Dior夏季限定Dioriviera 10+重點新品！一覽全球佈置釋放甜美典雅

Dior夏季系列｜每年一度的Dioriviera夏季限定系列，已經正式登場！今年繼續由Dior創意總監Maria Grazia Chiuri操刀，透過迷人的粉紅和灰色調，迎來充滿清新和甜美的夏日氛圍。系列圖案以經典的Toile de Jouy為主軸，描繪動物和大自然風光，領導大家展開一趟舒適的森林旅途。以下精選10多款重點新品，水桶袋只需6,100港元便能入手！



素來愛以童趣和科幻作設計靈感的Dior，在2018年開始重新演繹18世紀法國洛可可風格的朱伊紋，糅合經典和時尚，打造出全新的Toile de Jouy圖案，同時將世界各地的Dior門店，改造成悠閒度假風格，予人放鬆充電的清新氛圍。今次Dior模仿熱帶地方環境，加入栩栩如生的動物堆沙雕刻，締造出優雅的度假風情。

Dior夏季系列｜Dior每年一度的Dioriviera夏季限定系列，已經正式登場！(Dior提供)

素來愛以童趣和科幻作設計靈感的Dior，在2018年開始重新演繹18世紀法國洛可可風格的朱伊紋，糅合經典和時尚，打造出全新的Toile de Jouy圖案，同時將世界各地的Dior門店，改造成悠閒度假風格，予人放鬆充電的清新氛圍。今次Dior模仿熱帶地方環境，加入栩栩如生的動物堆沙雕刻，締造出優雅的度假風情。

Dior夏季限定Dioriviera系列2023重點新品一：Dior DiorTravel 小袋 HK$6,100

若然預算不多，可以考慮這款水桶袋，以典雅圖案點綴整個造型，並在中間位置繡有標誌性的Christian Dior Paris，打造出獨特的品牌風格。手袋設有可拆卸的皮革手帶，方便手提出門，而且容量也不差，較一般錢包大一點，可擺放簡單的隨身物。

Dior夏季系列｜Dior DiorTravel 小袋 (Dior官網)

Dior夏季限定Dioriviera系列2023重點新品二：中碼 DiorTravel 拉鏈小袋 HK$4,950

手袋較為實用，與A4大小差不多，因此袋面呈現的圖案會更多，更顯出夢幻和華麗的感覺。同樣飾有Christian Dior Paris標誌，並設有拉鏈，無論手提或放入大袋時，都更為方便。

Dior夏季系列｜中碼 DiorTravel 拉鏈小袋 (Dior提供)

Dior夏季限定Dioriviera系列2023重點新品三：大碼 Dior Book Tote HK$27,500

提到Toile de Jouy圖案，都會聯想到Book Tote，就像一塊大畫布，將優雅夢幻的圖案，仔細地一一描繪。今次也不例外，運合粉紅和灰色調，締造出復古和甜美感覺。手袋設有3個大小，特別推薦最大款式，可以收納大量物品，非常適合作運動或海邊手袋。

Dior夏季系列｜大碼 Dior Book Tote (Dior提供)

Dior夏季限定Dioriviera系列2023重點新品四：Dior Toile de Jouy Sauvage Dior 絲綢上衣HK$6,700

隨著復古熱潮，不少人都愛運用絲巾來打造服飾，其中入膊上衣款式，更能打造出健康性感風格。絲綢上衣採用後方打結設計，除了可以展露背部，蝴蝶結也是今季流行的元素，非常適合配襯Y2K的款式。

Dior夏季系列｜Dior Toile de Jouy Sauvage Dior 絲綢上衣 (Dior官網)

Dior夏季限定Dioriviera系列2023重點新品五：Dior Toile de Jouy Sauvage 紗籠 HK$4,400

若然出海或到沙灘，紗籠絕對是件不錯的單品，可以收起部分性感，並隱約展露長腿，散發誘人魅力，同時也可隨時轉換用法，當作披肩或頸巾使用。紗籠以純棉製作，上面綴有品牌標誌，結合捲邊設計，打造悠閒的度假風情。

Dior夏季系列｜Dior Toile de Jouy Sauvage 紗籠 (Dior提供)

Dior夏季限定Dioriviera系列2023重點新品六：Dior Dioriviera 短袖毛衣 HK$11,000

除了Toile de Jouy圖案，Dioriviera系列亦加入水手元素，在粉紅色針織貼身毛衣上，以簡單的灰色間紋，打造夏日風情。上衣亦織有品牌標誌，以及標誌式的幸運星，看來更具特式，展現出優雅和活力的時尚。

Dior夏季系列｜Dior Dioriviera 短袖毛衣 (Dior提供)

Dior夏季限定Dioriviera系列2023重點新品七：Dioriviera 單件式泳衣 HK$8,100

夏季系列當然不少得泳衣，這款以單件式平腳設計，加上Toile de Jouy Reverse圖案，締造出復古魅力。泳衣以V領剪裁，增添性感，同時可視覺上修飾身材，讓整個人看來更為纖長，而交叉背帶更可展現背部線條，締造優雅而性感的氛圍。

Dior夏季系列｜Dioriviera 單件式泳衣 (Dior提供)

Dior夏季限定Dioriviera系列2023重點新品八：瑜伽墊連肩背帶 HK$7,700

近年各大品牌都增設運動系列，把高級時尚融入日常，因此Dior今次將圖紋印上瑜伽墊上，好讓運動時心情更為暢快，並設有肩背帶，以方便收納和㩦帶。

Dior夏季系列｜瑜伽墊連肩背帶 (Dior官網)

Dior夏季限定Dioriviera系列2023重點新品九：D-Bobby Toile de Jouy Reverse 窄檐漁夫帽 HK$7,800

為遮擋熾熱的陽光，不少人都選戴漁夫帽，締造慵懶和悠閒的感覺。這款縫有特別的Toile de Jouy圖案，並以翻轉顏色增添玩味，打造出活力感覺。

Dior夏季系列｜D-Bobby Toile de Jouy Reverse 窄檐漁夫帽 (Dior提供)

Dior夏季限定Dioriviera系列2023重點新品十：Dior Toile de Jouy Sauvage Dior 絲綢飾帶 HK$3,400

若想紮起頭髮，增添清涼感覺，可以選擇配搭這款絲綢飾帶，打造出復古的民族風格，展現出活力和可愛的一面。相較頭箍，個人傾向頭帶，由於較有彈性，穿戴時會更加舒適，同時散發優雅的感覺。

Dior夏季系列｜Dior Toile de Jouy Sauvage Dior 絲綢飾帶 (Dior提供)

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▼▼▼ Dior在美國比華利山酒店的Dioriveiera夏季限定系列佈置 ▼▼▼

▼▼▼ Dior在土耳其愛琴海度假城鎖博德魯姆（Bodrum）的Dioriveiera夏季限定系列佈置 ▼▼▼

▼▼▼ Dior在義大利卡布里島的Dioriveiera夏季限定系列佈置 ▼▼▼

▼▼▼ Dior在其他地區的夏季限定系列佈置 ▼▼▼