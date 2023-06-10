6ixty8ight優惠胸圍限時$49.9起！內褲7條只需$179　額外95折優惠

6ixty8ight優惠｜6ixty8ight優惠限時回歸！由即日至7月9日，6ixty8ight推出多個折扣優惠，大量精選胸圍、睡衣及休閒服飾，都列在於減價清單內，減價低至5折，最平由$49.9起，不妨趁機入手！記者為大家整理8個減價重點款，不知大家喜歡哪款呢？



6ixty8ight優惠限時回歸！(黃舒慧攝/01經濟)

6ixty8ight有著多款胸圍，是不少女生的內衣天堂，款式夢幻甜美，也有簡潔或圖案款式，給予不同個性的少女，選擇得心頭好，加上價錢親民，因此能夠不時轉換新款。今次的優惠減價，有著不少胸圍種類，包括無肩帶、無鋼圈或半罩杯款，最高劈價$129！此外，在整個6月，只要額外輸入優惠碼，更享有折上95折優惠，實在機不可失。

【額外優惠碼】

現於結帳時輸入優惠碼「68OMJUN23UN」，即可享95折優惠，優惠期到2023年6月30日，萬勿錯過！



6ixty8ight優惠胸圍、睡衣推薦1. Loreiei 半罩杯胸圍 HK$129.9（原價HK$199）

購買方法：6ixty8ight

胸圍背帶較粗的話，一般承托力不錯，給予更好看的身材曲線。這款以甜美的車厘子和心型刺繡，締造溫柔的少女氛圍。胸圍前方有縷空綁帶設計，更添性感魅力。

6ixty8ight優惠｜Loreiei 半罩杯胸圍 (6ixty8ight官網)

6ixty8ight優惠胸圍、睡衣推薦2. Colette 無鋼圈喱士半罩杯胸圍 HK$129.9（原價HK$199）

購買方法：6ixty8ight

採用無鋼圈罩杯設計，穿戴時更舒適，同時能夠承托胸部，塑出更好看的胸型。胸圍側翼特別加闊，有助包覆副乳，而且使用無痕設計，可以隱藏胸圍線條。胸圍色調柔和，加上以喱士覆面罩杯，散發出低調優雅感。

6ixty8ight優惠｜Colette 無鋼圈喱士半罩杯胸圍 (6ixty8ight官網)

6ixty8ight優惠胸圍、睡衣推薦3. Averie 無肩帶空氣杯胸圍 HK$99.9（原價HK$229）

購買方法：6ixty8ight

為減價最多的款式之一，採用無重量科技，減少罩杯變形問題，同時增加胸圍彈性。肩帶可以隨意拆除，方便穿著露肩款式，並減少露出胸圍帶的尷尬。

6ixty8ight優惠｜Averie 無肩帶空氣杯胸圍 (6ixty8ight官網)

6ixty8ight優惠胸圍、睡衣推薦4. Edina 喱士半罩杯胸圍 HK$99.9（原價HK$199）

購買方法：6ixty8ight

相較刻意的款式，這款的性感魅力略勝一籌。透過內置「兔耳杯」胸墊，可以包覆胸部，同時增加透氣度，避免焗促感覺。胸圍前幅特別加上搭帶設計，有效塑造豐滿感覺，提升性感魅力。

6ixty8ight優惠｜Edina 喱士半罩杯胸圍 (6ixty8ight官網)

6ixty8ight優惠胸圍、睡衣推薦5. Bernard 牛仔短褲 HK$99.9（原價HK$199）

購買方法：6ixty8ight

若然購買新牛仔褲，絕對不容錯過！牛仔褲使用高腰A字型剪裁，有效視覺上收視，同時修飾腿型。褲管採用毛邊流蘇設計，以添隨性感覺，亦設斜邊口袋，增加牛仔褲的便利度。

6ixty8ight優惠｜Bernard 牛仔短褲 (6ixty8ight官網)

6ixty8ight優惠胸圍、睡衣推薦6. Malva 喱士半罩杯胸圍 HK$159.9（原價HK$229）

購買方法：6ixty8ight

採用雙層喱士設計，打造優雅的層次感，而無鋼圈罩杯的設計，可以承托胸部，配搭加闊側翼，塑造更舒適好看的胸部線條。

6ixty8ight優惠｜Malva 喱士半罩杯胸圍 (6ixty8ight官網)

6ixty8ight優惠胸圍、睡衣推薦7. Ara 喱士無鋼圈胸圍 HK$99.9（原價HK$159）

購買方法：6ixty8ight

使用超柔軟雲感罩杯，配搭漸進式中厚型襯墊，打造出豐滿和集中的效果。胸圍側翼特別以觸感柔軟親膚的嬰兒喱士及彈性細纖維製作，穿戴時非常舒適。

6ixty8ight優惠｜Ara 喱士無鋼圈胸圍 (6ixty8ight官網)

6ixty8ight優惠胸圍、睡衣推薦8. Mabel 莫代爾家居服睡衣 HK$59.9（原價HK$159）

購買方法：6ixty8ight

柔軟光滑面料的睡衣，不僅帶高級感，而且觸感舒適，更易在晚上入睡。睡衣使用莫代爾纖維，更能提供舒適感，加上用料透氣，有助驅散身體汗水，帶來清涼愜意感覺。

6ixty8ight優惠｜Mabel 莫代爾家居服睡衣 (6ixty8ight官網)

除折扣優惠，內褲也有組合優惠，只需$179便買到7條，平均每條$25.6，而且款式超多，非常值得購買！若然心水款式尚未減價，仍可趁在16日至25日間，以「2件8折、3件或以上75折」的優惠入手，為夏天帶來更清涼和合心意的感覺。