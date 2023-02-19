穿瑜伽褲逛街被男友斥難看惹熱議！怕內褲邊現形 必備7款無痕內褲

【瑜伽褲｜無痕內褲推介】瑜伽褲穿搭向來備受爭議，而且反應兩極，有些人覺得瑜伽褲舒適方便，作為日常外出穿搭都沒甚麼大問題，但有人就覺得這樣穿尷尬又難看。最近就有網民在 Dcard 討論區上吐苦水，指近日愛上的運動穿搭被男友狠批，直指她穿瑜伽褲時會有「內褲痕」及「駱駝蹄」，被批難看、丟臉。

其實穿瑜伽褲的確是一門學問，如果不想內褲邊現形這麼尷尬，就可以考慮選用無痕內褲，市面上推出了不少無痕內褲款式，《01女生》為大家盤點7大無痕內褲推介，下次穿上瑜伽褲時就不怕男友批難看了吧！



瑜伽褲穿搭向來備受爭議，而且反應兩極！（_alyciac＠IG）

穿瑜伽褲逛街被男友斥難看惹熱議

女生穿瑜伽衫褲出門向來引起廣泛討論，因為瑜伽服飾過於貼身，很容易出現私密處現形的情況，使人尷尬，所以有不少網民對於出街穿瑜伽服這舉動表示不解，令這議題一直備受爭議！

早前就有網民在Dcard討論區上發帖文，指出男友最近對她愛上的運動穿搭表示反感。這位女網民表示，她最近養成了去健身室的習慣，有時運動前後實在懶得多帶一套衣服更換，所以跟男友約會時就會直接穿上「運動內衣、瑜珈褲、運動鞋搭配一件上衣或小外套就出門」，方便她約會後就直接到健身室做運動。

怎料，男友對她這樣的裝扮表示極度反感，狠批她「這樣穿很難看、丟臉」，又指穿上瑜伽褲會令「內褲痕」及「駱駝蹄」現形，面對男友的批評，令樓主感到相當生氣！

早前有網民在Dcard討論區上發帖文，指出男友最近對她愛上的運動穿搭表示反感。（_alyciac＠IG）

7款無痕內褲女生必備 $59起入手擊退尷尬

其實不論是作為運動穿搭還是日常外出穿搭，內褲痕及駱駝蹄現形這煩惱確實困擾著不少女生，如果想避免尷尬，無痕內褲可能可以幫到大家！無痕內褲採用一片式剪裁，比起普通內褲更加透薄，即使在外面穿上再貼身的褲子，也不顯內褲痕跡。《01女生》就為大家盤點7款無痕內褲推介！

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