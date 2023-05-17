名牌銀包8推介！附獨家優惠碼超抵買：BV、YSL經典款減價平逾千元

附獨家限時優惠碼，名牌銀包十大推介！不少名牌銀包款式都與其品牌的經典款手袋相似，許多女生都將銀包視為名牌入門。面對眾多品牌琳瑯滿目的款式，要如何入手呢？其實名牌銀包與名牌手袋一樣，都要挑選好看、實用、不過時的高性價比款式，畢竟挑選好的名牌銀包，是可使用很長的一段時間。

這次《01女生》為大家搜羅了8款最值得入手的名牌銀包，以及最抵買的方法，讓大家無痛選購心儀銀包！文末有獨家限時優惠碼，網站折扣產品同樣可以用，大家千萬不要錯過！



名牌銀包推介1. Saint Laurent Monogram Small Envelope Wallet 銀包 （原價HK$3,900 折扣後HK$3,334.5）

Saint Laurent的這款銀包一直都很受女生歡迎，採用100%小牛皮及奶茶色，銀包以掀蓋及按扣設計，內裡備有一大格收納空間，可擺放零錢或紙幣，很實用。銀包尺寸為13.5cm x 3cm x 9.5cm，放在細手袋都沒問題！

購買方法：ZALORA

名牌銀包推介1. Saint Laurent Monogram Small Envelope Wallet 銀包 （原價HK$3,900 折扣後HK$3,334.5）（Zalora）

名牌銀包推介2. Saint Laurent Saint Laurent Monogram Small Envelope 小皮夾(黑色)（原價HK$4,155 折扣後HK$3,897）

Saint Laurent的這款銀包也是熱門款式之一，採用小牛皮及Monogram紋理，以黑色皮革配銀色品牌標誌，是很型格的銀包。內裡備有一大格收納空間及銀包背面有卡片位，可以擺放常用卡片，非常實用。銀包尺寸為13.5cm x 3cm x 9.5cm，放在細手袋都沒問題！

購買方法：ZALORA

名牌銀包推介2. Saint Laurent Saint Laurent Monogram Small Envelope 小皮夾(黑色)（原價HK$4,155 折扣後HK$3,897）（Zalora）

名牌銀包推介3. Saint Laurent Monogram Compact Tri Fold 銀包（原價HK$5,550 折扣後HK$5,273）

如果是想要找集紙幣位、零錢口袋、多個卡片位於一身的短銀包的話，這款Saint Laurent銀包很適合，除了以上提到的功能外，銀包背面還有一個卡片位，可以擺放常用卡片，是一款可以放進細手袋的高性價比銀包！銀包採用小牛皮配Monogram紋理，經典耐看！

購買方法：ZALORA

名牌銀包推介3. Saint Laurent Monogram Compact Tri Fold 銀包（原價HK$5,550 折扣後HK$5,273）（Zalora）

名牌銀包推介4. Saint Laurent Uptown Large Wallet 銀包（原價HK$6,700 折扣後HK$5,427）

儘管現在大家都愛用迷你手袋，但長銀包依舊是受不少女生喜愛，Saint Lauren的這款長銀包以經典的黑色小牛皮配金色品牌標誌，當作手提包拿在手上也很時尚高雅。銀包備有16格卡片位及拉鏈零錢口袋。

購買方法：ZALORA

名牌銀包推介4. Saint Laurent Uptown Large Wallet 銀包（原價HK$6,700 折扣後HK$5,427）（Zalora）

名牌銀包推介5. Saint Laurent Tiny Monogram Card Case 卡片包 （原價HK$2,400 折扣後HK$1,944）

Saint Laurent的這款卡片包是很值得入手的一款，不少女生都愛用小廢包，因此很需要一個小小的銀包，卡片包就是很好的代替品。這款備有5格卡片位，中間那一大格可以放紙幣，卡片包採用黑色小牛皮，配上金色品牌標誌，優雅時尚。

購買方法：ZALORA

名牌銀包推介5. Saint Laurent Tiny Monogram Card Case 卡片包 （原價HK$2,400 折扣後HK$1,944）（Zalora）

名牌銀包推介6. Burberry Grainy Leather Tb Folding Wallet Wallet （原價HK$5,300 折扣後HK$4,054.5）

Burberry的這款銀包，選用黑色小牛皮配品牌經典標誌，尺寸為11.5cmX2.5cmX9cm，備有6個卡片位、拉鍊零錢袋及紙幣位，採用翻折式前蓋及鎖扣開口，使銀包更方便收納於細手袋中。

購買方法：ZALORA

名牌銀包推介6. Burberry Grainy Leather Tb Folding Wallet Wallet （原價HK$5,300 折扣後HK$4,054.5）（Zalora）

名牌銀包推介7. Bottega Veneta 卡片包/零錢包（原價HK$3,600 折扣後HK$2,592）

Bottega Veneta的這款卡片連零錢包，尺寸為11.5cm X 0.5cm X 7.5cm，體積細，放任何手袋都不大佔空間，備有3格卡片位及零錢包，非常實用。而這款銀包採用了品牌經典的Cassette設計，相當受歡迎！

購買方法：ZALORA

名牌銀包推介7. Bottega Veneta 卡片包/零錢包（原價HK$3,600 折扣後HK$2,592）（Zalora）

名牌銀包推介8. Bottega Veneta 卡片包 （原價HK$2,600 折扣後HK$1,872）

Bottega Veneta的卡片包同樣採用品牌的Cassette設計，配搭粉色調，款式斯文又有質感。卡片包備有3格卡片位和中間大格的卡片位，體積更細，適合常用小廢包的女生。

購買方法：ZALORA

名牌銀包推介8. Bottega Veneta 卡片包 （原價HK$2,600 折扣後HK$1,872）（Zalora）

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