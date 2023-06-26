CHANEL頸鍊｜以工藝結合串珠　為Y2K帶來新搭配風格！5大項鏈推介

CHANEL 2022/23 Métiers d'art 工坊系列，選在讓人意想不到的非洲塞內加爾首都達卡（Dakar）舉辦。而Métiers d’Art工坊系列細緻的工藝，不僅體現在服裝和手袋上，在珠寶首飾上亦是相當矚目，這次品牌將Y2K風重要元素串珠，結合此系列的細緻工藝，打造一系列極具質感的串珠首飾。



CHANEL首飾推介1. 短項鏈 HK$17,700

近年Y2K風格熱潮不斷，其中珍珠、星星圖案都是重點元素。CHANEL這款短項鏈就運用了金色金屬、白色玻璃珍珠及水晶，並用層層堆疊方式呈現，三排的珍珠中間混有金色小珠及星星水晶，更顯華麗。項鏈中間即是大大的CHANEL經典雙C標誌，以閃爍的水晶呈現，讓人無法移開視線。

CHANEL首飾推介1. 短項鏈 HK$17,700（CHANEL）

CHANEL首飾推介2. 項鏈 HK$32,800

CHANEL另一款同樣運用金屬、白色玻璃珍珠及水晶的項鍊，也是不容錯過！項鍊由大小不一的白色珍珠組成，而這次珍珠特別在於珍珠上會米色的紋路，再與華麗的金屬交織，更顯高雅。此外這款項鏈更綴有兩條長鍊，也是由大小不一珍珠組成，鍊尾還各自飾有CHANEL經典雙C標誌。

CHANEL首飾推介2. 項鏈 HK$32,800（CHANEL）

CHANEL首飾推介3. 長項鏈 HK$23,200

CHANEL這次Métiers d’Art工坊系列，不僅將白色珍珠作為元素，橙色、紅杰色、粉藍色等鮮艷的玻璃珍珠，也是被運用得淋漓盡致。這款以橙色珠作主調的長項鏈，定必這季最出彩首飾之一，以形態不一橙色珠配上金練，中間再飾有數間CHANEL經典雙C標誌，是一款能為日常或OL上班打扮增添亮眼點的首飾。

CHANEL首飾推介3. 長項鏈 HK$23,200（CHANEL）

CHANEL首飾推介4. 短項鏈 HK$8,500

CHANEL的這款粉藍色珍珠短項鏈，玩味性十足！短項鏈以亮澤度十足的粉藍色玻璃珍珠串起，有別於其他的塑膠製串珠，這款無論品質還是外形都是充滿高級感。此外，粉藍色的鍊身再配上由黑色水間組成的CHANEL經典雙C標誌，碰撞出與眾不同質感，是一款相當特別的首飾。

CHANEL首飾推介4. 短項鏈 HK$8,500（CHANEL）

CHANEL首飾推介5. 項鏈 HK$14,500

CHANEL另一款以粉藍色珍珠作主調項鏈，70年代復古味更濃厚。項鏈以粉藍色玻璃珍珠與黑色水晶不斷交錯呈現，其中更有小小的CHANEL經典雙C標誌，元素相當豐富。而項鍊間則是較大的雙C標誌，同樣以黑色水晶為素材，再分別綴有三條短短的粉藍色珍珠，更添層次感。