49歲陳煒罕有泳衣照晒白滑身材　被封「翻版梅姐」、凍齡4大要訣

【陳煒｜凍齡美魔女】女星們到達一定年紀，都會被年輕的比較下去，然而現年49歲的陳煒，雖然年過半百，但狀態依然愈戰愈勇，無論外貌或身材，都維持凍齡感覺，不太顯出老態。陳煒曾歷婚姻失敗，今年9月再做人妻，日前飛泰國補度蜜月，並大解尺度，繼早前的泳衣背面照，昨日終於分享正面，展示不輸年輕的身形曲線，以及白嫩肌膚。



【陳煒｜凍齡美魔女】陳煒罕有分享泳衣照，展示凍齡身材。(IG@alicechanwai)

【陳煒｜凍齡美魔女】現年49歲無論外貌或身材都保持得宜。(IG@alicechanwai)

陳煒多年來被讚凍齡，自1996年參選亞姐奪冠入行，至今美貌依舊，甚至魅力更勝當年。她當年拍攝多部電視劇，如《雪花神劍》、《美麗傳說》及《縱橫天下》等，更因被指外貌似梅艷芳，而得到內地電視劇《梅艷芳菲》出演機會，成功入屋，得到「翻版梅艷芳」的稱號。不知是否得愛情滋潤，現年49歲的她，猶如一位凍齡美魔女，從來沒有走樣，不知是否跟她的健康養生之道有關？

【陳煒｜凍齡美魔女】陳煒曾被稱「翻版梅艷芳」。(《梅艷芳菲》劇照)

【陳煒｜凍齡美魔女】陳煒自1996年參選亞姐奪冠入行。(《雪花神劍》劇照)

陳煒凍齡保養法一：每日兩餐、6點後不進食



要擁有健康和活力膚質，配合護膚品時，效用才能事半功倍。陳煒曾接受《01娛樂》專訪，分享自己放假時，都只會吃兩餐，食物都以清淡和簡單為主，「11點食第一餐，下午5點多便吃晚餐，都會是白粥等簡單食物，再加個自己煮的餸菜。」她更補充一定不會喝凍飲。由於兩餐時間都在8小時內進行，據書本《吃的科學》引述研究指出，在固定8小時內進食，較無制限飲食的，體形會更瘦和健康，因此陳煒的做法，有助維持窈窕身形。

【陳煒｜凍齡美魔女】陳煒身材不輸窕窈的炎明熹。(IG@alicechanwai)

陳煒凍齡保養法二：和暖蜜糖水、滋養湯水



不少藝人都曾提到，陳煒愛煮湯水養生，甚至會分享同劇組演員，照顧大家的健康。陳煒亦曾在節目《煒哥的味道》中，分享對煲湯的熱愛，指「飲滋潤湯水是令肌膚亮澤的根源。」除了湯水，陳煒亦會沖泡蜜糖水養聲美顏，同時幫助肌膚美白，讓她在各方面都能保持最佳狀態。她更提到蜜糖水要以暖水沖，若然使用熱水，則會減少蜜糖的功效。

【陳煒｜凍齡美魔女】陳煒飲食上非常健康。(IG@alicechanwai)

陳煒凍齡保養法三：飲食清淡、減少調味



要減少肌膚的壓力，便要在食物調味上忍忍口。陳煒平日飲食皆以清淡為主，儘量避免攝取高熱量及重味精食物，經常以簡單易製的蔬菜沙律為主，配以少量的糖、鹽或豉油就夠，不會額外再加任何調味料。

【陳煒｜凍齡美魔女】陳煒基本上都不加太多調味。(IG@alicechanwai)

陳煒凍齡保養法四：悠閒或舒展運動為主



飲食以外，女星們都會多做運動鍛鍊，陳煒也不例外。她曾言「不開工時去做運動」，非常勤力，間中亦到郊外走走，呼吸新鮮空氣之餘，亦能趁機減壓。若然整日留在家中做「宅女」，陳煒亦不會偷懶，會做簡單輕便的瑜伽或普拉提，舒伸身心，同時練出身形曲線。