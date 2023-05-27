涼鞋推薦2023｜10大不顯老、好走、易襯涼鞋 涼鞋穿搭全靠3細節！

10大好襯涼鞋推薦！買涼鞋應該挑選什麼款式？夏日炎炎，到郊外踏青、野餐玩樂的時候又到了，想增添夏日氣息，編織、牛仔單品、飄逸柔軟長裙等等當然少不免，再配上一對耐看百搭的涼鞋，清爽好走之餘又有夏日風情，《01女生》亦特選出以下10大夏日必備的涼鞋推薦！



涼鞋款式看似大同小異，特別是上班用的休閒涼鞋、羅馬鞋等都非常容易出錯，一個小細節就會改善外觀以及令整體造型變得不和諧又顯老！到底挑選涼鞋有什麼需要注意呢？

涼鞋穿搭貼士：1. 避開兩種材質的斜坡跟涼鞋

斜坡跟涼鞋款式、質地有很多，涼鞋本來感覺偏向休閑，若選擇鬆糕款式配上膠質地又或者幼鞋帶的斜坡跟涼鞋很容易顯得老套。若果想要時尚感，同時兼顧夏日氣息，不妨選擇統一性較高的：編織款斜坡跟涼鞋。

涼鞋穿搭貼士：2. 不要挑選過多裝飾的涼鞋

近年鞋款上加添配飾是一大潮流，不過若然普通涼鞋上加上大量明顯的閃石、蝴蝶結等裝飾，則會令人感覺俗氣，如果喜愛裝飾的話，不妨入手低調而點綴的，例如在鞋帶上、鞋邊或鞋尾位置的。

涼鞋穿搭貼士：3. 包裏度不足的羅馬涼鞋

羅馬涼鞋正正就利用線條交錯視覺，去營造出腿部修長效果，若然對腿部線條自信的女生，可以挑選高筒羅馬涼鞋，令整體造型更活潑、具特色。不過若挑選了包裏度不足的羅馬涼鞋，對於修飾腿部毫無意義，更會令穿搭有所扣分、感覺平凡。

若然避開以上3大涼鞋款式，那麼涼鞋應該挑選什麼款式，夏日穿搭才不出錯呢？不妨參考一下《01女生》特選的10大夏日必備涼鞋推薦！

涼鞋推薦2023：1. K. Jacques Menandre Sandals HK$2,309.29

喜歡清爽、簡單設計的女生，可以入手這款以小牛皮配以鏤空細節的 K. Jacques 涼鞋，白色加上啡色的簡約幾何配色，低調而美觀、十分易配搭，可鹽可甜的穿搭都應付得到。

購買方法：Shopbop

涼鞋推薦2023：1.K. Jacques Menandre Sandals (Shopbop)

涼鞋推薦2023：2. Loeffler Randall Bianca Gathered Band Kitten Heel Sandals HK$2,309.29

這款小羊皮涼鞋，用上貼近膚色的杏啡色，加上大熱的摺疊雲朵感作為涼鞋帶，配以好走的低跟設計，能夠偷偷拉高身型比例、同時具時尚柔美感！

購買方法：Shopbop

涼鞋推薦2023：2. Loeffler Randall Bianca Gathered Band Kitten Heel Sandals

涼鞋推薦2023：3. Larroude Ivy Ruffle Sandals HK$1,683.04

夏天當然不能讓編織單品缺席，若然對鞋款的小細節情有獨鍾的話，不妨考慮整個鞋款同一物料或較低調的設計細節，這款以編織加上皮革鞋底的Larroude 涼鞋，涼鞋帶有荷葉邊細節，夏日風情十足！

購買方法：Shopbop

涼鞋推薦2023：3. Larroude Ivy Ruffle Sandals

涼鞋推薦2023：4. Gia Borghini Perni 04 Mules HK$3,052.96

鞋款除了穿搭之外，亦是展現個人風格與打造形象的方法之一，對於上班一族女生而言，宴會、開會等場合時就需要一對利落、展現氣場的鞋款，想在正式與穿搭之中平衡的話，這款意大利製的露趾羊皮中跟涼鞋就可以滿足到你。中跟看似不太好走，涼鞋前方以包覆鞋跟，為雙腳提供保護。

購買方法：Shopbop

涼鞋推薦2023：4. Gia Borghini Perni 04 Mules

涼鞋推薦2023：5. Simon Miller Blackout Platforms HK$4,109.75

小個子女生擔心普通平跟涼鞋會令身形比例變差、顯矮，高跟涼鞋又擔心行動不便？不妨可以試試這款厚底的編織涼鞋，當中的鞋床具有輕緩震功能，舒適好走之餘又可以增高！

購買方法：Shopbop

涼鞋推薦2023：5. Simon Miller Blackout Platforms

涼鞋推薦2023：6.Sam Edelman Irina Slides HK$1,017.65

不少女生都大讚這個來自美國的Sam Edelman，舒適、好走又輕巧，這款以牛皮製造的 Irina Slides，標誌性品牌雙 E 造型配上清爽透氣的設計，確是夏日必備單品！

購買方法：Shopbop

涼鞋推薦2023：6.Sam Edelman Irina Slides

涼鞋推薦2023：7. Dr. Martens Voss Quad Sandals

Dr. Martens 的馬丁鞋、長靴款都為人熟悉，而這款以經典馬丁鞋作設計靈感，引申變奏的牛皮露趾涼鞋，厚底設計將防水與清爽融合，型格揉合休閑感。

購買方法：Shopbop(HK$861.09）｜Farfetch（HK$1,197）

涼鞋推薦2023：7. Dr. Martens Voss Quad Sandals (Dr. Martens)

涼鞋推薦2023：8. Teva Original Universal Sandals

作為TEVA的其中一款初代涼鞋，ORIGINAL UNIVERSAL能夠應付全天外出遊玩、水上活動，環保再生聚酯織帶用上快乾物料、純素橡膠鞋底能夠貼合腳型、支撐雙腳並方便穿脫。ORIGINAL UNIVERSAL以簡潔設計，配上標誌性的交叉帶，而且由單色到色彩鮮艷的織帶都有，能夠輕鬆展現個人風格！

購買方法：Shopbop(HK$430.55)｜TEVA（HK$399）｜Farfetch（HK$989）

涼鞋推薦2023：8. Teva Original Universal Sandals（ Teva）

【HK01讀者獨家優惠】

現凡於Teva 購買，於結帳時輸入優惠碼「HK01TV8」，即可享正價鞋款額外8折，優惠期到2023年5月31日，萬勿錯過！



涼鞋推薦2023：9. Sam Edelman GIBBS HK$1,300

羅馬涼鞋既清爽涼快之餘，時尚又可以修飾腿部，而這款Sam Edelman新推出的GIBBS 型格綁帶涼鞋，不論是牛仔短褲打扮的中性型格風，或是碎花長裙的柔美風格都可以配襯得到。鞋款以粗線條綁帶營造出豐富的視覺效果、配合後拉鍊設計，顯腿長之餘雙腳亦包裏得十分好，穿著時十分穩固、舒適。

涼鞋推薦2023：10. Tory Burch Roxanne Jelly

喜愛人字拖，普通的涼鞋款式的話，可以入手一些獨特顏色，這款三文魚粉紅色，以橡膠製造的Tory Burch涼鞋，下海後亦非常快乾，丁字鞋帶綴以Tory Burch金色徽標標誌，在小細節中顯示時尚。

購買方法：Shopbop(HK$1,002)｜Farfetch（HK$1,350）

**價格以當日搜尋記錄根據而得，有機會因日子、優惠等浮動因素而造成價格不一**