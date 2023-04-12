消費券2023｜20款3千內名牌珠寶首飾推介！Dior、Gucci入門級之選

【消費券2023｜名牌珠寶首飾推介2023】新一期消費券將於4月16日派發第一期$3,000，不少女生都在考慮將消費券用在何處，$3,000用於入手名牌手袋或許不太足夠，但其實入手名牌首飾也是個不錯的選擇，3千有找即可入手GUCCI、Dior等名牌飾物，《01女生》為大家盤點10大3千以下入門級名牌珠寶首飾推介吧！



消費券2023｜名牌珠寶首飾推介1. Valentino Garavani VLogo Signature leather bracelet HK$2,400

Valentino 這款粉紅色皮革手鐲，採用了粉紅色小牛皮製造而成，配搭品牌標誌性的金色VLogo，散發出現柔美高雅氣質。

購買方法：FARFETCH

消費券2023｜名牌珠寶首飾推介1. Valentino Garavani VLogo Signature leather bracelet HK$2,400（FARFETCH 官網）

消費券2023｜名牌珠寶首飾推介2. Tory Burch Kira pearl earrings HK$1,305

Tory Burch 這款 Kira pearl earrings 是今季新品，採用垂吊設計配以珍珠細節，最後綴以品牌標誌，相當高貴優雅。

購買方法：FARFETCH

消費券2023｜名牌珠寶首飾推介2. Tory Burch Kira pearl earrings HK$1,305（FARFETCH 官網）

消費券2023｜名牌珠寶首飾推介3. Jil Sander rounded hoop earrings HK$1,995

Jil Sander 這款耳環採用了金色鍍金配以環形設計，綴以品牌標誌雕刻，設計雖然簡約但不失細節，配搭高貴晚裝或日常穿搭都能為造型加以點綴。

購買方法：FARFETCH

消費券2023｜名牌珠寶首飾推介3. Jil Sander rounded hoop earrings HK$1,995（FARFETCH 官網）

消費券2023｜名牌珠寶首飾推介4. Gucci GG stud earrings HK$2,200

Gucci 的 GG stud earrings 採用了品牌標誌性GG圖案，設計簡單俐落，同時突出了品牌的標誌，配搭日常休閒穿搭也相當適合。

購買方法：FARFETCH

消費券2023｜名牌珠寶首飾推介4. Gucci GG stud earrings HK$2,200（FARFETCH 官網）

消費券2023｜名牌珠寶首飾推介5. Jacquemus Les créoles Turbi Odd earrings HK$2,622

Jacquemus 的 Les créoles Turbi Odd earrings 故意設計出2邊耳環不對稱，一隻是品牌標誌性的字母「J」，另一隻則採用了超大的錘打螺旋，展現出品牌的大膽審美。

購買方法：FARFETCH

消費券2023｜名牌珠寶首飾推介5. Jacquemus Les créoles Turbi Odd earrings HK$2,622（FARFETCH 官網）

採用了超大的錘打螺旋，展現出品牌的大膽審美。（FARFETCH 官網）

消費券2023｜名牌珠寶首飾推介6. GUCCI Interlocking G吊墜項鍊 HK$2,900

GUCCI 這款 Interlocking G吊墜項鍊採用織紋飾面鏈條，配以紋銀Interlocking G吊墜，路帶型格感覺，尤其適合作為中性穿搭造型的配飾點綴。

購買方法：Zalora

消費券2023｜名牌珠寶首飾推介6. GUCCI Interlocking G吊墜項鍊 HK$2,900（GUCCI 官網）

消費券2023｜名牌珠寶首飾推介7. GUCCI 雙G耳環 HK$2,450

GUCCI 這款雙G耳環，以扭紋粗花邊呈現出品牌標誌性的雙G設計，看起來更具質感，加上採用了925仿古紋銀，略帶復古感覺。

消費券2023｜名牌珠寶首飾推介7. GUCCI 雙G耳環 HK$2,450（GUCCI 官網）

消費券2023｜名牌珠寶首飾推介8. GUCCI 雙G皮革手帶HK$2,400

GUCCI 這款手帶採用了黑色皮革，綴以金色飾面雙G搭扣，黑金配色更顯高貴，Interlocking G細節亦為手帶加以點綴。

消費券2023｜名牌珠寶首飾推介8. GUCCI 雙G皮革手帶HK$2,400（GUCCI 官網）

消費券2023｜名牌珠寶首飾推介9. Swarovski Stone 項鏈HK$1,250

Swarovski 這款 Stone 項鏈採用相扣圓環為設計重點，鍍玫瑰金色金屬與金色及透明密鑲Swarovski水晶，呈現出迷人的對比效果，散發出奢華優雅氣質。

購買方法：Swarovski

消費券2023｜名牌珠寶首飾推介9. Swarovski Stone 項鏈HK$1,250（Swarovski 官網）

消費券2023｜名牌珠寶首飾推介10. Swarovski Infinity 手鐲 HK$1,150

Swarovski 這款 Infinity 手鐲採用白金色鍍層及Swarovski水晶， 打造出「無盡」符號，另外以鍍白金色飾鏈配以Swarovski水晶點綴，為整體設計完美作結。

