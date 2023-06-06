Longchamp漁網袋、Valentino袋5折起！精選17款10000元內優惠袋款

Farfetch折扣季｜時尚平台Farfetch推出折扣季，帶來夏日優惠！不少品牌手袋都有特價，包括Valentino手提袋、巴黎世家「機車包」、Chloé新袋、Marini藤編袋及戴妃生前喜愛的Tod’s手袋等，款式多元易搭。以下整理17款優惠手袋，價錢均不過10,000港元，非常值得入手。



Farfetch折扣優惠袋款一：Valentino Garavani Small VLogo Signature Canvas Tote Bag HK$7,750（原價 $15,500）

購買方法：Farfetch

個人而言挺喜歡Valentino的優雅氣質，設計予人溫婉的感覺。這款帆布袋以經典的方型設計，配搭櫻花粉色皮革帶，以及金屬標誌，展現出輕奢華的名媛風格。現在手袋推出半價，實在機不可失。

Farfetch折扣季｜Valentino Garavani Small VLogo Signature Canvas Tote Bag (farfetch)

Farfetch折扣優惠袋款二：Valentino Garavani Small VLogo Type Shoulder Bag HK$9,900（原價 $19,800）

購買方法：Farfetch

經典簡單的盒子型設計，搭以粉嫩色調，展現出柔和舒適的魅力。手袋以金屬品牌標誌作扣子，肩帶可調節長短，變成短版的腋下袋，締造出不同的風格。手袋現有半價優惠，不用萬元便能入手！

Farfetch折扣季｜Valentino Garavani Small VLogo Type Shoulder Bag(farfetch)

Farfetch折扣優惠袋款三：Longchamp Le Pliage Filet Tote Bag HK$1,190（原價 $1,700）

購買方法：Farfetch

去年大熱的Longchamp漁網袋，今個春夏推出的漸變色款，現時也有優惠，非常值得入手。手袋可以側揹，而且容量偏大，配襯不同絲巾，能夠擺放不少隨身物，同時打造出不同的風格。

Farfetch折扣季｜Longchamp Le Pliage Filet Tote Bag (farfetch)

Farfetch折扣優惠袋款四：Balenciaga Le Cagole Mini Bag HK$7,490（原價 $10,700）

購買方法：Farfetch

巴黎世家最為人熟知的「機車袋」，設計歷久彌新，即使多次重新演繹，依然深受歡迎。這個款式於2021年推出，改以Hobo手袋的設計，配以扁平窩釘、搭扣和布帶繩結，看來經典型格，同時粉紅色調更帶甜美感覺。

Farfetch折扣季｜Balenciaga Le Cagole Mini Bag (farfetch)

Farfetch折扣優惠袋款五：Balenciaga Neo Classic Mini Leather Bag HK$6,370（原價 $9,800）

購買方法：Farfetch

另一個重新演繹的「機車袋」款式，以筆挺的梯形打造簡約時尚。手袋以皮革製作，壓有鱷魚紋增添隨意感覺，而且白色也很易搭，建議配襯淺色系服飾，打造出陽光活力感覺。

Farfetch折扣季｜Balenciaga Neo Classic Mini Leather Bag (farfetch)

Farfetch折扣優惠袋款六：Chloé Mony Clutch Bag HK$9,528（原價 $12,705）

購買方法：Farfetch

手袋以優雅的粉紅色為主調，搭以民族風的皮革帶，看來簡約隨性。手袋底兩側縫有兩條皮革結帶，隨著走動時飄逸，更為展現出優美的魅力。

Farfetch折扣季｜Chloé Mony Clutch Bag (farfetch)

Farfetch折扣優惠袋款七：Marni Logo-Print Tote Bag HK$4,550（原價 $5,629）

購買方法：Farfetch

這款藤編袋適合夏天，而且價錢較親民，得到不少女星追捧，包括已賭王何鴻燊女兒何超蓮（Laurinda）。這個手袋則為何超蓮同款的較大款，同樣以皮革拼接籐編紋，並縫上仿手寫的品牌名字，打造出可愛活力的感覺。

Farfetch折扣季｜何超蓮同款Marni Logo-Print Tote Bag，右邊手袋體積較大。 (IG@laurinda_ho & farfetch)

Farfetch折扣優惠袋款八：Alexander McQueen Soft-Curve Bucket Bag HK$7,050（原價 $14,100）

購買方法：Farfetch

這款為Curve系列的變奏版，以可愛的水桶外形，搭以索帶設計，以及長皮革帶的修飾，呈現出優雅的皺褶感覺。本地女團Collar成員邱彥筒（Marf）曾揹這款袋出席活動，現時同款的天藍色設有半價優惠，僅為約7千港元。

