DIOR新款手袋精選Top 10　C'est Dior水桶袋有望成為下一個IT Bag

腳步走得很急的時尚圈，在正直春夏之際，已經準備好 2023 下半年秋季的購物清單，準備讓女孩用購物解憂愁！



近幾年用美包爆擊少女的 Dior，在本次孟買舉辦的秋季大秀中，除了用異國感十足的服裝讓大家眼睛為之一亮外，model 手上的一款款美包，更準備讓每個女孩荷包失血！

小編在這裡整理 10 款美包推薦，愛包成癡的女孩這張購物清單請妳存起來！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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籐格紋拉菲草編織半月型包

這款腋下包以 30 Montaigne 蒙田包家族包標誌性的 CD logo 為主角，並透過度假感十足的拉菲草做編織，在背帶的設計上以金屬鏈帶與皮革做結合，在金屬鍊帶的部分，藏著 CD 縮寫的設計讓背帶也能是妝點穿搭的焦點。

95.22拿鐵白籐格紋小羊皮迷你提包

在今年初甫問世的「95.22」包款，運用放大藤格紋的設計，延續 Dior 典雅的氣息，在今年秋季，品牌保留了該包款柔軟、圓潤的廓形，再提把上巧妙的加入了金屬元素，讓這款包在溫揉婉約的氣質中，又帶有一絲奢華的氣息。

Book刺繡圖案帆布大型托特包

Book 這款托特包（Tote Bag）像是 Dior 專屬的大畫布，每一季大秀的故事，工匠皆以針線為畫筆，以刺繡的方式將圖像呈現於包款中，在本季品牌將孟買代表性的老虎、大象等動物融入包袋設計中，用一款包呈現出當地文化。

C'est Dior摩卡棕小牛皮中型水桶包

近日於品牌大使 BLACKPINK 成員 Jisoo 私著中瘋狂亮相的這款水桶包「C'est Dior」，無疑是品牌本季的焦點！實用性極高的容量，加上率性的外型，不管是休閒的搭配，還是一場半正式的約會場合，這款美包都能成為妳穿搭好夥伴。

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CD Signature牛奶糖色半月型鏈帶包

這款鏈帶包，Dior 以品牌縮寫「CD」這款閃亮的招牌為主角，運用皮革壓印的技術，巧妙的刻印出其符碼，並透過溫潤的色彩呈現出典雅氣質，在背帶上除了注入皮革元素增添層次外，金屬扣件上同樣以 CD 字樣交互相扣，藉此細節強化品牌特色。

CD Signature拼接橢圓形提包

Oblique 老花符號是 Dior 最具代表性的設計元素之一，這次品牌以皮革與緹花布做拼接，在廓形上以硬殼包的方式作為主軸，並搭配上典雅的提把設計，讓整體包款散發優雅的氣息。

淡粉色籐格紋小羊皮迷你鏈帶包

被小包征服的女孩們，這款迷你鏈帶包可愛的配色搭配精巧的外型，是不是已經爆擊妳的心？在鏈帶的配上色，設計師呼應包身，巧妙的注入粉色的元素於其中，讓包款整體充滿少女心！

Lady Dior紫紅色印花中型提包

延續孟買當地的自然景致，這款 Lady Dior 其細膩的動物圖樣，宛如藝術品般的繪畫設計，那個女人能抵擋得住它的魅力？

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Dior Top黑色籐格紋小羊皮提包

把氣質擺第一的 Dior，許多包款的設計都離不開「優雅」兩個字！例如這款全黑的提包，透過復古感的型設季，搭配全黑的消光皮革，讓包款在典雅與都會之餘找到很棒的平衡點。

桃紅色小牛皮小型馬鞍包

最後壓軸小編私心推薦品牌經典的馬鞍包！這次 Dior 將其包身以亮色系呈現，在搭配上精巧的尺寸，絕對能成為妳穿搭時的亮點！

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