LOEWE、Chloé低至半價起！精選10款$12000內手袋　附限時購買連結

Chloé、LOEWE手袋減價｜近日不少時尚平台都推減價優惠，其中Matches Fashion更是低至4折，包括LOEWE、Chloé、Marni、Jacquemus及Valentino Garavani等熱門款，實在手快有手慢無。以下整理出10個收藏度高的搶手款，價錢均在12,000港元內，不知大家的銀包失守了嗎？



Matches Fashion減價手袋推薦一：LOEWE Flamenco Suede Clutch Bag HK$11,460（原價HK$19,100）

購買方法：MATCHES FASHION

相信各位LOEWE粉絲，都對這款手袋不陌生，透過柔軟的皺褶，打造出有如雪朵般的可愛膨脹感，加上索帶的繩結，看來既優雅亦帶玩味。今季流行鵝黃色手袋，因此這款被列入優惠名單中，實在感到驚喜，相信定會很快被搶購一空！

Matches Fashion減價｜LOEWE Flamenco Suede Clutch Bag (Matches Fashion)

Matches Fashion減價手袋推薦二：LOEWE Gate Mini Leather Cross-body Bag HK$8,970（原價HK$14,950）

購買方法：MATCHES FASHION

LOEWE另一熱門款式，以流暢的半月外形，前面配搭皮帶結，展現出現代優雅感覺，而標誌肩帶更可添街頭時尚魅力，令袋款看來帶活力年輕氛圍。個人較喜歡這個大小，展現出手袋的精緻魅力，而且可擺放一般卡片和小型隨身物，是款不錯的小廢包。

Matches Fashion減價｜LOEWE Gate Mini Leather Cross-body Bag (Matches Fashion)

Matches Fashion減價手袋推薦三：LOEWE Bunny Raffia Basket Bag HK$6,965（原價HK$9,950）

購買方法：MATCHES FASHION

提到LOEWE的吸睛系列，當然包括動物款式，利用手袋外型，打造出可愛立體的小象和兔子等，令女生們愛不釋手。兔子手袋以籐編設計，非常切合今季使用，營造出一個陽光活力的氛圍。

Matches Fashion減價｜LOEWE Bunny Raffia Basket Bag (Matches Fashion)

Matches Fashion減價手袋推薦四：Marni Trunk Small Colour-block Leather Shoulder Bag HK$6,814（原價HK$11,365）

購買方法：MATCHES FASHION

擅於色彩拼接的Marni，今次也有推出優惠，這個風琴式的手袋設計，更展現出優雅知性的魅力，非常適合出街約會時用。手袋運用大地色系，如粉色和啡色等，打造出柔和的一面，可配搭淺色的連身裙，營造溫婉感覺，也可搭鮮色衣服，塑造出個性玩味。

Matches Fashion減價｜Marni Trunk Small Colour-block Leather Shoulder Bag (Matches Fashion)

Matches Fashion減價手袋推薦五：Chloé Marcie Small Leather Baguette Bag HK$8,715（原價HK$13,408）

購買方法：MATCHES FASHION

特別喜歡Chloé的民族風設計，予人簡約舒適、反璞歸真的魅力。這款手袋以柔軟皮革，塑造慵懶風格，正面拼接較挺身的弧形皮革，以強調出皮革上所縫紉的線條，並繫上兩條皮革帶，增添民族風的隨性魅力。此外，手袋採用拉鏈設計，無論安全或便利度也較好。

Matches Fashion減價｜Chloé Marcie Small Leather Baguette Bag (Matches Fashion)

Matches Fashion減價手袋推薦六：Chloé Sense Leather Cross-body Bag HK$3,499（原價HK$4,999）

購買方法：MATCHES FASHION

簡單直接的設計，更顯出精緻的工藝，這款手袋採用長身設計，以「Z」字型方法，平均地縫紉出品牌標誌，看來簡潔有力，穩若流露出活力玩味。手袋可手提或側揹，而且容量亦算大，非常適合一般出門時用。

Matches Fashion減價｜Chloé Chloé Sense Leather Cross-body Bag (Matches Fashion)

Matches Fashion減價手袋推薦七：Chloé Key Twisted-strap Grained-leather Bucket Bag HK$8,750（原價HK$15,638）

購買方法：MATCHES FASHION

若想挑一個優雅的上班袋，這款是個不錯選擇，以兩種不同皮革拼接，大為減少沉悶感覺，袋中間更縫上一條直線和鈕扣，配搭扭紋式肩帶，打造出活力的氛圍。手袋容量偏大，可擺放手提電腦，非常方便。

Matches Fashion減價｜Chloé Key Twisted-strap Grained-leather Bucket Bag (Matches Fashion)

Matches Fashion減價手袋推薦八：Valentino Garavani V-Logo Chain Leather Shoulder Bag HK$9,382（原價HK$17,500）

購買方法：MATCHES FASHION

在這次的減價優惠中，Valentino手袋大受歡迎，因此這款也不容錯過！手袋以經典的翻蓋款，打造高級時尚魅力，並以大型金屬標誌扣帶，展現出奢華的感覺。手袋肩帶可作調帶，以配合不同的揹法，加上袋內容量也可以放入一般的日常外出小物，實用度算不錯！現時推出6折的話，非常值得入手。

Matches Fashion減價｜Valentino Garavani V-Logo Chain Leather Shoulder Bag (Matches Fashion)

Matches Fashion減價手袋推薦九：Roger Vivier Nightlily Crystal-buckle Satin Shoulder Bag HK$8,750（原價HK$12,500）

購買方法：MATCHES FASHION

手袋以優雅的絹面布料，帶出微微光澤，並配搭品牌著名的閃石扣，展現出典雅的氛圍。手袋設計受到品牌於1960年代經典鞋款啟發，配搭淺色連身裙，展現出華麗的感覺。

Matches Fashion減價｜Roger Vivier Nightlily Crystal-buckle Satin Shoulder Bag (Matches Fashion)

Matches Fashion減價手袋推薦十：Dolce & Gabbana Logo-flap Leather Cross-body Bag HK$5,249（原價HK$7,499）

購買方法：MATCHES FASHION

手袋設計簡約，以大型的品牌標誌，作為翻蓋設計，加上筆直線條，打造出可愛時尚的魅力。手袋的收納空間算大，可擺放一般隨身物，搭襯淺色服飾，打造出個性風格。