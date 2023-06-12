CHANEL旗下Maison Michel首推手袋：2千起入手！曾被老佛爺大讚

「帽子界CHANEL」手袋HK$2,790可以入手？它是CHANEL集團旗下的帽子品牌Maison Michel，於今個夏天首次推出手袋，但產品取材有別於市場上常見的皮革，而是以製作raffia草帽的方法和技術衍生出來手袋，將品牌的工藝和特色發揮得更淋漓盡致。Maison Michel目前已推出數款手袋，當中有不少可見CHANEL的風格，大家又會不會想入手呢？



（IG@maisonmichel）

Maison Michel被稱為「帽子界CHANEL」

CHANEL集團旗下的帽子品牌Maison Michel，是於1936年法國巴黎，由一位帽子工藝設計師Auguste Michel所創立，原是製帽工藝坊。品牌早期就已經曾為CHANEL、DIOR、SAINT LAURENT設計帽款及頭飾配件，直到1996年正式被CHANEL收購，成為集團旗下的帽子品牌，其中最為人熟悉就是高貴又優雅風蕾絲髮箍，其後更推出棒球帽、毛呢紳士帽等，所以亦被稱為「帽子界CHANEL」。

Maison Michel曾被老佛爺大讚（IG@maisonmichel）

Maison Michel曾被老佛爺大讚

Maison Michel的取材相當有創意，像是麥稈、綢緞、絨毛等，仿佛隨手可得的物料都能成為品牌設計師的下一個作品的用料，難怪已故的「老佛爺」Karl Lagerfeld都多次讚賞Maison Michel的手工藝，曾言：「沒有其他公司能比他們，更擅長修飾毛氈或修剪麥稈草帽。」

英國著名女演員Emma Watson戴著Maison Michel白色草編帽，配上Ralph Lauren全白色三件套西裝，幹練又突顯出她獨特的魅力（Twitter@Ralph Lauren）

Maison Michel備受名人們喜愛

Maison Michel除了會為CHANEL製帽外，於2006年起開始推出自家品牌的帽子發售，其中寬邊帽和草帽都是品牌的大熱經典款，獲一眾歐美名人喜愛，包括：美國樂壇天后Lady Gaga、時尚超模Kate Moss、英國著名女演員Emma Watson等，都是品牌忠實粉絲。早前MIRROR成員姜濤曾於在CHILL CLUB演唱中，一時興起扔下台的禮帽，也是Maison Michel的經典Virginie寬檐帽，價值HK$6,200，難怪當時的工作人員要急著尋回！

Maison Michel手袋系列設計獨特

擅於製帽的Maison Michel首次推出手袋系列，但有別於其他品牌，它們所推出的手袋並非以常見的皮革製成，而是以Raffia草帽的製作方法及技術衍生出。而手袋的造型亦是保留經典及人氣款的特色，像是貓耳造型手袋、圓球型手袋等，亦有備受女生喜愛的水桶袋。但數到最特別的定必是LIZA RAFFIA CRESCENT手袋，設計獨特亮眼，配上珍珠鏈後更添幾分精美。

Maison Michel手袋系列由HK$2,790起

Maison Michel首次的推出手袋系列，定價由HK$2,790起，甫上架，就有不少網民提到該品牌的手袋很有CHANEL風格，難怪會被稱為「帽子界CHANEL」。作為CHANEL旗下的品牌，相信由設計到產品品質都有很大程度保證，加上現時大部分手袋都是以草編方式製作，充滿渡假風，很適合作為夏日手袋！