Farfetch折扣季｜本地女團Collar成員Marf同款Alexander McQueen Soft-Curve Bucket Bag，右邊為天藍色款。(Farfetch & IG@_marifemarife_)

Farfetch折扣優惠袋款九：Alexander McQueen Mini Bundle Logo Bag HK$4,380（原價 $7,300）

購買方法：Farfetch

餃子袋設計簡約，以纖維布料和棉花，締造出膨脹效果，使外型更為軟綿可愛。手袋縫有黑色品牌名字，感覺低調，同時保持袋面的光澤感，而袋口則使用索帶設計，以兩條帶子減輕沉悶感覺，打造舒適活力的氛圍。

Farfetch折扣季｜Alexander McQueen Mini Bundle Logo Bag (Farfetch)

Farfetch折扣優惠袋款十：Tod's Grained-Leather Tote Bag HK$9,950（原價 $19,900）

購買方法：Farfetch

相信不少人都認識Tod’s的這款袋，此為已故戴安娜王妃愛用的袋款，其後更因而被取名為Di Bag。手袋外型偏大和實用，中間設有一條縫線，以打造出個性，而手袋邊的拉鏈，亦以突出設計，增添魅力，同時還可提升手袋容量，是款非常實用的手袋。

Farfetch折扣季｜Tod's Grained-Leather Tote Bag (Farfetch)

Farfetch折扣優惠袋款十一：Valentino Garavani Rockstud Crossbody Bag HK$7,740（原價 $12,900）

購買方法：Farfetch

手袋以相機袋設計，沿邊綴以品牌標誌性的窩釘，打造出型格耀眼的魅力。採用淺藍色牛皮革，袋內亦能容下基本小型隨身物，非常適合一般出門使用。

Farfetch折扣季｜Valentino Garavani Rockstud Crossbody Bag (Farfetch)

Farfetch折扣優惠袋款十二：Valentino Garavani Small VLogo Type Shoulder Bag HK$9,900（原價 $19,800）

購買方法：Farfetch

相較其他平台，這裡較多Valentino的優惠款式，存貨量暫時充裕，因此不妨趁機搶購。今季開始流行粉紅色，不少名牌都有推出粉紅系列，而這款更有半價優惠，非常值得入手。

Farfetch折扣季｜Valentino Garavani Small VLogo Type Shoulder Bag (Farfetch)

Farfetch折扣優惠袋款十三：Valentino Garavani Small VLogo Type Shoulder Bag HK$9,900（原價 $19,800）

購買方法：Farfetch

同樣黑色較為經典優雅，搭以任何造型也能駕馭，現時推出半價優惠。

Farfetch折扣季｜Valentino Garavani Small VLogo Type Shoulder Bag(Farfetch)

Farfetch折扣優惠袋款十四：Longchamp XS Box-Trot Crossbody Bag HK$3,255（原價 $4,650）

購買方法：Farfetch

Longchamp受歡迎的款式之一，以品牌標誌圖案，作為盒型手袋的翻蓋扣子，配襯鮮艷黃色，打造出活力夏天的感覺。

Farfetch折扣季｜Longchamp XS Box-Trot Crossbody Bag (Farfetch)

Farfetch折扣優惠袋款十五：Tod's Timeless Mini Tote Bag HK$6,960（原價 $11,600）

購買方法：Farfetch

Tod’s的「菜籃子」手袋以今季流行的Hobo Bag設計，搭以品牌標誌的金屬扣帶，展現出優雅感覺。

Farfetch折扣季｜Tod's Timeless Mini Tote Bag (Farfetch)

Farfetch折扣優惠袋款十六：Balenciaga XXS Bistro Basket Tote Bag HK$6,175（原價 $9,500）

購買方法：Farfetch

手袋以流行的籐編設計，搭以鮮藍色調，展現出活力悠閒的感覺，並設有卡片套，袋內亦有拉鏈位置，方便收藏財物，安全度不錯。

Farfetch折扣季｜Balenciaga XXS Bistro Basket Tote Bag (Farfetch)

Farfetch折扣優惠袋款十七：Versace La Medusa Mini Bag HK$9,520（原價 $13,600）

購買方法：Farfetch

以品牌著名的立體美杜莎頭像，增添典雅感覺，同時手帶以扣子相連，打話出個性玩味，展現出夏日的活力氛圍。