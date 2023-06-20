涼鞋推薦｜名牌涼鞋減價低至3折！10大鞋款休閒不失高雅感$850起

【涼鞋推薦2023｜NET-A-PORTER減價2023】來到夏日，天氣炎熱又潮濕，不少女生都會選擇換上一雙透氣又舒適的涼鞋！涼鞋款式不只是休閒造型，只要選對了一對時尚感與功能性兼備的涼鞋款式，穿梭日常約會正式場合也絕對沒問題！市面上亦有不少厚底涼鞋款式，助妳輕鬆增高顯長腿，休閒得來亦高雅感！



英國精品購物網站NET-A-PORTER現正進行夏日優惠，多款時尚單品都有折扣優惠，其中多款涼鞋款式都激減低至3折，CHLOÉ、LOEWE、JIMMY CHOO等品牌鞋款都有激減！立即看看10款減價涼鞋款式推介！

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涼鞋推介1. JIMMY CHOO Dellena 100 logo-appliquéd leather-trimmed woven raffia espadrille wedge sandals HK$3,983（原價：HK$5,690）

購買方法：NET-A-PORTER官網

每逢夏日，籐編單品都成為大熱款式，不少時尚品牌都會把籐編元素注入手袋、鞋履等時尚單品設計之中，JIMMY CHOO 也不例外！品牌推出的這款厚底高跟涼鞋就採用了天然拉菲草編織製造而成，鞋跟位置亦綴上了「JC」皮革貼花，為鞋履加以點綴，用作搭配夏日休閒穿搭，盡顯度假風情！

NET-A-PORTER減價2023｜涼鞋推介：JIMMY CHOO Delena 100 logo HK$3,983（原價：HK$5,690）（NET-A-PORTER 官網）

涼鞋推介2. JW ANDERSON Chain-embellished leather slippers HK$2,730（原價：HK$3,900）

購買方法：NET-A-PORTER官網

誰說涼鞋一定是走休閒風？JW ANDERSON 這款涼鞋就以典雅的設計細節，告訴大家穿涼鞋一樣可以不失高貴大方感！JW ANDERSON 採用柔滑的黑色皮革製造了這鞋款，鞋上綴以金色大鍊條細節，增添時尚高雅感！

NET-A-PORTER減價2023｜涼鞋推介：JW ANDERSON Chain-embellished leather slippers HK$2,730（原價：HK$3,900）（NET-A-PORTER 官網）

涼鞋推介3. LOEWE Logo-embossed leather slippers HK$2,975（原價：HK$5,950）

購買方法：NET-A-PORTER官網

LOEWE手袋精緻獨特就眾所周知，但品牌推出的鞋履款式也同樣值得入手！這款皮革拖鞋採用圓頭設計，鞋面印上了品牌標誌性的 Anagram 標誌，低調時尚！

NET-A-PORTER減價2023｜涼鞋推介：LOEWE Logo-embossed leather slippers HK$2,975（原價：HK$5,950）（NET-A-PORTER 官網）

涼鞋推介4. CHLOÉ Braided leather sandals HK$4,830（原價：HK$6,900）

購買方法：NET-A-PORTER官網

Chloé推出的時尚單品往往都充滿波西米亞風韻，向來鍾情於Chloé的女生們也自自然然對鞋款充滿期待！這款涼鞋採用黑色柔軟皮革製造而成，鞋底則採用了粗麻花編織厚底設計，能在走路時發揮緩衝作用，為女生帶來無比舒適感。

NET-A-PORTER減價2023｜涼鞋推介：CHLOÉ Braided leather sandals HK$4,830（原價：HK$6,900）（NET-A-PORTER 官網）

涼鞋推介5. CHLOÉ + NET SUSTAIN Owena leather platform sandals HK$5,880（原價：HK$8,400）

購買方法：NET-A-PORTER官網

除了上述的涼鞋款式外，CHLOÉ另一款防水台涼鞋也值得入手！鞋款綴以金色鉚釘和拋光搭扣小細節，令鞋子整體感覺更顯時髦！涼鞋亦設防水台鞋底，輕鬆打造出增高效果，矯個子女生不妨考慮入手！

NET-A-PORTER減價2023｜涼鞋推介：CHLOÉ + NET SUSTAIN Owena leather platform sandals HK$5,880（原價：HK$8,400）（NET-A-PORTER 官網）

涼鞋推介6. TOD'S Gomma Pesante chain-embellished leather mules HK$3,419.50（原價：HK$4,885）

購買方法：NET-A-PORTER官網

穆勒鞋款近年深受女生喜愛，露出後腳跟的設計方便易穿，而且大大增加透氣感，穿起來更覺舒適！以意大利手工高級質感而聞名時尚品牌 TOD'S，這款涼鞋則採用了光滑皮革製造而成，鞋面飾有品牌標誌性的金色鏈條，頓時增添了高級感，上班或出席正式場合時穿著也無不妥！

NET-A-PORTER減價2023｜涼鞋推介：TOD'S Gomma Pesante chain-embellished leather mules HK$3,419.50（原價：HK$4,885）（NET-A-PORTER 官網）

涼鞋推介7. JIL SANDER Leather platform sandals HK$4,851（原價：HK$6,930）

購買方法：NET-A-PORTER官網

來自德國的 Jil Sanders，以極簡的設計打造出時尚而優雅的單品，這款涼鞋就採用了黑色皮革製造而成，沒有太多花巧細節，單單使用搭扣尼龍袢帶及齒紋鞋底，但正因為這樣簡約的設計，令涼鞋更顯摩登時髦。齒紋鞋底更具防滑與增高效果，功能性、時尚感兼備。

NET-A-PORTER減價2023｜涼鞋推介：JIL SANDER Leather platform sandals HK$4,851（原價：HK$6,930）（NET-A-PORTER 官網）

涼鞋推介8. 3.1 PHILLIP LIM Freida leather platform sandals HK$2,537.50（原價：HK$3,625）

購買方法：NET-A-PORTER官網

3.1 Phillip Lim 這款厚底涼鞋採用柔軟的黑色皮革製造而成，淨色設計百搭易襯，輕鬆搭配不同時尚單品，打造出各種時尚穿搭造型！鞋款採用柔軟但具支撐力的鞋型設計，看起來像枕頭般鬆軟，感覺療癒，配合4.5cm厚底，舒適得來亦能增高，幫助打造修長美腿！

NET-A-PORTER減價2023｜涼鞋推介：3.1 PHILLIP LIM Freida leather platform sandals HK$2,537.50（原價：HK$3,625）（NET-A-PORTER 官網）

涼鞋推介9. THE ROW Canal satin slides HK$2,160（原價：HK$7,200）

購買方法：NET-A-PORTER官網

THE ROW 這款拖鞋採用緞布製造而成，盡顯奢華高級感，搭配高貴、正式服飾也並無違和感！鞋底配有襯墊，走路時為你帶來無備舒適感！加上現可以3折價錢入手，實在沒有不收的理由。

NET-A-PORTER減價2023｜涼鞋推介：THE ROW Canal satin slides HK$2,160（原價：HK$7,200）（NET-A-PORTER 官網）

涼鞋推介10. PORTE & PAIRE Quilted leather slides HK$850（原價：HK$1,700）

購買方法：NET-A-PORTER官網

Porte & Paire 這款厚底涼鞋採用柔軟皮革製造而成，綴有絎縫紋理的交叉寬袢帶為涼鞋增添時尚細節，鞋款同樣百搭易襯，輕鬆打造不同時尚造型。