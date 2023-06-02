夏天20+鞋款揭流行元素！凱特王妃愛牌限時減價、3折買Chloé涼鞋

Chloé、VEJA優惠｜雖然只得一雙腳，但由於每日穿鞋出門都會耗損，因此便有理由購買新款，把家裡鞋櫃堆高，而面對減價時，更是不能忍手！要在炎炎夏日裡，為雙腿每日扮靚，同時不傷荷包，可從優惠款著手。近日各大時尚平台都推夏日優惠，當中不乏各類鞋款，以下整理出20多個今季必搶的流行款式，包括LOEWE、Chloé、Dr. Martens及VEJA等，現在有著低至3折優惠，實在不容錯過！



Chloé、VEJA、LOEWE等夏天必買鞋款一：VEJA V-10 Sneakers HK$1,189（原價HK$1,700）

購買方法：24S

小白鞋算是長青款式，多年來歷久不衰，而且非常易搭，基本上家中必有一兩對。相信不少人認識VEJA，都是因為英國威爾斯王妃凱特，不時都以品牌的小白鞋登場，而且鞋履質感口碑不錯，穿起來舒適自在，因此不妨趁機入手。

減價優惠｜VEJA V-10 Sneakers (24S)

Chloé、VEJA、LOEWE等夏天必買鞋款二：Valentino Garavani Open Skate Sneakers HK$4,740（原價HK$7,900）

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這對波鞋相信不陌生，曾經紅極一時，得到不少明星藝人追捧。小白鞋外形修腳，搭以一道顯眼鮮色的橫間，提亮了整個造型。鞋舌加入品牌的標誌，鞋頭亦貼上標誌性的窩釘，甚具品牌的風格，同時散發悠閒和優雅的感覺。

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Chloé、VEJA、LOEWE等夏天必買鞋款三：Maison Margiela x Reebok Tabi Sneakers HK$1,445（原價HK$2,890）

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若嫌一般波鞋過於普通，這雙小白鞋集結波鞋和涼鞋於一身，鞋身透過不同剪裁和拼接，打造穿洞的效果，同時流線型剪裁可修飾腳型，讓雙腳更顯修長，展現清新時尚的感覺。小白鞋可配搭襪子穿著，展現不同的風格，同時打造層次效果，減輕沉悶感覺。

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Chloé、VEJA、LOEWE等夏天必買鞋款四：Dr. Martens Blair Strappy Sandals HK$773（原價HK$1,105）

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每逢夏天，涼鞋必是流行款式，特別是橫紋線條設計，簡約隨性風格深受歡迎。這款涼鞋有效遮擋腳背的肉，讓腳部看來更纖細，而後方的扣牖設計，更能固定鞋子位置，走路時更為舒適。雖然看來簡約，涼鞋特別以鬆高鞋的設計，增加整體高度，而縫合線條更用搶眼橙色，減少沉悶感，而且也很有品牌特色。

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Chloé、VEJA、LOEWE等夏天必買鞋款五：Valentino Garavani Maxi Stud Thong HK$2,205（原價HK$5,514）

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雖然原本對一般窩釘不感興趣，但每次看到Valentino的窩釘鞋時，都會是例外。這雙羅馬鞋前方使用人字拖設計，並在中間貼上品牌標誌性的窩釘，以提升造型感。鞋子搭以黑色皮革綁帶，看來優雅和時尚，非常適合度假或去海邊時穿著。

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Chloé、VEJA、LOEWE等夏天必買鞋款六：Chloé Laia Sandals HK$2,480（原價HK$6,200）

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這雙Chloé涼鞋展示民族風格，鞋頭以今季流行的方頭設計，並以較粗的皮革遮腳，有效修飾腳型。皮革特別以和諧色調的線縫紉和收邊，充滿隨性的感覺，同時也不會過於高調。

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Chloé、VEJA、LOEWE等夏天必買鞋款七：Alexander McQueen Heel Sandals HK$5,163（原價HK$8,605）

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若然喜歡型格感覺，這款涼鞋或是不錯的選擇，以黑色皮革扣帶作設計，增添搖滾風格的味道。涼鞋為低踭款式，有效修飾腿型，更顯長腿感覺。

減價優惠｜Alexander McQueen Heel Sandals (24S)

Chloé、VEJA、LOEWE等夏天必買鞋款八：LOEWE Drop Heel Mules HK$4,040（原價HK$10,100）

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對於個子小的女生而言，穆勒鞋可展露腳背，加上尖頭設計，使雙腿更顯修長。素來會在腳踭位置表達創意的LOEWE，這雙以通透的水滴型，提升清爽舒適的感覺，非常適合夏天穿著。

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Chloé、VEJA、LOEWE等夏天必買鞋款九：Max Mara Lizia Loafers HK$3,234（原價HK$5,390）

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樂福鞋的典優魅力，實在無法扺擋，Max Mara這一雙還加入今季大熱的草編元素，並在鞋舌上繡上品牌標誌，配搭黑色線條，展現出悠閒和時尚的味道。

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Chloé、VEJA、LOEWE等夏天必買鞋款十：CAMPER Kaah Sandals HK$915（原價HK$1,144）

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今季依然流行如棉花糖般軟綿的質感，CAMPER涼鞋便運用這元素，打造出舒適的魅力，加上不少女生喜歡的Slingback及楔型設計，可以固定腳部位置，走路時更為方便舒服。

減價優惠｜CAMPER Kaah Sandals (24S)

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