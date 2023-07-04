Levi's減價2023｜網店減價折上折抵過半價！上衣、牛仔褲等$97起

Levi's減價低至半價折上折！牛仔是一年四季都適合、永不過時的時尚元素，Levi's的牛仔單品出名款式多，而且相當耐穿，向來都大受女生歡迎。Levi's網店現正進行年中優惠，精選產品激減5折起再折上折，最平$97就可以買到一件時尚單品，大家千萬不要錯過！



Levi's網店年中減價，多款時尚上衣、牛仔褲、牛仔外套等都有折扣優惠，精選產品除了激減低至5折之外，買滿2件有額外75折、買4件額外65折，以超抵價錢即可入手到時尚百搭單品，《01女生》立即為大家精選8件抵買產品推介！

Levi's減價2023｜LEVI'S® MADE & CRAFTED® 日本製 HIGH LOOSE 高腰直腳牛仔褲 HK$1,399 （原價：HK$1,999）

購買方法：Levi's官網

LEVI'S® MADE & CRAFTED®系列重新演繹了工裝細節和樸實的色調，直腳剪裁配以高腰設計有助突顯長腿效果，同時展現出90年代的復古風格。

Levi's減價2023｜LEVI'S® MADE & CRAFTED® 日本製 HIGH LOOSE 高腰直腳牛仔褲 HK$1,399 （原價：HK$1,999）（Levi's官網）

LEVI'S® MADE & CRAFTED® 日本製 HIGH LOOSE 高腰直腳牛仔褲



原價：HK$1,999

單件7折：HK$1,399

2件額外75折：HK$1,049

4件額外65折：HK$909



Levi's減價2023｜LEVI'S® MADE & CRAFTED®女士高腰直腳牛仔褲 HK$559（原價：HK$1,399）

購買方法：Levi's官網

這款牛仔褲採用再生牛仔布製造而成，直腳褲管剪裁配合高腰版型，再加上褲腳摺疊細節，呈現出拼色的細節盡顯簡約時尚感。

Levi's減價2023｜LEVI'S® MADE & CRAFTED®女士高腰直腳牛仔褲 HK$559（原價：HK$1,399）（Levi's官網）

LEVI'S® MADE & CRAFTED®女士高腰直腳牛仔褲



原價：HK$1,399

單件4折：HK$559

2件額外75折：HK$419

4件額外65折：HK$363



Levi's減價2023｜LEVI'S® MADE & CRAFTED® 女士 TYPE II 牛仔褸 牛仔外套 HK$1,019（原價：HK$1,699）

購買方法：Levi's官網

除了牛仔褲款之外，LEVI'S的牛仔外套都值得入手！踏入夏天，有時出入冷氣地方時，都需要一件時尚外套搭配一下，這款牛仔褸款式，採用了獨特的褶皺細節及兩個翻蓋口袋設計，配合寬鬆及加長的外套版型更顯時尚感。

Levi's減價2023｜LEVI'S® MADE & CRAFTED® 女士 TYPE II 牛仔褸 牛仔外套 HK$1,019（原價：HK$1,699）（Levi's官網）

LEVI'S® MADE & CRAFTED® 女士 TYPE II 牛仔褸 牛仔外套



原價：HK$1,699

單件6折：HK$1,019

2件額外75折：HK$764

4件額外65折：HK$662



Levi's減價2023｜LEVI'S® MADE & CRAFTED® 女士 BELL SHIRT 恤衫裙 HK$849（原價：HK$1,699）

購買方法：Levi's官網

這款襯衫連身裙注入了品牌標誌性的冬小麥水彩潑墨印花設計，時尚得來又帶點夏日感，尤其適合作為夏日休閒穿搭穿著，可以扣上鈕扣單穿或配搭內襯開鈕穿著，打造出不同風格的時尚造型。

Levi's減價2023｜LEVI'S® MADE & CRAFTED® 女士 BELL SHIRT 恤衫裙 HK$849（原價：HK$1,699）（Levi's官網）

LEVI'S® MADE & CRAFTED® 女士 BELL SHIRT 恤衫裙



原價：HK$1,699

單件5折：HK$849

2件額外75折：HK$637

4件額外65折：HK$552



Levi's減價2023｜LEVI'S® 女士 TANNER SCRUNCHIE 連衣裙 HK$419（原價：HK$699）

購買方法：Levi's官網

夏天來臨，衣櫥當然少不了一修度假感飄逸長裙，Levi's這款TANNER SCRUNCHIE 連衣裙，胸前採用了打褶設計，下擺配有荷葉邊，充滿設計細節，輕鬆打造出郊遊甜美造型。

Levi's減價2023｜LEVI'S® 女士 TANNER SCRUNCHIE 連衣裙 HK$419（原價：HK$699）（Levi's官網）

LEVI'S® 女士 TANNER SCRUNCHIE 連衣裙

原價：HK$699

單件6折：HK$419

2件額外75折：HK$314

4件額外65折：HK$272



Levi's減價2023｜LEVI'S® 女士針織背心 HK$419（原價：HK$599）

購買方法：Levi's官網

小背心同樣是夏日衣櫥的必備單品，這款針織背心修身剪裁及圓領設計時尚優雅，穿起來相當顯瘦，針織設計令背心簡約得來不平凡，而且百搭易襯。

Levi's減價2023｜LEVI'S® 女士針織背心 HK$419（原價：HK$599）（Levi's官網）

LEVI'S® 女士針織背心

原價：HK$599

單件7折：HK$419

2件額外75折：HK$314

4件額外65折：HK$272



Levi's減價2023｜LEVI'S® 女士寬鬆OVER尺寸D圖案 ROADTRIP T-SHIRT HK$149（原價：HK$299）

購買方法：Levi's官網

T-SHIRT永遠不嫌多，這款採用寬鬆版型設計的T-SHIRT，以仿舊古著色彩作為設計重點，款式百搭易襯，穿起來也很舒適。

Levi's減價2023｜LEVI'S® 女士寬鬆OVER尺寸D圖案 ROADTRIP T-SHIRT HK$149（原價：HK$299）（Levi's官網）

LEVI'S® 女士寬鬆OVER尺寸D圖案 ROADTRIP T-SHIRT

原價：HK$299

單件5折：HK$149

2件額外75折：HK$112

4件額外65折：HK$97



Levi's減價2023｜LEVI'S® FRESH 女士燈芯絨斜挎包 HK$244（原價：HK$349）

購買方法：Levi's官網

Levi's除了服裝之餘，還有不少配飾值得入手，就例如這款斜挎包，採用燈芯絨面料製造而成，綴以刺繡Logo，加上粉嫩迷人的配色，可為時尚造型加以點綴，而且容易搭配。

Levi's減價2023｜LEVI'S® FRESH 女士燈芯絨斜挎包 HK$244（原價：HK$349）（Levi's官網）

LEVI'S® FRESH 女士燈芯絨斜挎包

原價：HK$349

單件7折：HK$244

2件額外75折：HK$183

4件額外65折：HK$159

