American Eagle減價｜指定款式一律6折！泳衣、無痕內褲夏日必收

American Eagle減價指定款式一律6折！美國潮流服飾品牌American Eagle及旗下的休閒服飾品牌Aerie推出的休閒型格時尚單品深受女生喜愛！American Eagle 官方網店現正進行夏季大減價，近乎全網商品均有6折優惠，人氣牛仔褲、女裝上衣、夏日泳衣及內衣等都激減，立即看American Eagle 8大精選6折時尚單品推介！



American Eagle減價2023｜超高腰破洞喇叭牛仔褲 HK$534（原價：HK$890）

購買方法：American Eagle 官網

牛仔褲是女生衣櫥必備的時尚單品，一年四季、各種場合都百搭易襯。American Eagle推出的牛仔褲向來深受女生喜愛，亦是品牌的大賣單品，而這款AE超高腰破洞喇叭牛仔褲，採用高腰及喇叭剪裁，有助修飾腿形。

American Eagle減價2023｜AE超高腰破洞喇叭牛仔褲 HK$534（原價：HK$890）（American Eagle 官網）

American Eagle減價2023｜鏤空 T 恤 HK$114（原價：HK$190）

購買方法：American Eagle 官網

每逢夏日，都可以大膽嘗試不同的配色穿搭，不妨入手幾件不同顏色的上衣搭配一下！這款AE 鏤空 T 恤採用羅紋面料，能為整體造型提升質感，鏤空及繫帶細節更加大大增添時尚感！

American Eagle減價2023｜AE 鏤空 T 恤 HK$114（原價：HK$190）（American Eagle 官網）

American Eagle減價2023｜短身刺繡度假風恤衫 HK$264（原價：HK$440）

購買方法：American Eagle 官網

AE 短身刺繡度假風恤衫，衫上綴有花朵刺繡，為上衣增添了時尚細節，充滿度假風情！正面雙鈕扣設計，可以單穿或作為外搭穿著。

American Eagle減價2023｜AE 短身刺繡度假風恤衫 HK$264（原價：HK$440）（American Eagle 官網）

American Eagle減價2023｜正面綁結開襟冷衫 HK$264（原價：HK$440）

購買方法：American Eagle 官網

網狀上衣近年大受女生歡迎，網狀設計時尚又透氣，春夏也很適合。這款開襟冷衫設正面綁結設計，增添了時尚細節，可搭配背心作為內襯，打造具層次感的穿搭造型。

American Eagle減價2023｜AE 正面綁結開襟冷衫 HK$264（原價：HK$440）（American Eagle 官網）

American Eagle減價2023｜Aerie 闊羅紋帶鋼圈一件頭泳衣 HK$294（原價：HK$490）

購買方法：American Eagle 官網

踏入夏日，又到了陽光與海灘的好時機，也是時候入手一件靚靚泳衣到海灘或船P時打卡。American Eagle 旗下的休閒服飾品牌 Aerie 推出的泳衣充滿設計細節，這款一件頭泳衣採用闊羅紋面料，具質感之餘也散發著可愛氣質。

American Eagle減價2023｜Aerie 闊羅紋帶鋼圈一件頭泳衣 HK$294（原價：HK$490）（American Eagle 官網）

American Eagle減價2023｜Aerie 闊羅紋鏤空單肩圓環一件頭泳衣 HK$294（原價：HK$490）

購買方法：American Eagle 官網

另外這款連身泳衣也值得入手，同樣採用闊羅紋面料製造而成，大熱圓環及鏤空設計充滿設計細節，展現腰線有助修飾線條，更散發著性感優雅氣質，淺藍配色亦充滿清新海洋感，穿上它出席夏日派對，成為全場焦點。

American Eagle減價2023｜Aerie 闊羅紋鏤空單肩圓環一件頭泳衣 HK$294（原價：HK$490）（American Eagle 官網）

American Eagle減價2023｜Aerie Real Power 佩斯利蕾絲集中型無鋼圈胸圍 HK$234（原價：HK$390）

購買方法：American Eagle 官網

Aerie 除了推出泳衣外，也主打內衣產品，其中的無鋼圈胸圍更加大受女生歡迎！這款無鋼圈胸圍綴以蕾絲細節，散發著奢華高雅氣質，交叉背帶提高了承托力，配合無鋼圈設計，帶來舒適的穿著體驗。

American Eagle減價2023｜Aerie Real Power 佩斯利蕾絲集中型無鋼圈胸圍 HK$234（原價：HK$390）（American Eagle 官網）

American Eagle減價2023｜Aerie無痕半包臀內褲（3件組） HK$114（原價：HK$190）

購買方法：American Eagle 官網

在穿著緊身裙、貼心褲時，擔心內褲邊現形導致尷尬，就建議入手一套無痕內褲！這款 Aerie無痕半包臀內褲1套3件，流暢不收邊設計，在貼身褲內能完美隱形，採用柔軟輕盈、吸水布料，就算因天氣炎熱冒汗，都感到舒適、乾爽。