閨密首飾10推薦：Swarovski精緻、Pandora別具意義 客製化夠貼心

閨密首飾｜情侶間喜歡配戴飾物表愛意，閨密間同樣可以！每次遇到漂亮新品總會想起對方，甚至會一起入手同款衣服、手袋，在聚會時約定一起穿，拍出比情侶照更讓人羨慕的閨密照，但大家有沒有入手同款的閨密飾物，除了能無時無刻戴著，更可象徵情誼！這次《01女生》為大家集10款閨密首飾，當中有不少提供客製化設計，更能展現出獨一無二的友誼！



閨密首飾推薦1｜JIA JIA + NET SUSTAIN Birthstone 14-karat gold beaded bracelet HK$1,570

購買方法：NET-A-PORTER

在閨密生日可以為她送上有著誕生石的手鏈，JIA JIA的14K金串珠手鍊，共有12款顏色可供選擇，每一種顏色都代表著不同月份的誕生石，可為閨密和自己挑選專屬月份的手鏈。此外，手鏈是14k黃金鑄造而成，並有延長鏈節以調節貼合度，非常貼心！

閨密首飾推薦2｜STONE AND STRAND Initial 14-karat gold pearl bracelet HK$2,295

購買方法：NET-A-PORTER

STONE AND STRAND的Initial14金珍珠手鍊，共推出26款供選擇，每一款是不同的英文字母，大家可以因應閨密的名字首字母或具意義單字為她挑選，定必是一份充滿意義的禮物。手鍊是由14k黃金手工鑄造而成，串有三顆乳白色珍珠和一個字母吊飾，精緻好看！

閨密首飾推薦3｜Swarovski Infinity手鐲 鍍玫瑰金色調 HK$1,150/鍍白金色 HK$1,150

購買方法：Swarovski

Swarovski的Infinity手鐲採用疊戴的設計，由一隻手鐲配一條幼手鏈，這樣不僅展現出女性的知性優雅，也能突顯手臀線條纖幼。手鐲中間飾有「無盡」的符號，並鑲滿白色Swarovski水晶，矚目耀眼；而幼手鏈則有典雅亮麗的Swarovski水晶，同樣閃爍動人。這款Infinity手鐲並共推出兩款，分別是鍍玫瑰金色調及鍍白金色，都是溫柔典雅款式，最適合與摯友一起戴上！

閨密首飾推薦4｜Pandora PANDORA MOMENTS 友誼珠寶系列心形扣蛇形手鏈 HK$1,599；相之連心雙吊飾 HK$699

Pandora 的 PANDORA MOMENTS珠寶系列，以經典的心形串飾重新回歸，並帶來更出眾的設計，最肯合與閨密一同佩戴象徵著友誼的珠寶。其中「相之連心雙吊飾」是包括一顆小巧的玫瑰金心形吊飾和一個較大的銀鏤空心形，吊飾以如熔融金屬的流麗線條，象徵兩顆心相遇和交融。兩顆吊飾均鑄刻「Born to love」字樣，兩者可一起配戴，或分贈予好友，令對方感受到時刻相伴的心意。

閨密首飾推薦5｜Dior Clair D Lune 手鏈 HK$3,300

同樣喜歡時尚的好朋友，可以選擇這款Clair D Lune手鏈。手鏈採用銀色飾面金屬幼鏈帶的中央刻有白色水晶「CD」標誌，設計簡約又雋永典雅，很適合每日配戴。

閨密首飾推薦5｜Dior Clair D Lune 手鏈 HK$3,300（圖片來源：Dior官網）

閨密首飾推薦6｜diri necklace L 客製刻字鈦鋼頸鏈 HK$200

這款項鏈以圓融的心型作吊墜，小巧精緻同時又溫柔可愛，而且可以刻上對你有特別意義文字符號，創造出你與閨密獨一無二的首飾。而這款項鏈共推出了三款，分別是玫瑰金色、金色及銀色，都是很有質感的顏色。

閨密首飾推薦6｜diri necklace L 客製刻字鈦鋼頸鏈 HK$200（Pinkoi）

閨密首飾推薦7｜diri sunset series客製刻字鈦鋼手鏈 HK$180

這款採用了1mm的盒子形手鏈，手鏈重點放在幼細方形帶弧形，更貼合手腕，再配上柔和色調的絲線，很顯氣質！這款手鏈鏈身推出了三款顏色，分別是玫瑰金色、金色及銀色；而絲線的色調目前網站有兩款供選擇：米色配玫瑰粉、粉色配玫瑰粉，都是可以自由配搭，很適合作為閨密首飾！

閨密首飾推薦7｜diri sunset series客製刻字鈦鋼手鏈 HK$180（Pinkoi）

閨密首飾推薦8｜周大福「迪士尼公主」系列 18K玫瑰色黃金美鑽珍珠吊墜HK$2,300/18K白色黃金美鑽珍珠項鍊 HK$$5,500

周大福「迪士尼公主」系列首飾以多位公主的故事為靈感，化作別具意義的首飾，更有對方寵成公主的甜蜜意思。在「迪士尼公主」系列項鏈的設計也是充滿美好和浪漫氣息，吊墜以公主標誌的皇冠造型，配上美鑽及珍珠，象徵著恒久不變的友誼。項鏈推出了兩個款式，分別是18K玫瑰色黃金和18K白色黃金，最適合與好友一起配戴！

閨密首飾推薦8｜周大福「迪士尼公主」系列 18K玫瑰色黃金美鑽珍珠吊墜HK$2,300/18K白色黃金美鑽珍珠項鍊 HK$$5,500（周大福）

閨密首飾推薦9｜Adela Jewellery可客製天然水晶・月亮石手鏈 HK$216

近幾年很流行配戴水晶，而水晶除了串珠式手鏈外，還可以有很多不同的設計，其中就有很適合與閨密啲一起配戴的。這款月亮石手鏈的水晶本身就有助佩戴散發吸引人的魅力，與人關係更融洽，而手鏈分別推出了玫瑰金和銀色兩款，還有客製化加上字母吊牌，更具個人特色！

閨密首飾推薦9｜Adela Jewellery可客製天然水晶・月亮石手鏈 HK$216（Pinkoi）

閨密首飾推薦10｜混色皮革鑲嵌手鐲 HK$319

如果與閨密平日的穿搭風格相差很大的話，可以選擇這款手鐲！這手鐲設計偏型格，內裡會鑲嵌兩色皮革，而皮革顏色共27色供自由搭配，手鐲則有玫瑰金色、金色及黑色供選擇。此外，手鐲還可以刻具意義的文字，刻字還有金色、銀色、銅色或是熱壓，絕對可以創造出獨一無二的閨蜜手鐲！

閨密首飾推薦10｜混色皮革鑲嵌手鐲 HK$319（Pinkoi）