灰色波鞋推介6. New Balance 996 Made in UK 991v1運動鞋 HK$1,899（New Balance）

灰色波鞋推介7. PUMA Rider FV Block 休閒鞋 HK$479（原價HK$799）

PUMA的Rider FV Block 休閒鞋顏色非常溫柔，都是以淺灰色和白色為主，很有夏日休閒氣息。而這款休閒鞋是由RIDER慢跑鞋延展，保留了優越舒適的性能，混合了創新元素，除了作為慢跑鞋，也是日常造型必備鞋款之一。

灰色波鞋推介8. PUMA RX 737 Vintage休閒鞋 HK$539（原價HK$899）

復古熱潮不斷，PUMA的RX 737 Vintage休閒鞋也是一雙極具經典復古元素的鞋子。以不同層次的灰色，配上磨毛皮革覆面和PUMA跑道標誌，帶來豐富視覺的層次感。鞋子採用了EVA中底、D形環鞋眼等標誌性設計，除了在穿著時更舒適外，亦更顯復古的迷人魅力。