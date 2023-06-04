泳衣推薦2023｜10款泳衣船P海灘打卡必備　比堅尼、連身款超顯瘦

泳衣推薦2023｜炎炎夏日，當然要相約閨密好友到海灘跟陽光玩遊戲！不論是船P還是到海灘都必備一套打卡泳衣，設計迷人之餘，亦要有助功妙地藏起鬼祟肉，即便來不及瘦身減肥，也能自信示人，盡情打卡！《01女生》就為大家盤點10款打卡顯瘦泳衣推介，立即入手一套準備迎接夏日派對吧！



泳衣推薦2023｜打卡顯瘦泳衣1：Calvin Klein Multi Ties One Shoulder Swimsuit HK$790

購買方法：Calvin Klein

要做到顯瘦效果，完美藏起鬼祟肉，揀選一件連身款泳衣就最適合不過！Calvin Klein 的內衣款式受歡迎就人所共知，但原來泳衣款也同樣別具特色！泳衣採用繫帶設計，性感又優雅，單肩領口展現性感鎖骨位置，相當迷人！

泳衣推薦2023｜打卡顯瘦泳衣：Calvin Klein Multi Ties One Shoulder Swimsuit HK$790（Calvin Klein 官網）

泳衣推薦2023｜打卡顯瘦泳衣2：Calvin Klein CK Oone Warped Monogram 低圓領連身泳衣 HK$790

購買方法：Calvin Klein

不只有老花手袋經典時尚，將 Monogram 融入泳衣設計之中同樣是時尚感十足！這款低圓領連身泳衣綴滿了CK Monogram 印花，別具識別性，加上黑色配色帶點型格感，穿上出席夏日派對必定成為全場焦點！

泳衣推薦2023｜打卡顯瘦泳衣：Calvin Klein CK Oone Warped Monogram 低圓領連身泳衣 HK$790（Calvin Klein 官網）

泳衣推薦2023｜打卡顯瘦泳衣3：Calvin Klein Intense Power Triangle Bikini Top HK$490

購買方法：Calvin Klein

Calvin Klein這款比堅尼上衣，採用高光澤羅紋材質製造而成，泳衣下方採用了 Calvin Klein 標誌性彈性底帶，盡展品牌的標誌性，Calvin Klein粉絲們今個夏日不得不收這款了！

泳衣推薦2023｜打卡顯瘦泳衣：Calvin Klein Intense Power Triangle Bikini Top HK$490（Calvin Klein 官網）

泳衣推薦2023｜打卡顯瘦泳衣4：JACK WILLS Plunge Front Swimsuit £27.99（HK$270）

購買方法：JACK WILLS

英國時尚品牌Jack Wills，英倫風的時尚設計風靡不少年輕女生！這款 Plunge Front Swimsuit 採用深V領口及超高褲腳設計充滿小心機，更可以突顯身材曲線，展現好身材！

泳衣推薦2023｜打卡顯瘦泳衣：JACK WILLS Plunge Front Swimsuit £27.99（HK$270）（JACK WILLS 官網）

泳衣推薦2023｜打卡顯瘦泳衣5：JACK WILLS Asymmetric Cut Out Swimsuit £27.99（HK$270）

購買方法：JACK WILLS

JACK WILLS 的另一款連身泳衣 Asymmetric Cut Out Swimsuit 的設計細節同樣充滿小心機，先是不對稱的剪裁相當亮眼，露一邊側腰設計展現腰線，加上一字肩設計時尚又優雅！

泳衣推薦2023｜打卡顯瘦泳衣：JACK WILLS Asymmetric Cut Out Swimsuit £27.99（HK$270）（JACK WILLS 官網）

泳衣推薦2023｜打卡顯瘦泳衣6：JACK WILLS Cartmore Tie Front Bikini Top £19.99（HK$195）

購買方法：JACK WILLS

碎花可說是夏日不可或缺的元素，JACK WILLS 這款比堅尼上衣採用了繽紛色彩配合碎花設計，充滿夏日風情！泳衣採用V領剪裁、低圓背及粗肩帶設計，亮眼吸晴，用作打卡拍照超上鏡！

泳衣推薦2023｜打卡顯瘦泳衣：JACK WILLS Cartmore Tie Front Bikini Top £19.99（HK$195）

泳衣推薦2023｜打卡顯瘦泳衣7：Love, Bonito Rue Gingham One Piece Swimsuit HK$339

購買方法：Love, Bonito

Love, Bonito 這款連身泳衣採用方格印花設計，配合淡淡的配色清新淡雅！方形領口及大膽的後背鏤空設計，散發出知性氣質，穿上後頓時化身成氣質女神！

泳衣推薦2023｜打卡顯瘦泳衣：Love, Bonito Rue Gingham One Piece Swimsuit HK$339（Love, Bonito 官網）

泳衣推薦2023｜打卡顯瘦泳衣8：Love, Bonito Elaina Two-Piece Swimsuit in Summer Playthings HK$319

購買方法：Love, Bonito

Love, Bonito 的兩件裝泳衣，印上了活力感印花，簡約得來不平凡！圓形領口及高腰褲腳設計正好用作修飾身形，顯瘦效果滿分！

泳衣推薦2023｜打卡顯瘦泳衣：Love, Bonito Elaina Two-Piece Swimsuit in Summer Playthings HK$319（Love, Bonito 官網）

泳衣推薦2023｜打卡顯瘦泳衣9：Aerie 光澤感珠地布 V 字鋼圈鏤空一件頭泳衣 HK$490

購買方法：American Eagle

Aerie by American Eagle 於今個夏日推出了一系列新款活力感夏日泳衣，每款都各有特色，值得入手！這款一件頭泳衣採用 Glimmery 光澤布料製造而成，散發著清新感覺，側面鏤空細節亦令人很心動！

泳衣推薦2023｜打卡顯瘦泳衣：Aerie 光澤感珠地布 V 字鋼圈鏤空一件頭泳衣 HK$490（Aerie 官網）

泳衣推薦2023｜打卡顯瘦泳衣10：Aerie 掛頸無肩帶圓環比堅尼上衣 HK$340

購買方法：American Eagle

Aerie 的掛頸無肩帶圓環比堅尼上衣，單單看到夢幻的淺藍配色已經令人難以抗拒，與泳池、海水尤其合襯，實在想不到不收的理由，另外亦採用了大熱的圓環設計，設計時尚別具細節感！

泳衣推薦2023｜打卡顯瘦泳衣：Aerie 掛頸無肩帶圓環比堅尼上衣 HK$340（Aerie 官網）