Polo Ralph Lauren限時Polo裙低至5折！$553起精選13款夏日推介

Polo Ralph Lauren優惠｜在日前的康城影展上，首度出席的韓國女星鄭秀晶(Krystal) ，穿一襲粉紅色Ralph Lauren禮裙，以美式的簡潔優雅，在藝術之都法國上，展現迷人的魅力色彩。美國時尚一般予人悠閒活力感覺，打造出獨特的運動風格，Ralph Lauren更是佼佼者，創立多年來實力依然高企，早年更贊助美國隊運動員服飾，征戰日本東奥。Ralph Lauren由6日1至24日，進行低至5折優惠減價﹐以下整理出9個旗下品牌Polo Ralph Lauren的必搶款式，價錢由553港元起。



Polo Ralph Lauren推薦1. Cotton Jersey Crewneck Tee HK$553（原價HK$790）

購買方法：Polo Ralph Lauren

簡單的淨色T恤，不僅時尚易搭，而且價錢也較親民。這款全棉製作，質感柔軟，細節在於標誌圖案，透過接受對比的色彩配搭，塑造出搶眼感覺，以提升整體玩味感。

Polo Ralph Lauren優惠｜Cotton Jersey Crewneck Tee (官網)

Polo Ralph Lauren推薦2. Striped Ribbed Long-Sleeve Polo Shirt HK$1,253（原價HK$1,790）

購買方法：Polo Ralph Lauren

品牌著名的款式，莫過於Polo恤衫，曾在90年代流行一時。這款特別以藍白間紋，締造出如海軍風般的自由舒適氛圍，配合今季流行的羅紋織法，大為提升優雅知性的感覺。

Polo Ralph Lauren優惠｜Striped Ribbed Long-Sleeve Polo Shirt (官網)

Polo Ralph Lauren推薦3. Classic Fit Mesh Polo Shirt HK$903（原價HK$1,290）

購買方法：Polo Ralph Lauren

Polo恤衫的基本款也有特價！以療癒舒適的天藍色，配襯奶黃色標誌，提升整體精神感覺。恤衫同樣採用純棉製作，觸感舒適柔軟，非常適合襯搭淺色的下衣，散發療癒的魅力。

Polo Ralph Lauren優惠｜Classic Fit Mesh Polo Shirt (官網)

Polo Ralph Lauren推薦4. Striped Linen Jacquard Blazer HK$4,193（原價HK$5,990）

購買方法：Polo Ralph Lauren

品牌風格偏向簡潔知性，因此直間西裝是個不錯的選擇。採用中長度修腰剪裁，更能突顯身型曲線，而且幼細的灰色線條，低調之餘也有視覺上增高的效果。西裝外套可搭淨色內搭配牛仔褲，以打造出悠閒隨性的感覺。

Polo Ralph Lauren優惠｜Striped Linen Jacquard Blazer (官網)

Polo Ralph Lauren推薦5. Striped Cable-Knit Cotton Sweater HK$1,183（原價HK$1,690）

購買方法：Polo Ralph Lauren

今季亦流行針織上衣，因此不妨入手薄身款式。這款特別以彩色橫間，打造出活力感覺，而幼身線條，可減少視覺上的橫向效果，讓腰腹不會看來膨脹，保持整體的纖瘦感覺。

Polo Ralph Lauren優惠｜Striped Cable-Knit Cotton Sweater (官網)

Polo Ralph Lauren推薦6. Reversible Canvas Medium Bellport Tote HK$2,093（原價HK$2,990）

購買方法：Polo Ralph Lauren

簡單實用的帆布袋，今季亦回歸大熱，大容量的優點，更是上班或短途旅行必備的款式。手袋以船形設計，搭以皮革收邊和手柄，讓整體不易變型，而且也很方便易攜。

Polo Ralph Lauren優惠｜Reversible Canvas Medium Bellport Tote (官網)

Polo Ralph Lauren推薦7. Hybrid Wool-Blend & Charmeuse Dress HK$2,793（原價HK$3,990）

購買方法：Polo Ralph Lauren

連身裙採用一件式設計，上身以橫間和針織元素，打造出夏日魅力，並搭以優雅的百褶長裙，締造出典雅感覺。上衣的肩膊位置，特別加上金屬鈕扣，看來優雅得來，亦帶點個性。

Polo Ralph Lauren優惠｜Hybrid Wool-Blend & Charmeuse Dress (官網)

Polo Ralph Lauren推薦8. Cotton Broadcloth Shirtdress HK$2,233（原價HK$3,190）

購買方法：Polo Ralph Lauren

同樣易襯的奶黃色連身裙，中長度下身採用蛋糕裙設計，以添層次和優雅感覺。由於連身裙展現出簡約利落感，因此就這樣穿上已很時尚，非常適合趕時間上班時穿著。

Polo Ralph Lauren優惠｜Cotton Broadcloth Shirtdress (官網)

Polo Ralph Lauren推薦9. Lace-Up Cotton Piqué Polo Dress HK$995（原價HK$1,990）

購買方法：Polo Ralph Lauren

夏天造型當然要加入運動元素，這款Polo連身裙帶有運動及悠閒感覺，胸口位置則加入綁帶設計，展現出健康性感的魅力。Polo同時可以反領，配合簡單涼鞋，打造略帶叛逆感的型格感覺。

Polo Ralph Lauren優惠｜Lace-Up Cotton Piqué Polo Dress (官網)

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