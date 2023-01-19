農曆新年2023｜兔年10款開運紅色內衣！UNIQLO、6IXTY8IGHT必備

【開運紅色內衣推介｜農曆新年2023｜兔年2023】臨近農曆新年，又是時候入手全新內衣褲迎新春！而紅色內衣，寓意著新一年「紅」運當頭，為來年開運催運，女生們也不妨換上紅色新內衣過年吧！《01女生》為大家盤點10大紅色內衣推介，Calvin Klein、6IXTY8IGHT、UNIQLO等都有！



農曆新年2023｜開運紅色內衣推介：Calvin Klein 兔年圖案內衣

Calvin Klein 是大受女生喜愛的內衣品牌，品牌特別為兔年而推出的農曆新年特別版女裝內衣，在內衣上印了喜感十足的印花圖案，讓女生們可以過一個喜慶活潑的新年！這款半杯式胸圍，配有薄襯墊，可以舒適地覆蓋胸部，另外同系列的比堅尼內褲同樣印上兔子圖案，並設有品牌標誌腰帶，充滿時尚高雅感！

農曆新年2023｜紅色內衣推介：Calvin Klein 兔年圖案薄墊胸圍 HKD 480；兔年圖案比堅尼內褲 HKD 280（Calvin Klein 官網）

農曆新年2023｜開運紅色內衣推介：PEACH JOHN Push Up Slimming Bra

PEACH JOHN 亦是不少女生喜愛的內衣品牌，品牌內衣款式多而且好穿，由可愛性感風到簡約成熟風都齊備，為女生們帶來眾多內衣選擇！這款 Push Up Slimming Bra 在罩杯底部設有厚度及有彈性的聚氨酯模罩杯，有助打造出豐滿胸型，高脇側可以收起贅肉，喱士設計相當優雅，是功能性、美觀度兼備的內衣款式。

農曆新年2023｜紅色內衣推介：PEACH JOHN Push Up Slimming Bra HK$ 280（PEACH JOHN 官網）

農曆新年2023｜開運紅色內衣推介：6IXTY8IGHT ENSLEY 喱士半罩杯胸圍

6IXTY8IGHT 的內衣褲以性價比高而聞名，以這款喱士半罩杯胸圍為例，全覆蓋喱士設計突顯出高貴優雅氣質，更略帶古典浪漫美，半罩杯設計具有側收及聚攏的效果，內衣中央特別做了鏤空設計，微小的細節卻能突顯優雅魅力，最重要是胸圍只售 HK$ 88，絕對適合小資女，簡直沒有不收的理由！

農曆新年2023｜開運紅色內衣推介：6IXTY8IGHT ENSLEY 喱士半罩杯胸圍 HK$ 88（6IXTY8IGHT 官網）

農曆新年2023｜開運紅色內衣推介：Aerie by American Eagle Real Sunnie 全罩式薄墊肩帶分叉胸圍

American Eagle 的姊妹內衣品牌 Aerie，匯集了多款胸圍、內衣，品牌亦趁著農曆新年將至，推出了多款紅色內衣褲，其中的 Real Sunnie 全罩式薄墊肩帶分叉胸圍，簡約設計配以分叉肩帶小細節，充滿率性感！接近全罩杯的覆蓋，大大增加承托力，設有可調式綁帶及四排排扣可以輕鬆調節至最適合你的身材。

農曆新年2023｜開運紅色內衣推介：Aerie by American Eagle Real Sunnie 全罩式薄墊肩帶分叉胸圍HK$390（Aerie 官網）

農曆新年2023｜開運紅色內衣推介：Aerie by American Eagle 簡約設計配以分叉肩帶小細節，充滿率性感！（Aerie 官網）

農曆新年2023｜開運紅色內衣推介：UNIQLO 女裝 無鋼線胸圍 [3D貼合]

UNIQLO 的無鋼線胸圍走平價舒適路線深受女生喜愛，以輕、薄、軟的設計，為女生帶來無備的舒適感，胸圍採用無痕、無鋼線設計，不易透出內衣痕跡，舒適且方便！另外採用的原創立體罩杯構造，完美地包裹胸部，不論你擁有怎樣的胸型也適合穿著，並能提供穩定的承托力。

農曆新年2023｜開運紅色內衣推介：UNIQLO 女裝 無鋼線胸圍 [3D貼合] HK$149（UNIQLO 官網）

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【農曆新年2023｜兔年紅色內衣Q&A】