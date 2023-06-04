8款精品手機斜揹袋　CHANEL雙C Logo、GUCCI、CELINE經典老花超燒

喜歡小廢包的姊妹們舉手！近年來有點容量又可愛而且入手不會爆預算的小廢包可以說是入門精品包很不錯的選擇，小巧又實用根本可以天天背上。



這次小編整理了5款精品品牌的手機包，既可以裝下隨身必備小物，更具備了品牌本身的經典設計，快來看看2023年的「精品手機包」有哪些吧！

8款精品手機包推薦，CHANEL、DIOR、LV、GUCCI、CELINE、BV總有一款適合你～（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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8款精品手機包推薦

1. CHANEL

作為許多姊妹們心中的夢幻逸品，CHANEL在本季也有推出手機包款，以亮面的柔軟小羊皮打造包身，包蓋上搭配的是超大的金色雙C品牌標誌，雖然說是小巧的手機包，但內裡還有細分出一個夾層可以收納，可以說是該有的品牌元素都有，搭配的鏈帶是全金屬的粗鏈，讓小包看起來也更有份量！

2. CELINE

近年許多姊妹們喜愛的CELINE也有推出手機包，這款以品牌經典的TRIOMPHE凱旋門刺繡布料搭配小牛皮飾邊設計的手機包，包蓋上搭配的是金色的凱旋門包釦，雖然輕巧不過除了包包的一個主內格之外，內外都各設有一個信用卡插袋，長背帶可以調整掛肩或斜背的不同長度，而且價格真的蠻甜喔～

3. GUCCI

這款GUCCI Horsebit 1955的迷你包可以說是直接將品牌的所有經典元素在放在包上了，不僅是包蓋有馬銜扣的設計，包身更是以優雅復古的GG Supreme呈現，搭配上棕色皮革包邊，重點是這款包是有點厚度容量的，除了手機之外，隨身的小卡夾也能塞進去喔！

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4. DIOR

DIOR家經典的Lady Dior手袋也推出手機收納袋的款式，包身是柔軟的羊皮打造，並承襲Lady Dior的Cannage藤格紋圖案，當然包包上都有的可拆卸的「D.I.O.R.」吊飾也一樣都有，而且這款手機收納袋誠意十足，除了配備可拆卸的短提袋之外還有長鏈帶，讓姊妹們可以隨意調整手提或斜背。

5. BURBERRY

BURBERRY的格紋經典依舊是品牌的標誌，這款小巧立挺的Robin手機袋，選用的是硬挺的格紋印花皮革打造，包蓋上搭配的鎖扣裝飾專屬「TB」標識，而且也是有點厚度耐裝的手機包，附上的背帶也可以調整肩背、斜背，是個實搭的小包款。

6. LOUIS VUITTON

LV這款翻蓋手機隨身包是與NIGO限量聯名系列之一，小歸小但是收納空間一點也不馬虎，除了有一個主要的主收納層之外，包包前方還有一個掀蓋式的收納夾層，如果是有多部手機或許多隨身小物姊妹們就非常適合，搭配寬背帶流行感十足！

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7. BALENCIAGA

BALENCIAGA這包Le Cagole系列的手機包以柔軟的小羊皮打造，包身上搭配大量的復古銀配件點綴，比起一般手機包更柔軟且寬一點的包身，有一個主隔層、一個後袋並附有可拆卸拉鍊袋以耳機袋，收納空間看起來更充裕，同時肩帶長度可以隨意調節長短作為肩背或斜背使用。

8. BOTTEGA VENETA

BOTTEGA VENETA的這包皮革手機包是以小牛皮打造，軟硬適中的皮質，讓包包能維持一定的立體感，雖然只有一個主要的收納隔層，但包身有足夠的厚度，除了手機之外隨身小物也可以收納進去，包包開口搭配磁扣設計，開關都非常方便。

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