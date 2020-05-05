「韓劇」成為不少女生生活中不可或缺的事情之一，劇中女角的穿搭造型亦成了潮流範本。在服裝、手袋以外，又怎少得首飾這部份？尤其是近來的話題劇更是一大指標，當中有貴價首飾，亦有適合小資女的款式，值得一看！

《The King：永遠的君主》：奢華之選

鄭恩彩於劇中選擇法國珠寶品牌Boucheron的珠寶。（《The King：永遠的君主》劇照）

《The King：永遠的君主》為李敏鎬久違3年的回歸作，故未開播已受到一班粉絲關注。除女主角金高銀外，飾演首位女總理的鄭恩彩亦意外爆出，成為另一亮點。由於劇中身份地位特殊，故所佩戴的首飾亦有一定的份量，鄭恩彩於劇中選擇法國珠寶品牌Boucheron的珠寶，品牌走頂級奢華路線，配合鑲鑽設計獨特時尚且百搭，價錢約由HK$20,000至HK$200,000不等。其中，鄭恩彩則戴上Nature Triomphante系列Plume de Paon孔雀羽毛玫瑰金耳環與戒指，亦有戴上Serpent Bohème系列白金鑽石吊墜耳環，溢發端莊、奢華的一面。

《夫妻的世界》：簡約小資款式襯托無害感造型

韓素希於劇內選擇了J.ESTINA耳環。（《夫妻的世界》劇照）

《夫妻的世界》出軌、報復情節引來極大徊響，韓素希於劇內的無害感小心機造型多以韓國設計師品牌的出品打造而成。然而，她於劇中所佩戴的首飾亦不例外，大部份亦是選自於韓國本土飾品品牌，例如她於正印金喜愛碰面時就選擇了J.ESTINA耳環，以大小梅花形狀結合而成，祖母綠色配合碎鑽以及14K玫瑰金包邊設計，呈現恰到好處的女人味，價格則為KRW270,000（約HK$1,715）。

韓素希於《夫妻的世界》劇中亦時常選擇Haesoo.L的飾品，亦不時會出現於其他不同劇集當中。品牌於2016年成立，產品多由925純銀打造，簡約百搭的款式以及親民價錢（KRW32,000至KRW75,000；約HK$203至HK$476）成功受到韓國女生喜愛。韓素希於劇中佩戴的其中一款耳環價格為KRW44,000（約HK$279），亦是由925純銀製成，玫瑰金色配合半圓的簡約設計，與劇中刻意打造的清純造型十分配襯，低調散發時尚氣息。

《愛的迫降》：水晶款不失奢華感

孫藝珍於《愛的迫降》選擇了Swarovski的飾品。（《愛的迫降》劇照）

孫藝珍於《愛的迫降》當中的造型曾造就熱話，無論是服裝還是手袋大多都是名牌出品。不過，她於劇中的飾品則選擇了「貼地」的Swarovski的飾品，大部份款式均選擇了鍍白金色與玫瑰金色，而其中一款則較為特別，羽毛裝飾揉合了黑色密鑲Swarovski水晶及玫瑰金色鍍層，配襯女性化甚至型格的打扮均十分合適。孫藝珍所佩戴的款式價位約在HK$699至HK$899，相當親民，而且襯托起名牌服裝亦不失奢華感；不過，大部份款式已於官方網站顯示為缺貨，想要入手的女生或要再等待一下了。