首飾推薦Swarovski水晶手鏈、耳環款！$193起入手、腕錶激減$1000

【首飾｜Swarovski】首飾無論買來自用或送人，都是件開心幸福的事，而且還能點綴造型，為服飾增添獨特個性。不少女生喜歡水晶手鏈的閃爍，價錢亦較親民，予人輕奢感覺。適逢減價季節，不妨為辛勤工作的自己，送上一點小犒賞，讓自己更有動力上班。以下推薦12款Swarovski的減價水晶首飾，當中包括頸鏈、耳環、腕錶及擺設等，款式簡約舒適，盡顯高雅感覺。



首飾推薦Swarovski頸鏈、耳環款式1. Birthstone 鏈墜 HK$591（原價HK$985）

購買方法：Swarovski

鏈墜以生日石為靈感，將深藍色的Swarovski水晶，切割成多個平面，展示出耀眼的光芒。水晶簡單地以鍍白金色邊點綴，不會喧賓奪主，呈現出更純粹的美學。可以配襯淨色上衣或連身裙，打造出精神優雅的感覺。

【首飾｜Swarovski】Birthstone鏈墜 (Swarovski官網)

首飾推薦Swarovski頸鏈、耳環款式2. Stella 手鏈 HK$591（原價HK$985）

購買方法：Swarovski

以可愛的星星設計，綴以迷人的藍色Dancing Stone，展現出甜美活力。在星星鍍白金色塗層上，特別貼上長形和圓形水晶，折射出獨特的閃耀感覺。手鏈配以滑動式調整扣環，更能輕鬆佩戴。

【首飾｜Swarovski】Stella手鏈 (Swarovski官網)

首飾推薦Swarovski頸鏈、耳環款式3. Signum Y形項鏈 HK$990（原價HK$1,650）

購買方法：Swarovski

頸鏈以長帶設計，可以任意調較長度，更貼合想要的造型。鏈帶一方連著品牌標誌性的天鵝八角形吊牌，以海藍色水晶及密鑲水晶點綴，看來更為典雅，另一方則為海藍色寶石，適合高雅的造型。

【首飾｜Swarovski】Signum Y形項鏈 (Swarovski官網)

首飾推薦Swarovski頸鏈、耳環款式4. Millenia 手鏈 HK$1,680（原價HK$2,800）

購買方法：Swarovski

手鏈將八邊形梯式切割的Swarovski水晶串連，配合巧妙的鍍銠爪鑲設計，呈現出水晶的通透感覺，同時帶有藍調，以增添多分清新魅力。由於設計較簡單，可以疊戴其他款使用，以提升層次，展現出獨有魅力。

【首飾｜Swarovski】Millenia手鏈(Swarovski官網)

首飾推薦Swarovski頸鏈、耳環款式5. Solitaire 耳環 HK$349（原價HK$499）

購買方法：Swarovski

耳環款式經典，以清新藍色水晶，配搭鍍白金色承托，展現出低調優雅的閃爍感覺。耳環現時有7折優惠，較原價便宜150港元，即是350港元內就買到，非常值得買來點綴日常穿搭。

【首飾｜Swarovski】Solitaire耳環(Swarovski官網)

首飾推薦Swarovski頸鏈、耳環款式6. Stone 項鏈 HK$875（原價HK$1,250）

購買方法：Swarovski

頸鏈特別以雙環緊扣設計，上面綴有白色和藍色密鑲水晶，打造出簡約型格魅力。頸鏈設計較為中性，非常適合作為情侶頸鏈，低調地放閃。此外，在頸鏈的扣帶尾端，特別扣上品牌標誌性天鵝圖案，更添奢華和優雅感覺。

【首飾｜Swarovski】Stone項鏈 (Swarovski官網)

首飾推薦Swarovski頸鏈、耳環款式7. Ortyx 個性戒指 HK$1,160（原價HK$1,450）

購買方法：Swarovski

特別喜歡這個戒指款式，以簡單的幾何三角形，連成一個圓圈，配搭鍍銠環帶的線條設計，更顯出閃標和精緻感覺。戒指可以配襯其他款式，以展現出個性魅力。

【首飾｜Swarovski】Ortyx 個性戒指 (Swarovski官網)

首飾推薦Swarovski頸鏈、耳環款式8. 魔雪奇緣2 - 安娜 HK$2,660（原價HK$3,800）

購買方法：Swarovski

若然愛看《魔雪奇緣》的話，這款甚具收藏價值，利用多種水晶顏色堆疊，打造成立體的安娜（Anna）擺設，並仔細地雕刻出她的五官和手指。水晶的色調運用剛好，不用過於複雜，亦帶簡約感覺，締造出精緻的魅力。

【首飾｜Swarovski】魔雪奇緣2 - 安娜 (Swarovski官網)

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