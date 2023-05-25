TEVA獨家優惠超抵買 10大TEVA鞋款推薦：易襯、防水 户外運動必備

夏天當然要親親大自然，到户外上山下海，盡情與陽光玩游戲。想無拘束地玩樂，舒適、透氣的運動服飾、鞋飾當然少不免，想在小細節中展現個人風格的話，美國運動品牌TEVA絕對能夠幫到你！最近TEVA更推出激抵「618優惠」，全場貨品低至半價！《01女生》這次就為大家精選了以下8款TEVA必備的鞋款，文末更附有限時獨家優惠碼，大家切勿錯過！



TEVA由1984年所創立，品牌主打戶外活動著用的運動涼鞋，以防水、耐磨、抓地力強見稱，最為人熟悉及經典鞋款分別為Hurricane XLT2 和 Hurricane XLT2 Ampsole。除了保持經典傳統外，TEVA亦一直為受眾帶來新鮮感、多年來推出不少聯乘，例如 Nanga x TEVA、TEVA x MADNESS、PORTER x TEVA等。

近日更釋出消息將會推出 Chloé × TEVA聯乘系列，重新演繹了 Teva 的經典鞋款 Hurricane XLT2 和 Hurricane XLT2 Ampsole，採用含有 50% 回收橡膠打造出耐用防滑外底，並於回收物料搭帶上印上 Chloé 標誌。為TEVA 標誌性的簡潔、運動氣息帶來可愛細節，注入俏皮感。

TEVA推薦1. ORIGINAL UNIVERSAL 優惠價$249 （原價$499）

購買方法：TEVA

作為TEVA的其中一款初代涼鞋，ORIGINAL UNIVERSAL能夠應付全天外出遊玩、水上活動，環保再生聚酯織帶用上快乾物料、純素橡膠鞋底能夠貼合腳型、支撐雙腳並方便穿脫。ORIGINAL UNIVERSAL以簡潔設計，配上標誌性的交叉帶，而且由單色到色彩鮮艷的織帶都有，能夠輕鬆展現個人風格！

TEVA推薦1. ORIGINAL UNIVERSAL HK$399（TEVA）

TEVA推薦2. HURRICANE XLT2 優惠價$379 （原價$759）

購買方法：TEVA

HURRICANE XLT2是由品牌皇牌Hurricane XLT 中進行升級而成，比XLT 更具有支撐力及舒適感。這款 XLT2 外觀看似與ORIGINAL UNIVERSAL很相似，顏色選擇豐富，更換上堅固的 EVA 鞋墊、尼龍鞋芯墊片，適合大家作為郊遊、輕遠足之用。

TEVA推薦2. HURRICANE XLT2 HK$599（TEVA）

TEVA推薦3. VOYA INFINITY 優惠價$369 （原價$459）

購買方法：TEVA

這款捨棄了品牌標誌織帶的VOYA INFINITY，取而代之的是單條彈性鞋帶，綴以皮革飾邊與Mush™ 鞋墊的結合，展現出運動氣息揉合悠閒、柔美的感覺。這個相對具時尚感的VOYA INFINITY ，功能性亦具備，全天四處走動都不會走累。

TEVA推薦3. VOYA INFINITY HK$459（TEVA）

TEVA推薦4. Grandview Gore-Tex 優惠價$1,079 （原價$1,799）

購買方法：TEVA

喜歡行山的你，夏天除了會走過不少山澗，更有機會遇到時雨時晴的天氣，令鞋底沾上泥巴、污垢，那麼Grandview Gore-Tex這對結合了防水皮革、快乾網眼與 GORE-TEX技術的防水短靴就可以幫到你。

TEVA推薦4. Grandview Gore-Tex HK$1,079（TEVA）

Grandview Gore-Tex 以一個寬圓鞋頭設計，能夠令腳趾更舒適，另外配上可調節的Universal Heel Lock System，在下坡、快速行走等過程都可以最大限度減少腳趾的壓力。除了人性化設計外，它更能夠防水、防污，若然碰上惡劣天氣，它亦能抵禦好，令雙腳保持舒適乾爽，以應對長時間的遠足、旅行需要！

TEVA推薦5. HURRICANE VERGE 優惠價$559 （原價$799）

購買方法：TEVA

要數說HURRICANE VERGE的獨特之處，定必是使用交叉織帶加上鞋搭扣，而且換上了額外襯墊、快乾網狀物料，令舒適度、耐磨性大大提升。這款綁帶涼鞋能夠應付遠足以及外出需要，能夠在性能、運動風格兩者之間取得平衡，提供更出色的性能。

TEVA推薦：5. HURRICANE VERGE HK$799（TEVA）

TEVA推薦：6. WYLDLAND 優惠價$399（原價$799）

購買方法：TEVA

户外運動、郊遊時對涼鞋不太自信，擔心自己的腳趾、腳踝受傷，又不想每每都用上包裹極好的行山鞋？不妨入手這款復古風運動鞋 WYLDLAND，WYLDLAND是一雙環保運動鞋，通過混合回收材料和生物基材料而成，局部位置更加入了防濺保護處理。

TEVA推薦：6. WYLDLAND HK$399（TEVA）

TEVA推薦：7. WALHALLA NU 優惠價$629（原價$839）

購買方法：TEVA

追求水陸兩用、透氣、支撐、抓地力等功能性兼備的鞋款？這款Walhalla是純素親水涼鞋， 採用再生網狀物料，加上蜘蛛橡膠外底設計提升抓地力，能夠輕鬆應付走路、穿越小溪、跳躍以及水上活動，加上鞋頭位置有包裹住，安全性更高。

TEVA推薦：7. WALHALLA NU HK$839（TEVA）

TEVA推薦：8. Midform Infinity 優惠價$509（原價$639）

購買方法：TEVA

作為顏值之選，這款Midform Infinity 以經典角斗士涼鞋作設計靈感並重新演繹，以厚底配上可調節腳踝繫帶的設計，能夠拉長腿部線條同時帶來舒適感。

TEVA推薦：8. Midform Infinity HK$639（TEVA）

TEVA推薦：9. Outflow Universal 優惠價$959（原價$1,199）

購買方法：TEVA

作為春季新品的Outflow Universal，以柔和色調揉合功能性，當中採用的彈性鞋領、親水網布和 Spider Rubber 橡膠鞋底非常適合水上和陸地兩用，能夠快速穿脫、行走舒適！

TEVA推薦：9. Outflow Universal HK$1,199（TEVA）

TEVA推薦：10. Olowahu 優惠價$229（原價$279）

購買方法：TEVA

偏愛「人字拖」的輕鬆自在感？這款春季新品的 Olowahu，以經典的織帶配上TEVA的標誌性造型，融合出新式涼鞋的時尚感，另外配上微厚的Mush® 鞋墊，拉長腿部線條同時保持舒適感。

TEVA推薦：10. Olowahu HK$279（TEVA）

**價格以當日搜尋記錄根據而得，有機會因日子、優惠等浮動因素而造成價格不一**

【HK01讀者獨家優惠】



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