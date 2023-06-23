CHANEL夏季打造美人魚般海洋氛圍！沙灘系列添Y2K時尚

CHANEL夏季2023｜隨著夏天來臨，CHANEL推出全新Coco Beach 2023系列，展示夏日的色彩和活力。相較悠閒度假氛圍，CHANEL增添多分陽光活力，感覺甜美迷人得來，盡展個性時尚。全新系列特別注入不同圖案和質感，同時揭示今季多個流行元素，以下整理出當中4個，包括大熱的Y2K及珍珠元素。



CHANEL夏季系列2023流行元素1. Y2K 星形手袋

近年的CHANEL服飾設計，都注入不少Y2K元素，如早前的2024早春系列大騷中，便加入漸變色手袋。在今次的Coco Beach 2023系列，CHANEL巧妙地糅合經典和時尚，如鮮艷色調、字母圖案及低腰褲等，其中最為顯眼的，便是以整齊的粗黑線條，排列而成的星形圖案，看來注目和醒神，並在圖案上加上雙C標誌，透露出細緻和奢華感覺。

CHANEL夏季2023｜在今次的Coco Beach 2023系列，CHANEL以整齊的粗黑線條，排列而成的星形圖案，看來注目和醒神。(Theo Wenner/ CHANEL)

除了圖案，還有可愛的海星手袋，以黑色藤織而成，並運用特別的手法，提升海星的立體輪廓，看來更具玩味。手袋特別配襯經典鏈帶，營造出優雅氛圍，同時設有長短帶，方便搭襯不同的造型。

CHANEL夏季系列2023流行元素2. 首飾注入小美人魚氛圍

一般的Y2K時尚，除了鮮艷奪目色彩，還可大玩初期的復古元素，以大型的重金屬，展示出真我格言。要配搭金屬色，珍珠的高雅氛圍，正好平衡出中性感覺，以剛強的輪廓，襯搭柔美的氣質，更具時下獨立女生的魅力。除了珍珠款式，首飾系列亦有貝殼等海洋元素，塑造出小美人魚的感覺，別具海邊度假的舒適感覺。

CHANEL夏季2023｜CHANEL以剛強的金屬輪廓，襯搭柔美的珍珠氣質，猶似小美人魚的海洋感覺。(Theo Wenner/ CHANEL)

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CHANEL夏季系列2023流行元素3. 低調的平底拖鞋

全新CHANEL Coco Beach 2023系列走慵懶時尚路線，就連鞋子都全設計成平底舒適感覺。設計基本以低調為主，搭襯經典的鏈帶扣，感覺帶幾分奢華，同時提升整體造型的一致感。另一款則以輕奢的絨面質感，綴以品牌雙C標誌，打造出精緻優雅的魅力。

CHANEL夏季2023｜全新CHANEL Coco Beach 2023系列走慵懶時尚路線，就連鞋子都全設計成平底舒適感覺。(Theo Wenner/ CHANEL)

CHANEL夏季系列2023流行元素4. 名媛風軟綿質感

要締造優雅魅力同時，增添悠閒氛圍，CHANEL運用了舒適的絨面和毛茸設計，展現出啞緻的亮澤，以及毛巾般的軟綿，締造出慵懶氛圍。在整個系列中，不少服飾都使用毛巾材質，配合經典的設計，打造出高雅魅力，重回到千禧時代的名媛風格。

CHANEL夏季2023｜在整個系列中，不少服飾都使用毛巾材質，重回到千禧時代的名媛風格。(Theo Wenner/ CHANEL)