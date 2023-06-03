開箱Dior、Givenchy近2萬元話題新袋！搭粉色造型擺脫甜膩顯型格

國際粉紅日｜粉紅色集結紅調的美艷，同時帶幾分淺色的溫和，展現出恰如其分的剛柔，贏得不少女生的迷戀，甚至連古希臘盲眼詩人荷馬（Homer），在撰寫史詩《奧德賽》時，亦形容其為黎明的玫瑰色彩。適逢6月的國際粉紅日，不妨從衣櫥中，取出粉紅服飾，悉心地打扮一番，展現出甜美可愛的魅力。對部分人而言，或怕粉紅色過於甜膩，與原來風格顯違和，不過其實掌握到技巧，粉紅色也可甜可辣，甚至締造型格的氣場。

攝影：陳葦慈



國際粉紅日｜Dior New Line Vanity in Black CD Embossed Calfskin $21,500 (陳葦慈攝)

國際粉紅日｜駕馭粉紅造型配搭一：至型黑、粉皮革

相較光滑亮眼的感覺，帶粗糙感的粉紅色傾向展現細緻和低調，故以皮革服飾作造型，是個較保險的做法。可以使用淡雅粉色調，營造知性優雅氛圍，搭以黑色化妝袋，顏色能助增添造型線條，減少淺色的膨脹感覺，而袋型亦較小巧精緻，散發自然悠閒的度假魅力。

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國際粉紅日｜Givenchy Medium Voyou Bag in Leather $18,500；Mini Voyou Bag in Laminated Leather $15,100 (陳葦慈攝)

國際粉紅日｜駕馭粉紅造型配搭二：未來閃爍個性

除了型格的皮革，還可透過粉紅棉質上衣，以柔軟質感及消光色調，略帶出溫婉舒適的氣質。若不想過於平平無奇，可以銀色金屬作點綴，將粉紅和黑色的混搭造型，襯搭銀色腋下袋，能夠提亮整個造型，非常適合時下流行的Y2K風格。此外，亦可穿戴銀飾，以突顯個人風格。

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國際粉紅日｜Loro Piana Micro Bale Bag #Dark Lichen Green HK$20,700 (陳葦慈攝)

國際粉紅日｜駕馭粉紅造型配搭三：紡紗搭翡翠綠展夢幻優美

當夢幻優雅的紡紗，遇上翡翠綠色手袋，可以提升典雅和復古的魅力。因此，若以簡單的粉紅紡紗恤衫袖子或設計，襯搭翡翠綠色水桶袋，即時展現出活力清新感覺；或穿著多層次的紗裙提升立體感，散發甜美感覺。紡紗能夠減輕色彩強調，呈現一種柔和感覺，因此使用多層次款式，也不會過於甜膩。

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