arena泳衣推薦！7款$200起連身泳衣、比堅尼、防曬衣附獨家優惠碼

arena泳衣推薦｜夏天是買泳衣的好季節，展現健康性感。要選集功能及設計於一身的泳衣，較多人都選擇品牌arena，不僅剪裁貼身舒適，而且修飾身材曲線，減低小肚腩的顯眼度。現時arena正進行優惠減價，連同《香港01》獨家優惠碼，最多享有41折，滿600港元免運費，以下精選7個熱門款式，大家不妨趁機購買。



選擇泳衣時，除了圖案印花，也會注意剪裁設計。自小很愛arena泳衣，穿後感覺舒適貼身，即使做出大動作，也不易走光，加上彈性物料，身材看來更有曲線。適逢「618優惠」，由即日起至6月30日，arena也有限時特價，其中以下款式均有優惠，買滿3件更額外有8折，實在機不可失！

【HK01讀者獨家優惠】

由即日起至2023年6月30日，折實購買滿HK$500以上，於結帳時輸入優惠碼「ARENAHK01」，即可享額外85折優惠，訂單淨值滿HK$600或以上，更可免運費，萬勿錯過！



arena泳衣推薦連身、比堅尼款式一：arena聯乘何詩蓓系列印花連身泳衣 HK$399（原價HK$499）

購買方法：arena

由香港「女飛魚」何詩蓓設計的泳衣，今次也有優惠，以2020年東京奧運為主題，特別加入其主項自由泳剪影為重心，搭以斜紋扇形圖案，可以視覺上收細腰部線條，同時賦予深層意義。這款以藍白線條為主，綴以少量金色，突顯出自由泳圖案，而金色肩帶設計，更象徵運動員掛上獎牌。

arena泳衣推薦｜arena聯乘何詩蓓系列印花連身泳衣 (IG@siobhanhaughey01 & arena官網)

arena泳衣推薦連身、比堅尼款式二：arena Aqua Pro ex 訓練X背連身泳衣 HK$383（原價HK$639）

購買方法：arena

針對下半身微胖，連身泳衣是個不錯的選澤，特別推薦這一款，採用高度彈性物料，質感柔軟舒適，而且有收腹效果，背後更以交叉帶設計，讓上半身呈現出倒三角的感覺。泳衣將焦點集中在上半身，並利用鮮明的斜線，視覺上能夠修腰。現時泳衣有約6折，若配合買3件8折及《香港01》獨家優惠，最低享有41折，超級抵買。

arena泳衣推薦｜arena Aqua Pro ex 訓練X背連身泳衣 (arena官網)

arena泳衣推薦連身、比堅尼款式三：arena Motion x Eco O背 Bra Top兩件套裝 HK$359（原價HK$599）

購買方法：arena

若想展現一下健康性感，可以選擇Bra Top型的比堅尼款式。這款中間特別印上品牌名字和標誌，配合兩側的斜線設計，有效提升豐滿效果，同時修腰。泳衣特別使用意大利再生物料XLANCE ECO，具有高度回彈力，可以收緊核心肌肉，運動時會能提升效果。現時購買還額外限量贈送LINE FRIENDS JUNGLE BROWN 斜揹袋及Coolmax透氣運動高筒襪，不容錯過。

arena泳衣推薦｜arena Motion x Eco O背 Bra Top兩件套裝 (arena官網)

arena泳衣推薦連身、比堅尼款式四：arena Motion x EcoUPF50+ 長袖防曬衣 HK$359（原價HK$599）

購買方法：arena

對於享受陽光海灘同時怕被曬黑的女生而言，長袖防曬衣絕對是恩物，可以抵禦紫外光，而且不會太焗促或黏笠，可以舒暢地進行水上活動。這款設計較簡單，以幼身線條修腰，並採用高回彈力的意大利再生面料，不僅方便運動，而且可以藏起小肚腩！購買防曬衣同樣可獲LINE FRIENDS JUNGLE BROWN 斜揹袋及Coolmax透氣運動高筒襪，數量有限！

arena泳衣推薦｜arena Motion x EcoUPF50+ 長袖防曬衣 (arena官網)

除了限時減價，arena亦有推出買一送一優惠，不少泳衣也在內，大家可以參考一下。

arena泳衣推薦連身、比堅尼款式五：arena Color Run 比堅尼兩件套裝 HK$399（買一送一後HK$199.5）

購買方法：arena

大部分女生玩水前，都會積極減肥瘦身，為的是在沙灘上穿著比堅尼，展示出性感身材的一面。這款特別使用亮式設計，注入陽光和海洋的活力，搭以可愛的圖案花紋，強調出健康性感的魅力。比堅尼上衣更以Push up設計，助胸形更為豐滿和漂亮。

arena泳衣推薦｜arena Color Run 比堅尼兩件套裝 (arena官網)

arena泳衣推薦連身、比堅尼款式六：arena Color Run T背 Bra Top 兩件套裝 HK$399（買一送一後HK$199.5）

購買方法：arena

入膊剪裁更顯骨感，將上半身視覺上變成直角肩，而且上圍也較豐滿。這款特別以粉色設計，增添甜美氛圍，配搭充滿玩味的標誌和幾何圖案，塑造出小清迎活力的魅力。泳褲採用平腳設計，可以減輕過於性感的感覺，同時提升清純的氣質，非常適合少女穿著。

arena泳衣推薦｜arena Color Run T背 Bra Top 兩件套裝 (arena官網)

arena泳衣推薦連身、比堅尼款式七：arena Floral 長袖防曬及短褲 兩件套裝 HK$499（買一送一後HK$249.5）

購買方法：arena

若怕曬黑或在陽光下長時間進行水上活動的話，可以選擇長袖款式，減少紫外光直接照射。泳衣款式較簡約，以對比的珊瑚色文字標誌，增添夏日活力，同時使用抗熱布料，大為減輕炎熱焗促的感覺。

arena泳衣推薦｜arena Floral 長袖防曬及短褲 兩件套裝 (arena官網)

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