8大必買牛仔褲品牌　經典Levi’s 501、Uniqlo修身喇叭褲打造Y2K風

丹寧一直是經典不敗的穿搭元素，更是耐操又有凍頭的面料，就算要去環遊世界八十天，只要一件牛仔褲就能走遍天涯海角，而今年更是搭上 Y2K 風潮，讓丹寧單品熱度再攀，多入手幾件也不罪惡。



Dappei 盤點了8件必入手牛仔褲，寬褲、直筒褲、喇叭褲、錐形褲、窄褲 …… 通通收一條穩賺不賠！

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▎Levi’s 501

講到牛仔褲，許多人第一個聯想到的就是 Levi’s，擁有深厚文化底蘊的丹寧元老延續百年工藝至今，讓它成為丹寧代名詞，而今年也是歷史上第一條牛仔褲 Levi’s 501 的 150 週年，臀腿方正、直筒剪裁一穿上修身立刻有感，而排釦、鉚釘、五口袋、鷹翅弧線、雙馬皮標等設計更是歷久彌新，整條 501 無不是耐人尋味的細節，不如就入手一條祝 Levi’s 501 生日快樂！

▎Uniqlo 修身喇叭牛仔褲

想要平價入手一件厲害的牛仔褲，那就不要猶豫地走進 Uniqlo，不但版型多樣，品質更是不在話下，Dappei 這次嚴選了兩件 Uniqlo 推薦給搭黨。雖然近年寬褲大行其道，但仔細觀察會發現褲子寬度有逐漸收攏的趨勢，加上 Y2K 風潮，復古的喇叭褲也強勢回歸，鮮少發文的時髦精孔曉振也分享了自己的喇叭褲穿搭照，想要嘗試新風格，不如跟著歐膩的勇敢入手！

Uniqlo 修身喇叭牛仔褲褲檔的加深設計可以更貼合腰部，達到俐落顯瘦的效果，而稍微加寬的喇叭形褲管瞬間顯高，稍有彈性的布料著用起來相當舒適，不管是原色或水洗淺色，簡單搭配就超有造型感。

▎Uniqlo 男裝 Wide Fit 牛仔褲

Uniqlo 這件 Wide Fit 牛仔褲採用往褲管收窄的剪裁，同樣修身且穿起來會更加俐落，高腰設計讓比例更為優化，傾斜的口袋帶有工裝風格設計，小細節讓穿搭更細緻，雖然品項寫男裝，但是也有很多女生看中它的優秀版型，帥起來真的沒男生的事了。

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▎orslow 105 STANDARD

許多搭黨都是日系穿搭愛好者，而匠人精神的日牌也總是帶給著用者驚艷的穿著體驗，在這樣快時代下，日本小眾品牌 orslow 反其道而行，用「or（Original 原創）」跟「slow 慢」的精神打造高品質又經典不過時的丹寧單品。

如果市面上牛仔褲版型、顏色琳瑯滿目到你不知道從何挑起，非常推薦先入手「原色直筒牛仔褲」，原色百搭好駕馭，直筒則是對任何身型都相當友善，因此 orslow 旗艦款 105 STANDARD 會是很好的選擇，適中的厚薄度相當適合香港氣候，四季都可以著用。

另外 orslow 的丹寧布料還有一個特色，那就是使用老式針織機製作，因此丹寧不僅更扎實耐穿，上面還會有細細的白色棉絮，是非常特殊的工藝質感，有種老派的浪漫。orslow 因為做工扎實也費時，因此品項不多但各個經典，很推薦想入手一件能陪你到天長地久牛仔褲的搭黨參考。

▎Pull & Bear Mom Jeans

如果你的穿搭是美式休閒風格，那請務必要去主打平價的美式休閒品牌 Pull & Bear 物色，他們的牛仔褲種類繁多，款式也相當年輕，若是想要穿出美國 YA 片青春洋溢的氣息，Pull & Bear 就是你第一個鎖定的目標！

除了前面推薦的喇叭褲、寬褲，Dappei 要推薦風靡 90 年代的 mom jeans，是美國經典影集《老友記》裡，主角群時常著用的褲款，褲管收窄、九分褲長的 mom jeans 穿起來俐落又復古，搭配短靴或帆布鞋都時髦度 ++！

▎Everlane 極簡收腰牛仔褲

想為地球盡一份心力，那 Everlane 一定讓你稱讚到沒口水，美國品牌 Everlane 設計以極簡、經典款為主，價格也相當平價好入手，致力將製造過程的污染減到最低，連梅根也是他們的愛好者！這件極簡收腰牛仔褲簡單耐看，腰間上的收腰設計讓基本寬多了些小變化，淺丹寧色清新又有好感度，就算穿到 80 歲也沒問題！

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▎NEIGHBORHOOD 牛王

NEIGHBORHOOD跟其主理人「瀧澤伸介」都是裏原宿的傳奇啊！90s’ kids 想必無不淚流滿面吧，當時有一件 NEIGHBORHOOD 的牛仔褲，那你的社交地位肯定是妥妥當當的。NEIGHBORHOOD 牛王不僅用獨家的水洗技術創造出讓人帥到震懾的酷感，滿滿的破壞細節也營造出叛逆個性，怎麼穿都能保持帥哥，只是牛王屬於高價格，若是偏好把資金 all in 在經典款可以考慮。

▎A.P.C.

一件乾淨利落的牛仔褲到底為什麼這麼難找！如果你常常在找褲的時候在心裡這樣吶喊，那你肯定是還不認識 A.P.C. 這個法國品牌，極簡是他們最大的核心概念，每件牛仔褲都乾淨利落，沒有過度刷色、繁複的設計跟破壞，簡簡單單卻盡顯高級，且使用精緻的日本布料，越穿會越貼合你的身型，且隨著著用的歷練還會養出屬於你自己獨一無二的牛仔褲。

Dappei 結語：

牛仔褲雖然百搭，但是版型跟品質真的非常重要，以上幾件牛仔褲推推給搭黨，希望大家都能穿上最適合自己的牛仔褲！



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原文：盤點 8 件此生必收「牛仔褲」推薦，元老 Levi’s、極簡 A.P.C.、日牌 orslow 給你整個丹寧宇宙！

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