LOEWE減價2023｜官網限時激減低至半價　最平2千有找買手袋、配飾

LOEWE減價2023｜LOEWE手袋向來大受女生歡迎，但早前迎來本年度首次價格調整，多個人氣袋款都有加價，令粉絲們紛紛感嘆，並後悔為甚麼不早點買！品牌官網最近罕有推出限時優惠，即日起至6月11日，官網多款時尚單品減價低至半價！LOEWE粉絲們今次就不要錯過千載難逢的機會了，立即看看8款抵買減價單品！



LOEWE加價2023｜人氣袋款加價達1千 經典手袋系列最新價錢一覽

LOEWE減價2023｜納帕小牛皮 Puzzle Hobo 手袋 HK$14,350（原價：HK$20,500）

Puzzle手袋向來都是品牌的大熱袋款之一，長方袋形以幾何線條設計獨特且時尚，是LOEWE粉絲不得不收的袋款！而這款Puzzle Hobo 手袋是經典Puzzle手袋的變奏版，肩背佩戴增添時尚感，流浪包版本收納空間更大，方便女生們收納外出必需品！

購買方法：LOEWE官網

LOEWE減價2023｜小號 Anagram 緹花經典小牛皮 LOEWE Luna 手袋 HK$11,130（原價：HK$15,900）

每個時尚品牌的老花圖案都別具識別性，注入了老花圖案的時尚單品更被評為經典保值袋款，所以大受女生歡迎！而LOEWE的經典 Anagram 緹花也同樣深受女生喜愛，這款 Luna 手袋正正採用了Anagram 緹花配合小牛皮製造而成，半用形的輪廓及孤形雙唇扣時尚優雅！

購買方法：LOEWE官網

LOEWE減價2023｜小號 Anagram 緹花經典小牛皮 LOEWE Luna 手袋 HK$11,130（原價：HK$15,900）（LOEWE官網）

LOEWE減價2023｜LOEWE Luna 緞面小牛皮緹花手袋 HK$13,965（原價：HK$19,950）

如果大家不喜歡緹花的花巧，想追求簡約易襯的話，就不妨考慮這款牛油果綠配色的Luna半月包吧！同樣採用獨特的半月袋形及弧形雙唇扣，而這款則配有LOEWE緹花背帶，在細節中突顯品牌識別個性，低調而時尚。

購買方法：LOEWE官網

LOEWE減價2023｜LOEWE Luna 緞面小牛皮緹花手袋 HK$13,965（原價：HK$19,950）（LOEWE 官網）

LOEWE減價2023｜小牛皮 Anagram 鏤空腰帶 HK$5,375（原價：HK$10,750）

LOEWE除了手袋以外，其實有不少時尚配飾都很適合入手的，大家不妨趁著限時優惠為衣櫥添置配飾吧！想為日常的穿搭造型加以點綴，增添時尚感，入手一條腰帶就最適合不過！這款小牛皮Anagram鏤空腰帶，採用雷射鏤空設計，打造出品牌標誌性的 Anagram，亦有三色可選！

購買方法：LOEWE官網

LOEWE減價2023｜金屬心形太陽眼鏡 HK$2,380（原價：HK$3,400）

LOEWE Paula's Ibiza 系列中的金屬心形太陽眼鏡，心形的造型配以金屬鏡腿，充滿夢幻感，令人難以抗拒，加上設計充滿夏日度假風情，入手來迎接陽光與海灘就最適合不過！

購買方法：LOEWE官網

LOEWE減價2023｜金屬小號圓形太陽眼鏡 HK$1,820（原價：HK$2,600）

相比起心形眼鏡，這款小號圓形眼鏡就比較低調，適合用作搭配日常穿搭，增添時尚感！太陽眼鏡採用小號圓形鏡架，並飾有鍍金 Anagram！

購買方法：LOEWE官網

LOEWE減價2023｜金屬小號圓形太陽眼鏡 HK$1,82（LOEWE官網）

LOEWE減價2023｜絲質貓頭鷹圍巾 HK$2,870（原價：HK$4,100）

一條絲巾可以頓時為你的時尚穿搭增添多變性及層次感，打造出不同的穿搭造型，所以絲巾絕對是女生衣櫥的必備好物！LOEWE今次限時減價中，有不少絲巾款式均有折扣優惠，大家也不妨趁著減價入手一條！

購買方法：LOEWE官網

LOEWE減價2023｜絲質貓頭鷹圍巾 HK$2,870（原價：HK$4,100）（LOEWE 官網）

LOEWE減價2023｜羊毛絲質 LOEWE 骰子圍巾 HK$2,975（原價：HK$4,250）

LOEWE圍巾深受女生喜愛，雖然現時入手圍巾確實有點不合時宜，但官方減價可遇不可求，先入手一條待冬季再配帶似乎也是個不錯的選擇！LOEWE這款骰子圍巾飾有滿版 LOEWE Anagram 骰子圖案及撞色磨邊，款式獨特而且不失時尚感，值得入手！

購買方法：LOEWE官網