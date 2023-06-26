The Idol 4大經典服裝：瑜伽服可輕鬆入手、最新舞台裝性感升級

The Idol《偶像漩渦》由播出的第一集就話題不斷，其中就以女主Lily-Rose Depp以及韓國女團BLACKPINK成員Jennie，她們性感火辣演出吸引不少關注及爭議，甚至已經被腰斬、不會再推出第二季的消息。在不斷的熱議中，《偶像漩渦》（The Idol）的播出成為了眾人焦點，尤其是Jennie和Lily-Rose Depp每次出場時的穿搭，都被問是哪個品牌的服裝。以下就為大家整理了劇中經典場面中，Jennie和Lily-Rose Depp的服裝品牌！



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1. Alo Yoga「SEAMLESS RIBBED BRA」HK$‌960 / 「3" HIGH-WAIST AIRLIFT SHORT」HK$‌1,060

BLACKPINK Jennie於《偶像漩渦》（The Idol）第一集熱舞片段中，一播出就引起不少話題，而Jennie跳舞時身穿的簡約輕鬆瑜伽服，也很讓人留下深刻印象。這套瑜伽服是來自美國運動品牌Alo Yoga，以極約及透氣舒適的布料，備受不少人喜愛。Jennie身穿的「SEAMLESS RIBBED BRA」及「3" HIGH-WAIST AIRLIFT SHORT」，都是該品牌熱銷產品。

2. DIDU 「MINI MESH BRA」€113（約HK$959）

在《偶像漩渦》（The Idol）飾演女主角Jocelyn的Lily Rose-Depp，於首集便以超性感的黑色內衣現身，展現出極具魅力的姿態。而這套內衣是來自新晉時尚品牌DIDU，2019年才創立，旋即被眾時尚達人喜愛，像是BLACKPINK成員Rose、Dua Lipa等名人都曾身穿。

而Lily Rose-Depp所穿著的是DIDU2022春夏系列的「MINI MESH BRA」，內衣的兩條長肩帶交錯扣上，可變換成不同造型，內衣上還印有同色的DIDU monogram﹐更添性感魅力。

3. Aya Muse 訂製連身裙

在《偶像漩渦》（The Idol）劇中，Lily Rose-Depp與Jennie一起出現在Tedros的俱樂部時，以一身透視的藍色連身裙現身，展現約隱約現的另類性感。這款連身裙是來自美國時裝品牌Aya Muse，是專為女性而設的品牌，以大膽、奢華的設計來呈現女生們各種的美麗。

而Lily Rose-Depp所身穿的訂製連身裙，以貼身親膚的半透明布料製成，將她的迷人的氣息發揮得淋漓盡致。

Aya Muse 訂製連身裙（IG@theidol）

4. Nusi Quero 訂製服

在《偶像漩渦》（The Idol）第三集中，Lily Rose-Depp換上火辣紫紅色舞台裝，而Jennie則換上粉色系舞台裝，分別與舞者們貼身熱舞。

而這兩套性感得舞台裝都是來自美國小眾設計師品牌品牌Nusi Quero特別訂製的，品牌特別之處是捨棄傳統布料，以3D打印技術製造出與眾不同的金屬服飾，帶來獨特前衛的服裝。劇集出現的兩套舞台裝也是如此，把鏤空透視與前衛結合，讓Lily Rose-Depp和Jennie在舞台上﹐呈現出獨樹一幟的魅力。