40歲宋慧喬獲讚「美女天花板」　4大減齡、顯優雅公主髮型參考

【宋慧喬｜髮型】韓劇女王宋慧喬的時尚造型，一直是不少女生的參考對象。日前宋慧喬出席代言珠寶品牌Chaumet的晚宴，換上了最新瀏海短髮，並以減齡和優雅的公主頭示人，吸引網民大讚「美若天仙」、「美女天花板」。多年來，宋慧喬幾乎與「高貴優雅」畫上等號，出席活動時都給人女王形象，而她的公主頭更是值得參考，大家不妨從以下4大造型偷師一下，不僅適合約會，也可當作日常辦公室髮型，展現出優雅知性的氣質。



【宋慧喬｜髮型】宋慧喬出席代言珠寶品牌Chaumet的晚宴。(IG@kyo1122)

【宋慧喬｜髮型】宋慧喬拍攝時，都愛梳公主頭。(IG@michaachannel)

宋慧喬髮型一：半馬尾短髮



宋慧喬近年迷上短髮造型，不僅容易打理，亦顯年輕。她這次出席活動，便將及肩短髮弄成梨花捲，並紮半馬尾提升整潔度及溫文感覺。常梳俐落分界長髮的她，轉以可愛瀏海造型示人，同時將前髮稍為夾彎，增加空氣感，打造出活力氣質的一面，呈現年輕的感覺。

【宋慧喬｜髮型】宋慧喬微波浪卷造型。(IG@michaachannel)

宋慧喬髮型二：微捲髮



半馬尾除了配瀏海短髮，還可將長髮捲曲，展示出成熟典雅的魅力。宋慧喬留長髮時，也會以這造型作打扮，而為減少高調和誇張感覺，她會弄成微曲的大波浪捲，塑造出自然空氣感，散發知性優雅的氣質。此外，她在紮半馬尾時，亦會將前髮稍為遮過半耳，減少工整的感覺，以提升自然溫婉的氛圍。

【宋慧喬｜髮型】宋慧喬常梳低髻拍攝。(IG@kyo1122)

【宋慧喬｜髮型】宋慧喬會將前面頭髮稍為拉出並夾曲，以提升自然隨性感覺。(IG@kyo1122)

宋慧喬髮型三：低髻



除長捲髮外，宋慧喬另一常見髮型為低髻。她喜歡將所有頭髮，紮在頭部最低位置，並會將分界前方及耳際的頭髮稍為拉出，弄出胎毛瀏海，並提升自然隨性的感覺。為增加優雅氛圍，她亦會將拉出的頭髮夾曲，營造空氣感，減少頭髮貼面的累贅感。

【宋慧喬｜髮型】低辮能塑造出高貴優雅的形象。(IG@kyo1122)

宋慧喬髮型四：低辮



提到公主頭，不少人都聯想到半馬尾，但其實把頭髮紮成低辮，就像Elsa或茉莉公主般，也能塑造出高貴優雅的形象。宋慧喬曾在出席品牌活動時，將髮型梳成低辮，並以金屬髮夾扣住辮子，提升典雅的氣質。為提升自然和空氣感，她在紮辮時不會弄太緊，讓髮絲稍為掉落，亦會將辮子拉鬆，看來充滿知性感覺。