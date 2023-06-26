馬拉松優惠15折起！精選10大夏日易襯鞋款:$139起買人氣波鞋/涼鞋

馬拉松優惠15折起！馬拉松Marathon Sports主打潮流運動及休閒鞋履，集合了各大運動品牌產品，是不少女生入手運動時尚時的首選！馬拉松現正進行夏日祭年中優惠慶典，多款運動服、熱賣波鞋、涼鞋款式等超過500件產品激減低至15折，《01女生》今次就為大家精選10大抵買女裝鞋款！



馬拉松優惠｜抵買女裝鞋款1：PUMA Smash V2 女裝球鞋 $199（原價：$499）

購買方法：馬拉松

PUMA Smash V2 女裝球鞋採用了柔軟鞋面及抓地橡膠外底，穿起來更加舒適自在，加上球鞋設計簡約但時尚，可以搭配不同的穿搭造型，適合各種場合穿着！

馬拉松官網減價2023｜抵買女裝鞋款1：PUMA Smash V2 女裝球鞋 $199（原價：$499）（馬拉松 官網）

馬拉松優惠｜抵買女裝鞋款2：New Balance 237 女裝球鞋 $279（原價：$699）

購買方法：馬拉松

New Balance 推出的鞋款不論男女也喜愛，這款 237 女裝球鞋完美結合經典風格及誇張細節，加大的N字品牌標誌、EVA緩震中底、波浪型外底及不對稱橡膠包邊設計，加上灰紫配色夢幻，迷倒一眾少女生！

馬拉松官網減價2023｜抵買女裝鞋款4：New Balance 237 女裝球鞋 $279（原價：$699）（馬拉松 官網）

馬拉松優惠｜抵買女裝鞋款3：PUMA Sportie 女裝涼鞋 $139（原價：$359）

踏入夏日，天氣變得炎熱侷促，挑選一對時尚、透氣且具功能性的涼鞋款式變得尤其重要！流線型設計搭配有厚度的中底，令雙腳看起來更修長，彈性綁帶設計有助自行調節至最貼服及舒適的鬆緊度，再配合夢幻繽紛的拼色設計，優雅又時尚！

購買方法：馬拉松

馬拉松官網減價2023｜抵買女裝鞋款3：PUMA Sportie 女裝涼鞋 $139（原價：$359）（馬拉松 官網）

馬拉松優惠｜抵買女裝鞋款4：PUMA Karmen 女裝球鞋 $239（原價：$599）

PUMA 的 Karmen 女裝球鞋，採用了增高厚底設計，有助為女生們修飾腳型，突顯修長美腿，同時也是小個子女生的恩物！全黑色鞋面配合焦糖色的橡膠底設計，略帶型格及率性感！

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馬拉松官網減價2023｜抵買女裝鞋款4：PUMA Karmen 女裝球鞋 $239（原價：$599）（馬拉松 官網）

馬拉松優惠｜抵買女裝鞋款5：New Balance Fresh Foam X More Trail v2 女裝登山鞋 $479（原價：$1,199）

除了日常休閒鞋款外，大家也不妨趁著減價入手一對功能性鞋款！New Balance 的 Fresh Foam X More Trail v2 女裝登山鞋具有甚佳的緩震效果，配以透氣且保護性高的防砂石網跟鞋面，為女生們在遠足登生時提供極緻的舒適度！

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馬拉松官網減價2023｜抵買女裝鞋款5：New Balance Fresh Foam X More Trail v2 女裝登山鞋 $479（原價：$1,199）（馬拉松 官網）

馬拉松優惠｜抵買女裝鞋款6：Altra Torin 6 女裝跑步鞋 $499（原價：$1,299）

Altra Torin 6 是深受不少女生喜愛的跑鞋系列，採用「零足跟差 Balanced Cushioning™️」設計，為女生提供赤足跟腳感，鞋頭設計更加是依照人類腳形製作，提高了平衡及舒適度！另外，跑鞋採用了專利物料製造，帶來輕盈、舒適、透氣的穿著體驗！

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馬拉松官網減價2023｜抵買女裝鞋款6：Altra Torin 6 女裝跑步鞋 $499（原價：$1,299）（馬拉松 官網）

馬拉松優惠｜抵買女裝鞋款7：Keen Newport H2 女裝涼鞋 $479（原價：$950）

Keen 的涼鞋款式相信不必多提，大家也知道它們都是功能性與時尚感兼備之選！這款 Newport H2 女裝涼鞋水陸兩用，EVA 鞋墊為足弓提供良好的承托力及舒適感，多向式凹凸深坑鞋底亦能提供高度抓地力，適合用於水上或陸上各類戶外活動！

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馬拉松優惠｜抵買女裝鞋款8：Adidas Racer Tr21 女裝球鞋 $229（原價：$599）

Adidas 致力把跑鞋的運動風格融入至日常造型之中，令跑鞋不只適合在跑步時穿着，搭配日常穿搭造型也能打造出不一樣的時尚感！這款 Racer Tr21 採用了輕量中底設計，能帶來全日避震腳感，皮革及網布鞋面舒適透氣之餘，皮革細節更為鞋款增添了時尚感！

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馬拉松官網減價2023｜抵買女裝鞋款8：Adidas Racer Tr21 女裝球鞋 $229（原價：$599）（馬拉松 官網）

馬拉松優惠｜抵買女裝鞋款9：Birkenstock Arizona Essentials Eva 女裝拖鞋 $339（原價：$550）

Birkenstock 的 Arizona Essentials Eva 女裝拖鞋採用了品牌標誌性的雙帶設計，配合防水質料設計，無論日常外出還是到泳池、海灘都適合穿着，加上鞋款暈染色彩的設計，充滿夏日感，今個夏日絕對需要入手一對！

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馬拉松優惠｜抵買女裝鞋款10：Adidas Adilette Lite 中性拖鞋 $149（原價：$299）

拖鞋是夏日必備的鞋款，如果大家追求簡約、舒適、休閒的話，不妨考慮下入手 Adidas 這款Adilette Lite 中性拖鞋！採用超柔軟鞋床及鞋面印有 adidas 三葉的簡約設計，配合夢幻粉藍配色，實在令人難以抗拒，鞋款為中性款式，可以跟另一半一同入手，作為情侶裝！

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