購買方法：Swarovski

消費券2023｜名牌珠寶首飾推介10. Swarovski Infinity 手鐲 HK$1,150（ Swarovski 官網）

消費券2023｜名牌珠寶首飾推介11. Swarovski Vittore 戒指 HK$1,650

Swarovski 的 Vittore 戒指，採用一排式水滴形白色Swarovski水晶，在光線下呈現出典雅亮麗的光彩效果，設計華麗但不太高調，作為日常配飾也相當適合。

購買方法：Swarovski

消費券2023｜名牌珠寶首飾推介11. Swarovski Vittore 戒指 HK$1,650（ Swarovski 官網）

消費券2023｜名牌珠寶首飾推介12. Swarovski Matrix 大圈耳環 HK$1,450

Swarovski 的 Matrix 大圈耳環設計精緻優雅，以鍍白金色作為底托，上面鑲滿了長方形切割仿水晶，心形的造型增添了優雅氣質。

購買方法：Swarovski

消費券2023｜名牌珠寶首飾推介12. Swarovski Matrix 大圈耳環 HK$1,450（ Swarovski 官網）

消費券2023｜名牌珠寶首飾推介13. Valentino Garavani VLogo Signature pearl stud earrings HK$2,400

珍珠耳環向來高貴氣質滿滿，Valentino 這款珍珠耳環，在珍珠上飾有品牌標誌性的金色Vlogo，頓時充滿獨有魅力！

購買方法：FARFETCH

消費券2023｜名牌珠寶首飾推介13. Valentino Garavani VLogo Signature pearl stud earrings HK$2,400（FARFETCH 官網）

消費券2023｜名牌珠寶首飾推介14. Valentino Garavani VLogo Signature stud earrings HK$2,400

不少女生在揀選耳環款式時，都會追求簡單俐落，方便配襯不同的穿搭造型，Valentino 這款 Garavani VLogo Signature stud earrings 就相當適合妳們，簡單地以黃銅打造出標誌性的VLOGO，設計且時尚！

購買方法：FARFETCH

消費券2023｜名牌珠寶首飾推介14. Valentino Garavani VLogo Signature stud earrings HK$2,400（FARFETCH 官網）

消費券2023｜名牌珠寶首飾推介15. Agnes B. Starlight Bracelet HK$1,290

Agnes B. 這款 Starlight Bracelet，採用了玫瑰金手鏈，相當優雅，再配以各種綴飾，包括品牌標誌，非常亮眼精緻。

購買方法：Zalora

消費券2023｜名牌珠寶首飾推介15. Agnes B. Starlight Bracelet HK$1,290（Zalora 官網）

消費券2023｜名牌珠寶首飾推介16. Dior DIO(R)EVOLUTION 戒指 HK$3,000

單單是「Dior」這個品牌已經散發著優雅誘人魅力，這款 DIO(R)EVOLUTION 戒指採用了金色飾面金屬製造而成，戒指上展現出「DIOR」標誌，再配合水晶釘鑲加以點綴！

消費券2023｜名牌珠寶首飾推介16. Dior DIO(R)EVOLUTION 戒指 HK$3,000（Dior 官網）

消費券2023｜名牌珠寶首飾推介17. LOUIS VUITTON LV Twiggy 戒指 HK$2,700

這款 LV Twiggy 戒指採用了金屬外框，正中則以尖形Monogram花卉圖案與LV Circle標誌精緻交織在一起，設計精緻優雅，加上3千有找即可入手！

消費券2023｜名牌珠寶首飾推介17. LOUIS VUITTON LV Twiggy 戒指 HK$2,700（LOUIS VUITTON 官網）

消費券2023｜名牌珠寶首飾推介18. PANDORA 節日雪花串飾及手鏈套裝 HK$2,198

PANDORA 的手鏈深受不少女生喜愛，以可以自由配搭為最大特色，這款手鏈套裝包含了Pandora Moments 滑扣蛇形手鏈及節日雪花串飾，大家亦可自行加配不同串飾，打造獨一無二的配飾。

消費券2023｜名牌珠寶首飾推介18. PANDORA 節日雪花串飾及手鏈套裝 HK$2,198（PANDORA 官網）

消費券2023｜名牌珠寶首飾推介19. Diamanti Per Tutti Miracle Necklace HK$2,200

Diamanti Per Tutti 這款 Miracle Necklace 綴以東方鏤空圖案的吊墜，飾有7顆白色鑽石，能為時尚造型加以點綴，散發出迷人氣質。

消費券2023｜名牌珠寶首飾推介19. Diamanti Per Tutti Miracle Necklace HK$2,200（Diamanti Per Tutti 官網）

消費券2023｜名牌珠寶首飾推介20. Diamanti Per Tutti Unchain Bracelet HK$2,860

Diamanti Per Tutti 這款 Unchain Bracelet 採用了鎖鏈設計，鏈上鑲嵌了15顆標誌性的白鑽，能作為時尚造型中的亮眼點綴。

消費券2023｜名牌珠寶首飾推介20. Diamanti Per Tutti Unchain Bracelet HK$2,860（Diamanti Per Tutti 官網）