日本手信｜6大必買包包：日本妹追捧手袋、這款為「日本愛馬仕」

日本手信——必買包包！日本作為時尚潮流尖端之一，日本當地衣著文化多變，潮流文化高度發展的日本街頭可見日系休閑、型格工裝、暗黑系、極端少女感蘿莉風格、古著風格等等應有盡有。



作為潮流文化高度發展，又注重品質、匠人工藝精神的日本，除了要到「名牌OUTLET」之外，大家不妨留意當地的設計師品牌，當中的服飾與手袋，實惠又美觀，送禮自用都十分合宜，今次《01女生》精選6個大獲好評的日本時尚品牌推薦！

日本手信推薦： 1. TSUCHIYA KABAN 土屋鞄製造所

有「日本愛馬仕」之稱的土屋鞄製造所，創立於1965年，多年來以職人手工皮革技術，從手工一針一線製作小學生書包開始，後來更將工藝技術加入日常使用的皮革手袋，以品質良好、舒適與堅固兼具的袋款。

土屋鞄製造所製造的手袋主打簡約、實用風格，從手提袋、菜籃袋、背囊到手機背包都有，用家可以不受年齡、性別限制使用。

日本手信推薦： 2. BUNZABURO 片山文三郎

日本必買推薦： 2. BUNZABURO 片山文三郎 （IG@bunzaburo）

偏愛特別造型的女生，一定不可以錯過 BUNZABURO（片山文三郎商店）！片山文三郎商店從京都1915年創業至今，以傳統的紮染工藝及獨特的藝術手袋著名，網絡上討論度十足，當中最熱賣的圓形手袋更被稱呼為「海膽袋」、「榴蓮袋」等。

品牌以聚酯滌綸緞布縫製的多功能手袋，十分有彈性及耐用，不放入任何東西時非常緊湊，亦可以輕易承受15公斤的重量。最獨特之處不單可以隨意折疊，更可以直接水洗，方便打理。除了手袋外，品牌亦將傳統紮染工藝以及解特材質造型融入服飾當中，相當具個性美學。

日本手信推薦： 3. KNT365

隨著ISSEY MIYAKE（三宅一生）帶起皺摺潮流後，不少品牌都相繼推出類似單品，KNT365 致力推廣環境保護及可持續發展，以3D編織機「無縫」編織而成，減省剪裁過程中浪費或產生多餘物料。

而可折疊、不易留摺痕的手提袋採用採用由回收塑膠瓶製成的聚酯纖維物料製造，皺摺設計配上斑斕的印花，由簡潔的單色到俏皮、可愛的心型、花朵都有，絕對能為造型加添童趣感！

日本手信推薦： 4. TOGA

TOGA 由 Yasuko Furuta 於 1997 年創立，以經典實驗性的無性別演繹設計而獲得了廣大好評，復古鈕扣以及標誌性的牛皮帶出龐克、華麗風格。

TOGA的變化魅力，不單將固有風格的涼鞋、牛津鞋以及芭蕾舞鞋重新演繹過後，帶出強烈個人風格，深受年輕一代歡心。品牌更將柔美、小巧的手袋都一一變身，顛覆成型格時尚面向，相信喜愛中性打扮、型格風的女生都會被它迷倒。

日本必買推薦： 5. SOUSOU

來自京都的設計品牌SOUSOU，相信不少人都能認出它們最具代表性的花色及數字，其中最知名的產品莫過於小巧、可愛的「地下足袋」。他們的產品從傳統服飾、鞋履、手袋到家居用品，都秉持相同精神，就是以獨特的織物紋樣，翻轉京都傳統印花美學，將傳統素材及技術融入現代生活。

SOUSOU不單珍惜日本匠人文化，更將其發揮得淋漓盡致，品牌一直積極與各地握有高超技藝的職人的工廠攜手合作，將一個個富有歷史意義的紋樣變得生動可愛，又將漸被遺忘或消逝的工藝技術重新演活，例如伊勢木棉、絞染、和菓子、和傘等等。

日本手信推薦： 6. Ball&Chain

日本必買推薦： 1. Ball&Chain（IG@ballandchain_official）

比起精細小巧、簡約設計的款式，日本女生普遍很願意嘗試鮮艷顏色配搭、大幅的圖案。而最近 Ball&Chain 飾有刺繡圖案的環保袋深受日本女生追捧，被稱為「令人打從心底想擁有的購物袋」，與普通環保袋不同的是， Ball&Chain 以大膽配色以及不同圖案造型營造出獨特風格，混搭起來不減時尚與高級感。

品牌想透過色彩鮮豔的大膽設計及產品的力量、為世間帶來元氣，以可持續、高撥水性的厚聚酯纖維素材打造出高品質設計與耐久性的購物袋，而袋上的圖案以刺繡方法表達，Ball&Chain 曾與不同設計師、本土品牌聯乘設計，例如COEL、DOUBLE STANDARD CLOTHING等。