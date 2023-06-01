2023夏季8對精品小白鞋推薦　Hermès時髦舒適、Celine復古控必買

時髦蜈蚣們都知道隨時都要在鞋櫃備一雙百搭的小白鞋，不管是休閒或是混搭正裝都好看！



這邊儂編整理出8雙精品品牌推出的「小白鞋」，從Dior的透明鞋底款、Celine復古高筒款，再到Balenciaga聯名的「Stan Smith」，小白鞋的Big Fans看過來！

8雙精品小白鞋推薦，夏天穿搭必備！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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精品小白鞋推薦Top8

1. Hermès

優雅女人除了在Hermès會愛上手袋、首飾，但其實在愛馬仕鞋履創意大師Pierre Hardy的操刀，這個製鞋行家也用工藝與質感擄獲貴婦們的心，而這雙以降落傘帆布與小牛皮拼接而成的白色運動鞋，準備在夏季讓貴婦們走得時髦又舒適！

2. Dior

時髦精們有時很難在時髦與實用之間做權衡，在優雅與悠閒中做選擇，還好創意總監Maria Grazia Chiuri解決了時裝精的選擇障礙，以這款白色運動鞋，圓潤的鞋型再加上透明的鞋底與鞋舌設計，完美解決時髦精困擾！

3. Saint Laurent

聖羅蘭會得到一眾女人心不是沒有原因！在「小白鞋」這個各家品牌相爭的領域上，反而不按牌理出牌，用另外一個思維做設計，可愛的手寫字體，搭配上做舊感的鞋底，復古女孩們荷包會失守吧？

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4. Celine

這雙來自Celine的白色高筒鞋，有著厚底的鞋底、高筒的設計，比起別款更是有份量感，讓人就算只有一個人，也會想要到舞池動一動，套上這雙復古感到不行、非常來勁的白鞋，隨著音樂動起來！

5. Bottega Veneta

在創意總監Mattieu Blazy的帶領下，Bottega Veneta持續地向高端工藝靠攏，就連小白鞋這道題也不放過！這款「Vulcan」球鞋，命名來自於羅馬神話中的工匠之神，這雙1960年代的網球鞋汲取靈感，以TPU橡膠鞋底，經典的格紋鞋底「Padded Cassette」，一雙小白鞋也能秀工藝！

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6. Balenciaga

Balenciaga漸進式地甩開上一季度的泥濘感，總是很能突破大眾審美的Demna，在這次與球鞋品牌Adidas的聯名中，怎麼能忘記Stan Smith？帶復古感的平底白球鞋，鞋舌上印著球員本人的頭像，微微刷舊讓奶油白更有日常溫度，而鞋子上經典的「綠」更是讓鞋迷一眼就愛上！

7. Miu Miu

如果要有一雙可愛又復古感的時髦小白鞋，怎麼會忘記Miu Miu？厚底的設計可以更顯得腳細，兩隻腳上的鞋舌的正好組成完整的品牌名，不管是搭配休閒感的服裝，或是搭上品牌最火紅的低腰迷你裙，可愛度完全+100分！

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8. Hogan

Hogan身為Tod's的姐妹品牌，在休閒鞋履市場上可以說是嗅覺超級敏銳，老早就在鑽研這一道題目，不只在舒適度更加強，外觀上時髦度也不輸人，今年夏天想要擁有超模腿就靠它了！

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