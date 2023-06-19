LV By The Pool系列洋溢度假風情！7款藍白配色新品5千起入手

LV手袋2023！踏入夏日，各大時尚品牌都紛紛推出度假風系列，讓女生們盡享夏日風情！LV最近亦推出了2023「LV By The Pool」夏日限定系列，品牌今年把藍白色調Monogram及馬賽克圖紋融入經典手袋設計之中，設計細節精緻優雅，尤其適合為海灘度假感穿搭造型加以點綴！



Louis Vuitton手袋2023｜LV最近推出了2023「LV By The Pool」夏日限定系列，品牌今年把藍白色調Monogram及馬賽克圖紋融入經典手袋設計之中！（LV 官網）

LV手袋2023【1】Néonoé BB HK$ 19,900

水桶包袋型精緻可愛，令一眾女生難以抗拒，加上其散發的休閒感，絕對是度假風穿搭中的最佳配飾！而LV的Néonoé BB水桶包一向令一眾女生爭著入手，今次品牌在奶油色調的帆布上綴上藍色調粉彩色Giant Monogram印花圖案，單單是藍白配色已經充滿了度假悠閒氣息，加上猶如水彩般的Monogram圖案加以點綴，呈現出柔和又細緻的色調變化，再配合手柄及襯裡的Monogram花卉印花圖案細節，只能說一句：「怎能不入手」？

Louis Vuitton手袋2023｜Néonoé BB HK$ 19,900（LV 官網）

手柄及襯裡的馬賽克圖紋細節！（LV 官網）

LV手袋2023【2】Neverfull MM HK$ 20,300

LV的另一款經典袋款 Neverfull MM，喜歡實用性高的大手袋的女生們就千萬不要錯過！同樣以奶油色調帆布製造而成的 Neverfull MM，袋上也同樣綴上粉彩色的LV標誌及標誌性的 Monogram花卉圖案，而手袋頂部的飾邊、手柄及側綁帶就飾滿了藍白色調 Monogram花卉印花圖案作為點綴，手袋亦配有可拆式拉鏈小型收納包，方便收納零碎小物。容量大的設計可讓女生擺放所有個人物品，作為上班包或假日到海灘時使用都非常適合！

Louis Vuitton手袋2023｜Neverfull MM HK$ 20,300（LV 官網）

手袋頂部的飾邊、手柄及側綁帶就飾滿了藍白色調 Monogram花卉印花圖案作為點綴。（LV 官網）

LV手袋2023【3】Capucines BB HK$ 55,000

Capucines BB 也稱得上是LV的標誌性袋款之一，喜歡沉實而不失小細節的女生們，LV By The Pool 系列中的 Capucines BB 就最適合你了！手袋採用夏日亮麗色調的Taurillon皮革製造而成，綴以淺藍色的LV Logo，織物拼皮革寬肩帶及皮革襯裡均綴有今季標誌性的瓷磚圖案，為手袋加以點綴！袋款百搭易襯，無論搭配正式上班服，還是悠閒度假風穿搭都絕無違和感，反而替穿搭造型大大加分！

Louis Vuitton手袋2023｜Capucines BB HK$ 55,000（LV 官網）

織物拼皮革寬肩帶及皮革襯裡均綴有今季標誌性的瓷磚圖案，為手袋加以點綴！（LV 官網）

LV手袋2023【4】Wapity Case HK$6,250

隨身包 Wapity Case 功能多多，容量寬敞又實用，可當作化妝袋使用！在今個 LV By The Pool 系列中，品牌把粉彩色印花圖案元素注入經典的 Wapity Case 中，綴有特大的 Monogram印花圖案，再配以Monogram花卉圖案飾邊及襯裡，另外配有可拆式腕帶，上面同樣綴滿了藍白色調馬賽克圖紋，令度假風主題更加突出！

Louis Vuitton手袋2023｜Wapity Case HK$6,250（LV 官網）

小袋子配有可拆式腕帶，上面同樣綴滿了藍白色調馬賽克圖紋，令度假風主題更加突出！（LV 官網）

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