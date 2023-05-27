CHANEL、Dior、LV 2024早春系列揭示Y2K趨勢：漸變、刺繡大熱回歸

時尚品牌相繼舉辦2024早春系列時裝展，引起不少關注。除了Chanel、Gucci和Dior，Louis Vuitton日前亦在意大利貝拉島（Isola Bella）進行，展示優雅與悠閒的度假氣息。在欣賞壯麗畫面的同時，各品牌亦揭示最新流行趨勢，當中包括不少Y2K元素，不知大家的衣櫃裡，會否也有一條呢？



Chanel 2024早春系列元素：連Chanel也推漸變色手袋？

今次於美國洛杉磯舉辦時裝展的Chanel，透過80年代的運動風格，率先帶來青春氣息。部分亦同時結合漸變設計，大膽地將不同鮮豔色緊緊相連，散發陽光活力的魅力。其實早在今季，已出現漸變色袋款，特別使用鮮豔色調，營造出活力的夏日風情。現時加上Chanel的加持，相信定成時尚的趨勢。

Chanel 2024早春系列｜Chanel結合漸變設計，大膽地將不同鮮豔色緊緊相連，散發陽光活力的魅力。(Chanel)

Gucci 2024早春系列元素：運動結合金屬元素

日前將時裝展話題炒得熱烘烘Gucci，今次選址韓國景福宮，並結合當地傳統，塑造出令人耳目一新的高級街頭時尚。品牌繼續打造復古氛圍，運用最愛的不同撞色間紋，展現出活力和簡約的運動風格。同時增添不同金屬元素，如銀色鏈扣或金屬扣等，以突顯型格的個性，讓整體看來舒適悠閒，充滿陽光活力，同時散發別具個性的時尚魅力。

Gucci 2024早春系列｜Gucci繼續打造復古氛圍，運用最愛的不同撞色間紋，展現出活力和簡約的運動風格。(IG@gucci)

Dior 2024早春系列元素：最接近時下Y2K趨勢的蝴蝶刺繡

一貫以往優雅和悠閒風格，Dior日前於被稱作「靈魂之地」的墨西哥，舉辦2024早春系列時裝展。整個系列基本常見蝴蝶圖案，除了蝴蝶外形飾品，也有蝴蝶刺繡和緹花，復古得來亦帶神秘元素。近期流行的Y2K元素，莫過於編織服飾，而Dior早春系列的蝴蝶刺繡，正好營合時下的時尚趨勢。此外，系列亦展示不少皺褶設計，因此百褶裙有望回歸。

Dior 2024早春系列｜Dior整個系列基本常見蝴蝶圖案，除了蝴蝶外形飾品，也有蝴蝶刺繡和緹花，復古得來亦帶神秘元素。(Dior)

Louis Vuitton 2024早春系列元素：充滿膨脹感的「菠蘿包」織紋

選址美麗小島上的Louis Vuitton，今次展示出優雅的度假風情，特別透過不同藍色調，打造出舒適的海洋層次感覺。除了服飾，品牌重新演繹經典GO-14手袋，以兩條立體幼帶交織，更為強調出膨脹感覺，加上鮮艷的黃色，形成可愛的菠蘿紋，打造出可愛活力氛圍。

Louis Vuitton 2024早春系列｜Louis Vuitton特別透過不同藍色調，打造出舒適的海洋層次感覺，並重新演繹經典GO-14手袋。(Louis Vuitton)